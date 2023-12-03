家品公司數位轉型電商雄兵報到！突破地域限制GMV成長超預期

家品公司執行之112年度數位共好計畫整題輔導成果GMV成長超預期，目前家品公司聘雇人員已達100餘位113年可望再擴大編組，家品公司專注深耕台灣小微企業數位轉型領域多年，提供一站式數位轉型代營運解決方案，更與過內外多家數位工具品牌合作，一同改造小微企業數位生態如：91App、Easystore、Wix、cacaFly聖洋科技、AWS等，且家品公司已與超過 2000 個國內外品牌客戶合作，擁有超過50萬支商品的豐富銷售經驗更獲得《最佳傑出電商》獎肯定；此外家品公司今年特別導入iOPEN Mall線上商城帶動家品公司營運動能再增強，帶領小微企業上架平台，開設官網並攜手媒體跨界合作，打造小微企業第一方數據平台，此外為促進小微企業交流及學習，家品媒體科技於11月23日與台東工策會在台東知名飯店舉辦「112年推動企業數位共好計畫」交流活動暨成果展。為了幫助小微企業透過數位工具更具競爭力，聯合Google和META講師以實務經驗帶領小微型企業最速最穩上手雲端，更藉由腦力激盪，幫助小微業者找到核心的受眾，更深入去瞭解受眾的偏好，強化小微企業的流量變現、自動化整理訂單、優化庫存周轉率與出貨成效等數位轉型能力。

此場活動由家品媒體科技主辦，並與臺東縣工商發展投資策進會、臺東縣中小企業服務中心、臺東縣中小企業榮譽指導員(企業服務志工)的協力。共同與家品公司協助小微企業運用數位工具，突破地域限制，將產品或服務推向全台各地市場，成功協助眾多小微企業數位轉型，其中包括許多企業透過家品Ads(https://jiapin.store/)數位廣告提升效益的企業。向日葵藍染文創負責人陳淑葵表示：過往客戶都是透過臉書私訊或是電話來電預訂，整體產品介紹、成交流程較為繁瑣，今年藉由家品公司導入數位工具後可以成功降低過往訂單作業的複雜程度，透過數位工具可以分享給想要下單的客人，透過線上支付、物流宅配、會員訂單等功能，一個後台可以掌握所有大小事非常方便！詳情請看：https://youtu.be/UKgnelfLxTY

在活動中，家品媒體科技邀請到了騰學廣告科技TenMax的商業開發趙子文副總監擔任講師，以專業的角度深入解析Google Analytics分析和Facebook廣告的操作技巧。趙子文副總監強調數位廣告精準度的重要，不能為了流量亂投廣告，讓與會者深入了解如何設定受眾，並思考受眾的特色，同時提升品牌知名度，強化品牌記憶與認知。

參與的小微企業分組進行討論，針對各自的產品或服務，討論如何在數位平台上設定受眾，以更有效地推廣產品，家品公司數位轉型部部長表示，我們為了協助企業走向國際認識數位工具我們跑遍大街小巷深根地方，我們致力以打造輕量化工具、友善的體驗、高效能輔導出發，採用雙軸轉型：數位轉型(Digital Transformation)及綠能轉型(Green Transformation)期望可以真正達到「隨時隨地上手工具、無時無刻數位轉型」的目標，同時我們也導入Zoho SalesIQ工具即時監控小微企業雲工具上手情形，即使遠距接觸小微企業也能兼顧輔道品質及輔導親和力；未來家品會結合更多數位科技，讓員工跟客戶都能享受更有效率的數位雲服務。活動之中一組海鹽產品的小微企業分享成果，未來可望透過智慧化Ai觸及模組，透過客戶分群在行銷找出不侷限煮菜的媽媽們，期望透過類似受眾功能擴大到重視生活品質、喜歡旅遊愛好者，以及注重健康、常常上健身房的受眾。

最後，家品媒體科技李晏霆董事長 分享家品媒體科技有限公司（http://www.jiapin.cloud）長期深耕臺灣在地小微企業數位轉型，三年來已與在地業者們共創8億營收的佳績，疫情期間拉抬消費者的數位工具使用率，整體實體電商、純電商使用量也大幅成長，因此在數位轉型的趨勢以及網路市場的高度競爭下，企業要如何運用行銷工具挖掘潛在消費者需求，並隨時追蹤消費路徑，成為新商機的致勝關鍵，本次課程我們成功幫助學員找到客群找到商機，成功協助小微企業透過數位工具更具競爭力，並了解整合虛實場景，帶動營收成長，再藉由Taiwan朗線上與線下服務整合平台，掌握消費者輪廓與購物行為，達成一致化的管理帶動營收成長；透過深入的分析和操作，小微企業有望在未來的數位市場中脫穎而出，實現更高的曝光率和效益。此次數位共好計畫的舉辦，為小微企業打開了新的數位市場契機，期待在雲時代中能夠持續發光發亮。