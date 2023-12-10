Maktar再添一金 Nukii智慧型遠端管理隨身碟獲台灣精品獎

台灣新創團隊Maktar民傑資科，暨明星商品Qubii備份豆腐系列獲得台灣精品獎後，其Nukii 新世代智慧型遠端管理USB隨身碟再獲殊榮！

台灣精品獎於（6）日舉行盛大頒獎典禮，Maktar研發推出的Nukii 新世代智慧型遠端管理USB隨身碟榮獲精品獎，隨時自動上鎖保護資料，透過專利NFC感應解鎖技術，只需個人手機就能輕鬆解鎖，搭配專屬智慧型Nukii App，可新增分享帳號及管理使用者權限，非常適合團隊共享機密資料，App還能設定唯讀模式，降低中毒風險；遠端就能徹底清除隨身碟內的檔案，不用擔心因為遺失隨身碟而有了洩漏機密資料的風險。

Maktar創辦人陳良信表示：「我們長期耕耘手機軟硬體整合的技術，與台灣和法國業界領導IC廠商合作，共同開發具高安全性且具管理功能的儲存裝置，在注重個人隱私與資訊安全的時代，希望能革新個人儲存裝置安全漏洞的現況，運用全新科技，打造更安全的智慧型儲存方案。」

Nukii 新世代隨身碟在硬體上採用伺服器等級記憶體，確保資料儲存的穩定性和可靠性，產品也獲得日本Good Design優良設計獎與Computex 2023 Best Choice Award肯定，更加突顯其卓越的設計和創新特色。

Nukii 新世代隨身碟官網連結：https://r.maktar.com/NukiiTW