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宜蘭力麗威斯汀度假酒店參與ADA台北慈善聖誕路跑 為社會弱勢族群建構愛心之橋 傳遞正能量

聯合新聞網／ 時尚漫旅

台北市建築世代會主辦的「ADA 台北市建築世代會慈善聖誕路跑」為全臺最盛大的公益慈善路跑，今年正式邁入第 11 屆，活動總計 2,523 名跑者參與，跑者報名費加上企業響應，活動共募集約 252 萬 3000 元，全數捐贈台東「孩子的書屋」以及三峽「小草書屋」。宜蘭力麗威斯汀度假酒店響應公益活動，除提供贊助金五萬元外，並提供贊助禮豪華/精選客房一泊二食平日住宿券兩張，及飯店假日不加價優惠券共計3500張，期盼透過運動的同時，為社會弱勢族群建構愛心之橋，傳遞正能量。

此次「ADA-台北市建築世代會慈善聖誕路跑」-現場的「聖誕造型獎活動」更是一大亮點，許多跑者紛紛穿上獨特的聖誕主題跑步裝備，也為聖誕佳節增添歡樂氛圍
此次「ADA-台北市建築世代會慈善聖誕路跑」-現場的「聖誕造型獎活動」更是一大亮點，許多跑者紛紛穿上獨特的聖誕主題跑步裝備，也為聖誕佳節增添歡樂氛圍

宜蘭力麗威斯汀度假酒店董事長暨台北市建築世代會慈善主委郭濟綱在活動上感性表示，活動得以成功特別感謝贊助商提供豐富禮物，以及合作夥伴的大力支持，同時有廣大社會各界的熱心參與，才讓這場慈善公益路跑得以不斷茁壯與成長。期盼透過慈善聖誕路跑，能集結更多的愛心，讓每一個參與者熱情融入到這個活動中，為社會弱勢盡一份心力。

台北市建築世代會主辦的「ADA-台北市建築世代會慈善聖誕路跑」為全臺最盛大的公益慈善
台北市建築世代會主辦的「ADA-台北市建築世代會慈善聖誕路跑」為全臺最盛大的公益慈善

此次「ADA 台北市建築世代會慈善聖誕路跑」除了展現台北市建築世代會在慈善事業上的承諾外，在今年的路跑活動中也特別注入了更多豐富的元素，像是豐富的摸彩大獎外， 現場的「聖誕造型獎活動」更是一大亮點，許多跑者紛紛穿上獨特的聖誕主題跑步裝備，為賽道增色不少，也為聖誕佳節增添歡樂氛圍。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店響應公益活動，除提供贊助金五萬元外，並提供贊助禮一泊二食平日住宿券兩張，及飯店假日不加價優惠券共計3500張，期盼透過運動的同時，為社會弱勢族群建構愛心之橋，傳遞正能量
宜蘭力麗威斯汀度假酒店響應公益活動，除提供贊助金五萬元外，並提供贊助禮一泊二食平日住宿券兩張，及飯店假日不加價優惠券共計3500張，期盼透過運動的同時，為社會弱勢族群建構愛心之橋，傳遞正能量

關於「宜蘭力麗威斯汀度假酒店 The Westin Yilan Resort」

由力麒建設股份有限公司及力麗酒店股份有限公司投資，萬豪國際酒店集團(Marriott International, Inc）旗下品牌Westin在宜蘭員山之經營管理，為宜蘭首家國際連鎖品牌酒店。以東方禪風詮釋日式傳統雁型設計的建築風格、錯落的斜屋頂、飛行的入口意象、常綠喬木、櫻花林及落雨松展現日式景觀及溫泉聚落的多樣風貌。酒店以獨有的員山溫泉碳酸氫鈉泉為主要特色，共有91間房，有11種房型選擇，包含8間親子主題房、1間無障礙客房及6間有私人游泳池的獨棟Villa別墅。酒店更設有6間獨立湯屋、室內戶外露天風呂及SPA，打造現代奢華、幸福舒活的度假享受。

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