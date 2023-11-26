2023「第2屆1113台灣世界友善日」活動順利圓滿 呼籲全民攜手行善

11月13日是「世界友善日」（World Kindness Day），「國會與國家產業全球發展促進會」去年在台灣正式啟動「台灣世界友善日」後，獲得超乎預期的熱烈回響，今年並獲得立法委員吳琪銘大力支持，假新北市土城綜合運動場－音樂舞台區舉辦「1113第2屆台灣世界友善日」活動暨「友善大使」頒獎典禮，以「全民攜手，友善你我」為主題，期盼全民攜手，族群合作，共同釋出善意、發揮善行，形成友善循環！

吳琪銘立委大力支持「1113台灣世界友善日」活動，共同推廣友善理念（左起：陳鳳嬌副主任、王迎春藝術總監、黃詠雪理事長、羅懿芬理事長、劉意川總會長、宋多加聲樂家、陳信諺理事長代理人辛琦女士、張美麗女士、郭介鑫執行長）。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

第2屆6位「友善大使」皆為各領域卓越菁英：用藝術行善傳愛的Ores歐爾思藝文有限公司藝術總監、當代藝術家王迎春；力推舒食、友愛地球的代比爾珠寶公司董事長、中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪；長年熱衷公益、種下無數善種子的中華華人講師聯盟第十三屆理事長、知名講師羅懿芬；以愛為出發點，用行動幫助孩子走向正途的中華民國樂扶兒少關愛協會理事長陳信諺；力行ESG企業永續創新、在科技和環保領域貢獻卓越的綫科科技股份有限公司執行長郭介鑫；用音樂為台灣爭光，讓全世界都感受到溫暖與善意的坎塔瑞歌手重唱團藝術總監、維也納國際音樂節合唱諮詢顧問宋多加；主辦單位企盼藉由友善大使們的專業、魅力與影響力，讓更多人認識「台灣世界友善日」，並將友善理念推廣眾人、傳揚世界。

「國會與國家產業全球發展促進會」劉意川總會長表示，希望藉由活動能夠讓人人願意以友善行動跨越一切限制、障礙與隔閡，彼此釋出善意，形成友善循環。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

「國會與國家產業全球發展促進會」總會長劉意川致詞時，特別感謝吳琪銘委員的力挺，雖然當日臨時無法到場，由陳鳳嬌副主任代表參加，並充分表達支持和祝福之意。一直是默默耕耘、認真付出的吳委員，在國會非常重視產業發展，以及在地居民的福利和建設，更是非常支持與認同友善理念，也因此，今年活動場地由台北花博流行館移至新北市土城綜合運動場，期能讓更多人認識和參與「台灣世界友善日」活動。

台灣紅新聞公司總經理翁雅蓁（右）代表宣告友善行動，呼籲大家「全民攜手，友善你我」。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

劉意川總會長表示，因為認同這個別具意義的國際性節日，所以願意挹注心力，大力宣揚，去年舉辦「1113第1屆台灣世界友善日」活動，希望能夠讓人人願意以友善行動跨越一切限制、障礙與隔閡，彼此釋出善意，從友善自己，進而友善別人、友善團體、友善城市、友善環境、友善地球；歷經將近1年的努力，尤其透過網際網路、社群的推廣，欣喜累積認同和支持友善理念的人數在今年8月份已突破百萬人！很難想像看似冷漠的社會竟有如此效應，但事實證明，還是有很多人默默支持友善理念的。他相信，藉由本屆6位優秀的友善大使的強大影響力，友善理念必能推播得更廣、更深，在明年第3屆活動舉辦前突破200萬人，絕非夢想，一定可以達成的！

首屆「友善大使」張美麗女士將友善行動宣告書遞交到第2屆大使代表羅懿芬理事長手中，象徵活動屆屆傳承、年年舉辦。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

首屆「友善大使」代表張美麗女士百忙中趕來共襄盛舉，並肩負傳承大任，她回憶去年受邀擔任「友善大使」，才知道原來11月13日是「世界友善日」，覺得理念甚好，也就欣然接受。人性本善，有時可能因忙碌、隔閡、疏忽、偏見，沒有辦法好好做到「友善」這兩個字，「世界友善日」提醒大家表現善良天性，不管對自己、對別人、對世界，都要以善良的心，充滿正能量、形成善循環；自從擔任「友善大使」後，更常常告訴自己，要時常釋出善意、心存善念、多做善事。在今年10月，她非常榮幸能夠代表中華台北，到美國紐約百老匯參加世界夫人總決賽，並榮獲最傑出成就夫人和全球最佳慈善大使雙項殊榮，為國爭光，同時有機會在國際舞台上向全球傳達友善理念。張美麗認為今年的「友善大使」皆為專業領域的佼佼者，必定不負主辦單位的期待，呼籲大家以行動全力支持友善理念，以彰顯「世界友善日」的良好寓意！

眾人共同比出「1113台灣世界友善日」的活動手勢，代表理念的認同，以及攜手推廣行善的信念。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

本次「1113第2屆台灣世界友善日」活動由台灣紅新聞公司、數位行銷文創產業發展委員會，以及烏魚仔文創發展有限公司擔任執行單位，台灣紅新聞公司總經理翁雅蓁代表宣告友善行動，並示範活動手勢及口號。她強調，當日活動只是一個開始，未來將以各項形式傳遞「1113世界友善日」的理念，努力獲得大眾更多的響應；而身處影音當道的時代，主辦單位亦募集友善圖文、影片，歡迎大家發揮創意，表達自己的善意。詳情請洽「台灣紅新聞」官網（https://www.congressnews.com.tw/）。

主辦單位期盼「1113台灣世界友善日」在「友善大使」與眾人齊力推廣下，能讓世界洋溢祥和、美好的氛圍（左起：翁雅蓁總經理、黃詠雪理事長、宋多加聲樂家、王迎春藝術總監、劉意川總會長、羅懿芬理事長、辛琦女士、郭介鑫執行長）。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供