2023卓越保險評比頒獎典禮完美落幕 27家保險業者再創輝煌佳績

獲獎人壽保險公司與出席來賓合影

文／陳怡瑄

獲獎人壽保險公司與出席來賓合影《2023卓越保險評比》於11月16日假集思交通部會議中心舉行頒獎典禮，出席嘉賓有《卓越雜誌》發行人林定芃、行政院祕書長李孟諺、國家發展委員會副主委施克和、金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆、總統府國策顧問廖全平與立法委員鍾佳濱等人，一同參與保險業的年度盛會。今年卓越雜誌共評選出27家保險業者，期勉所有保險業者能善盡企業社會責任，提供更優質的服務。

行政院祕書長李孟諺致詞時提出，保險對於台灣民眾是密不可分的關係，其精神就是一人受難眾人分擔，保險也可以說是人類文明制度下的演進，同時更建立起穩定的社會。目前保險相關資金已經累積到34兆，平均每位國民約有2.6張保單，可見滲透度相當高，李秘書長也特別感謝台下每位優秀的從業人員，他表示正因為有業界同仁的努力，才能讓台灣的社會以穩健的步伐，邁向繁榮。

國家發展委員會副主委施克和表示，國內保險規模達到34兆，在資本市場中相當可觀，其中從業人員更是高達42萬人，從這些數據中不難看出保險業對台灣經濟影響無遠弗屆。近幾年無論是從VC或PE的角度，國發會也適度引導保險業資金投資不同國內產業。值得一提的是，保險產業的人力資源在素質上相當高，不管是數位轉型或永續金融，對於台灣的貢獻更是功不可沒，國發會在此對保險產業致上敬意。

金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆說到，透過卓越保險評比可以讓民眾了解善盡社會責任與誠信的保險公司，並在購買保險商品時多一項參考指標。蔡主秘接著說道，保險最佳的體現就是「以人為本」，不管是產險、壽險，或社會的各個角落，都要展現充分的韌性及保障。未來金管會在法規上也會朝鬆綁的方向努力，讓金融保險商品可以有更好的發展，並切合社會環境的需求。

立法委員鍾佳濱分享到，自從他在立法院進入財政委員會後，才發現保險業的貢獻不單單只是避險及保障，其中龐大的保險資金更是許多重大國家經濟建設的主要推手。近年來保險業也面臨種種挑戰，但危機就是轉機，作為立法委員，他也期許立法機關能和行政主管機關共同努力，為台灣打造更優質的金融環境。

獲獎保險經紀人、保險代理人公司與出席來賓合影

《卓越雜誌》發行人林定芃指出，金管會已同意讓保險跟新興科技結合，並正式邁入InsurTech的時代。在這樣的情形下，保險公司可以開發出更具多樣化的商品，並觸及未知的新興市場，提供給顧客更優質的保險服務與體驗。

而如何善用AI、區塊鏈及大數據找出利基點，並形成完善的生態圈，這也是對保險業者的一大考驗。林發行人也期許今日獲獎的保險業者百尺竿頭，善盡更大的社會責任，讓台灣能得到更多的保障。

關注金融的產業動向、培養產經的敏銳神經，是卓越雜誌致力耕耘和發展的方向。根據金管會統計，2022年底台灣地區共有23人壽保險公司、17家產物保險公司、445家保險經紀人、282家保險代理人。為瞭解台灣民眾對國內保險業者表現、服務的認知評比，卓越雜誌委由世新大學民調中心執行民意調查，同時辦理網路民調。最後結合產、官、學界專家會議評比，完成《2023卓越保險評比》。

《2023卓越保險評比》以最貼近民眾的聲音，透過服務品質、企業社會、數位金融等多項指標為保戶把關，選出優良保險公司。同時也鼓勵保險業者提升更優質的服務、促進同業間的良性競爭，並期待我國整體保險業界環境能夠持續接軌國際、更上一層樓！

2023卓越保險評比得獎一覽表人壽保險類

中國人壽 卓越數位金融獎、卓越科技創新獎、卓越產品創新獎、卓越人才培育獎

中華郵政 卓越ESG永續金融獎

台新人壽 卓越客戶滿意獎、卓越人才培育獎

合庫人壽 卓越客戶信賴獎、卓越ESG永續金融獎

宏泰人壽 卓越生態保育獎

法國巴黎人壽 卓越數位金融獎 、 卓越社會公益獎

保誠人壽 卓越產品創新獎

國泰人壽 卓越品牌形象獎、卓越風險管理獎

新光人壽 卓越數位金融獎、卓越理賠服務獎 、 卓越社會公益獎

臺銀人壽 卓越ESG永續金融獎

遠雄人壽 卓越保險顧問、卓越社會公益獎

產物保險類

和泰產物保險 卓越理賠服務獎、卓越社會公益獎

旺旺友聯產物保險 卓越ESG永續金融獎

富邦產物保險 卓越科技創新獎、卓越產品創新獎、卓越人才培育獎

新安東京海上產險 卓越數位金融獎、卓越服務品質獎、卓越社會公益獎

臺灣產物保險 卓越產品創新獎、卓越服務品質獎、卓越專業團隊獎

保險經紀人類

大誠保經 卓越數位金融獎、卓越保險經紀人獎、卓越領導人獎、卓越社會公益獎

公勝保經 卓越科技創新獎、卓越財富管理獎、卓越保險經紀人獎、卓越ESG永續金融獎

台名保經 卓越保險經紀人獎

正遠保經 卓越風險管理獎、卓越生態保育獎

泛亞保經 卓越保險經紀人獎

富士達保經 卓越數位金融獎、卓越保險經紀人獎、卓越領導人獎

華瀚保經 卓越保險經紀人獎、卓越客戶滿意獎

義騰保經 卓越專業團隊獎

磐石保經 卓越人才培育獎、卓越社會公益獎

保險代理人類

和安保代 卓越保險代理人獎

華南銀行 卓越數位金融獎、卓越服務品質獎、卓越人才培育獎