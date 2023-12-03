全台首創、多國駐華使節參與宜蘭聖清宮過火祈福！

文/陳建維

位於宜蘭五結的聖清宮於28日舉辦盤古開天日暨宮慶大典，現場熱鬧非凡，而聖清宮別開生面的宮慶活動除了有在地藝陣表演、過火儀式之外，最特別的是有以聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓為團長的11國、28位駐華使節參與，讓台灣的宗教文化得以走出世界。

難得一見傳統「過炭火」祈福儀式

當天活動現場除了傳統的蜈蚣陣（藝陣）迎賓，不管是舞龍舞獅表演、過火儀式…等，都依照古禮進行，讓各國駐華大使深刻體驗到台灣特有的宗教文化，許多大使更入鄉隨俗，將身上外套脫下由現場人員過火堆加持，祈求一切平安。而節目進行到結合現代化的電音三太子表演時，參與的嘉賓更隨著音樂與現場民眾及參與一起舞動，展現相互友好的良好氛圍。

前立法院長王金平特別親自道賀

能夠有這樣的因緣邀請到國駐華使節，是由宜蘭縣前國代、聖清宮名譽董事長蕭清海大力促成，蕭董事長感念神明加持，對於廟務發揚不遺餘力，這次能有機會讓各國的好朋友尤其是最具有代表性的駐華大使來體驗台灣特有的宮廟文化，他感到相當榮幸。這也是全台首次有如此多的駐華代表參與地方宗教活動，是相當成功的宮廟外交。而除了駐華使節外，包含前立法院長王金平、宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、台灣民眾黨秘書長周台竹及多位地方民代、鄉鎮市長亦前來參與道賀，為宮慶增添光彩。

駐華使節體驗衣服過火祈福而感到儀式感滿滿

而除了蕭名譽董事長的大力支持外，聖清宮能逐步壯大，宮主李金蓮的努力亦功不可沒，談起聖清宮的逐步壯大，李宮主也謙虛的表示一切都是神明的安排，她就是盡一己之力好好努力。實際上，李宮主自年輕時就廣施慈善，尤其是照顧許多需要幫助的小朋友，當天現場的藝陣、舞龍舞獅表演，有許多人都是李宮主從小照顧，為了不讓他們學壞乾脆讓他們以正確的態度參與傳統藝陣訓練及演出，同時發揚良好的宗教文化。

宜蘭五結聖清宮名譽董事長蕭清海(左二)、宮主李金蓮(右二)

最後李宮主表示，今年聖清宮的宮慶能如此擴大辦理，幸賴以蕭董事長為首的眾多善信一起努力，而這就是所謂的「包容與因緣」。聖清宮目前也與包含東南亞國家在內的各國開啟互動，希望藉由不斷的交流，讓宗教文化未來有機會能立足台灣、走向世界！