台灣腎臟醫學會專家雲集 偉喬生醫攜手標準生技 開創腎病照護新紀元

台灣之光偉喬生醫推出親蛋白腎毒素檢測-硫酸吲哚酚檢測試劑組後，其獨特的、檢測方法成為醫療界關注焦點，並陸續榮獲2023臺北生技獎、2022國家磐石獎、2021藥物科技發展獎-金質獎、2021國家新創獎。今年偉喬生醫再攜手標準生技，於12月的台灣腎臟醫學會 （TSN）共同聯展，並展現輔助腎臟病友調節親蛋白腎（尿）毒素的營養保健產品：益朵清次世代功能乳酸菌膠囊，從精準醫學檢測及保健調整雙重運行，讓長久以來無法妥善處理的腎病腎（尿）毒素防治創建新醫療照護模式。

根據The Lancet Regional Health 2022年6月研究指出，全球估計有7~10億人口患有慢性腎臟病，健保署統計全台洗腎人口已突破9萬人次，健保支出超過500億元，慢性腎臟病自第二期開始，腎功能因受損無法有效排除親蛋白質腎（尿）毒素，導致體內累積的親蛋白質腎（尿）毒素濃度升高，對腎臟造成二次傷害；標準生技研發推出的益朵清次世代功能乳酸菌製劑，在腎臟病初期即可發揮保健作用，搭配偉喬生醫創新的親蛋白腎毒素檢測-硫酸吲哚酚檢測試劑組，可以更準確評估效果，為患者提供更早期的照護。

益朵清功能乳酸菌製劑經腎病人體實驗證實安全性和保健效能，為台灣第一也是全世界唯一針對親蛋白腎（尿）毒素為靶向做完人體實驗發表，在國際知名腎臟營養醫學期刊的乳酸菌製劑，標準生技董事長鍾仁銘表示，其專利乳酸菌菌株組合搭配專利菊苣纖維，能改變消化道菌叢生態，壞菌少了腎（尿）毒素也就相對減少，對比使用活性碳或植物碳來治療腎（尿）毒素的昂貴費用，益朵清大幅減少消費者經濟負擔，並能同時改善便秘，促進新陳代謝。

台中童綜合醫院腎臟科主任林柏松教授分享，不論活性碳高額費用或是洗腎治療方式通常會讓病患感到壓力，而且對親蛋白腎（尿）毒素移除效果有限，因為99%腸源性腎（尿）毒素都是從大腸壞菌分解氨基酸產生，因此採用益朵清乳酸菌製劑從源頭抑制壞菌，改變腸道菌叢生態，從保健做起，是調節腎（尿）毒素相對輕鬆健康的選擇。林柏松同時提醒患者要留意健康飲食習慣，進而改善腸胃道的健康，未來再配合親蛋白腎毒素檢測-硫酸吲哚酚檢測試劑組的輔佐之下，能提供臨床醫師更多數據評估腎病的發生及進展，做為預防篩檢、診斷、治療追蹤的工具。

偉喬生醫親蛋白腎毒素檢測試劑組已通過歐盟CE-IVD認證，並擁有台灣、日本、美國的專利，同時也在亞太地區進行查驗登記申請，包括新加坡、越南等，偉喬生醫董事長莊詠鈞表示，這項檢測技術自去年曝光後，各國皆寄予厚望，「這項檢測不僅是治療標的，還可透過腎毒素檢測評估治療的頻率、藥物的劑量等，打破傳統治療框架，為腎臟病患提供更好的維持。」

過往的腎功能評估方式，雖可透過抽血看蛋白尿、腎絲球過濾率等數據，但都是替代指標，對於患者因腎（尿）毒素所造成的身體影響仍無法準確評估；台北醫學大學附設醫院腎臟科主任方德昭教授認為，檢測腎（尿）毒素是相當重要的議題，親蛋白腎（尿）毒素的硫酸吲哚酚已經明確證實對腎臟，心臟和血管都會造成傷害，導致腎臟病進程惡化，本身不只是一項腎病惡化指標，也是促成腎病惡化的危險因子，若能從腎病早期就開始監測硫酸吲哚酚濃度，對於醫生採用積極尿毒症防治對策會有重大意義；此外，硫酸吲哚酚腎（尿）毒素主要源自腸道壞菌分解氨基酸後產生，因此經過人體試驗驗證後能調節硫酸吲哚酚的特定乳酸菌株（益朵清）就能派上臨床營養保健應用，即所謂的Microbiota modulation（微生物群調節）。透過精準醫學檢測腎損傷生物標記物硫酸吲哚酚體內濃度，搭配患者臨床其他腎功能數據參考，讓患者、醫師齊心精準對抗疾病，達到雙贏的狀態，得以改善腎臟病患者的醫療成果。