《茂林紫蝶幽谷》米其林最高三星景點推薦

圖文提供｜交通部觀光署茂林國家風景區管理處

超過一世紀的《米其林指南》是最廣為人知的國際品牌之一，其中米其林台灣綠色指南，以評鑑國內旅遊景點讓國外的旅客能了解台灣之美，其中《米其林台灣綠色指南》推薦了茂林紫蝶幽谷為三星級（最高等級）必遊景點。

順遊景點- 壯麗的多納高吊橋。

圖為小紫斑蝶，茂林風景區已正式迎來紫斑蝶的季節。

紫蝶幽谷並非一個地名，而是蝴蝶研究者用來專指紫斑蝶群聚越冬的生態現象，千萬別誤以為是地名，它其實是一個多種斑蝶群聚越冬的生態現象，目前台灣有超過30 處紫蝶幽谷，其中二十五處為谷口朝南有森林覆蓋的乾溪溝。背風地形、水源、森林，是斑蝶選擇越冬地點的三大要素。茂林區擁有至少10 處的蝶谷，谷內的斑蝶種類包括四種紫斑蝶及兩種青斑蝶，至少有六種蝴蝶。

紫斑蝶集體於蜜源植物上景象。

高雄市茂林區「紫蝶幽谷」的現象大概從10 月開始至隔年2 月，每年冬天，紫斑蝶會乘著滑翔翼般造型的紫翅膀，來到南台灣魯凱、排灣族人的聖山─大武山腳下溫暖避風的山谷，形成最高可達數十萬隻以上的越冬集團「紫蝶幽谷」，和太平洋彼端的墨西哥「帝王斑蝶谷」，併列為目前世界兩種大規模「越冬型蝴蝶谷」。經過多年的追蹤觀察，專家們發現紫蝶北返的飛行蝶道，路線自茂林開始，經過月世界、嘉義達娜伊谷、雲林林內鄉湖本村、彰化八卦山、台中大肚山、苗栗火焰山，再到新竹竹南，銜接成一條蝴蝶的高速公路。這種傲視全球的世界級生態景觀，也是台灣最壯觀國寶級的自然現象之一，是台灣唯一獲選的生態旅遊點，根據過去文獻記載，台灣產斑蝶類越冬棲地共有二十一處，近年來又陸續發現至少十個大小規模不等的紫蝶幽谷，其中以高雄市茂林區紫蝶幽谷的數量最多共有10 處，佔所有越冬蝶谷數量約1/3，每年約有10 萬至20 萬隻紫斑蝶在茂林地區度冬，這些群聚茂林紫蝶幽谷的成員主要為：小紫斑蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶，當牠們群聚在一起越冬的時候，正是國內外喜愛紫斑蝶生態遊客不可錯過的奇觀。

茂林生態公園導覽解說。

茂林國家風景區已正式迎來紫斑蝶的季節，「高雄茂林紫蝶幽谷雙年賞蝶系列活動」持續到113 年3 月活動內容豐富精彩，南臺灣秋冬旅遊首選茂林紫蝶季，就能欣賞到成千上萬的紫斑蝶，茂林賞蝶季最佳賞蝶的地點在茂林賞蝶步道及茂林生態公園，賞蝶的最佳時段則是早上8 點至中午之間，天氣越好蝶況越佳，更多「台灣茂林紫蝶幽谷雙年賞蝶季」活動資訊可上臉書搜尋「FUN 心遊茂林」。