鐘家蔆董事長攜手雲林縣恩主公慈善會 共譜愛循環

由企業家鐘家蔆董事長創辦發起的慈善音樂巡演，秉持著讓愛深入地方、創造愛循環的宗旨，在雲林縣議員顏忠義的邀請下，於11月25日在雲林觀心園—恩主公慈善會行館，舉辦第五場演出，活動特邀小提琴麥韻篁教授、鋼琴張麗玲教授、薩克斯風前彰化署立醫院院長謝文淮醫師、鋼琴伴奏王平順老師，聯手帶來一場別開生面的音樂會。

雲林縣議員顏忠義長年從事慈善，積極促成此次關懷弱勢公益慈善音樂饗宴，為社會盡一份心力

雲林縣恩主公慈善會長期以來關懷地方弱勢團體，在急難救助方面同樣不遺餘力，秉持著關聖帝君五常德精神，扶弱濟貧，不求回報，更獲雲林縣政府肯定，榮獲112年雲林縣公益慈善奉獻獎。

恩主公藝文學苑黃登仕老師也將親筆書寫的心經，於音樂會現場進行義賣

雲林縣恩主公慈善會此次與音樂巡演結緣，除感謝顏忠義議員及鐘家蔆董事長外，更感謝顧問團陳天賜團長，從監獄取得受刑人親手製作的瓷器，贈與活動當日捐助支持慈善會的功德主，不僅讓受刑人感受到社會溫暖，也形成善循環。此外，恩主公藝文學苑黃登仕老師也將親筆書寫的心經當作義賣品，為雲林縣恩主公慈善會籌措經費，展現大愛回饋社會，幫助偏鄉、弱勢團體急難救助。

關懷弱勢公益慈善音樂饗宴圓滿落幕，主辦及協辦單位、贊助單位與來賓大合照

在這繁星點點的夜晚，除了幾位大師級演奏者精湛生動的演出，為這冬夜帶來溫暖且動人的音樂饗宴外，主辦單位更邀請「特殊教育關懷協會」、「雲林信義育幼院」的小朋友前來參與盛會，透過優質的藝文活動，讓弱勢團體的孩子們感受到各界人士的善心與關懷。

關懷弱勢公益慈善音樂巡演圓滿落幕，因為有愛，才能讓世界更美好，感謝主辦單位雲林縣恩主公慈善會、恩主公管理委員會及協辦單位雲林縣議員顏忠義服務處為此次盛會盡心竭力，同時更感謝贊助單位琩瓏營造股份有限公司劉旭昌董事長。亞馬遜商務中心蕭正執行長。以及苗栗顧老闆，盡其所能地支持公益活動，為社會付出貢獻的精神令人感佩，也讓這愛的循環得以延續、發揚各地。