快訊

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

馬祖淡菜「嶼」眾不同 創意料理海味十足 馬祖觀光圈第二屆特色食材創意料理競賽

聯合新聞網／ 時尚漫旅

為促進馬祖觀光產業的轉型升級並提升地方餐飲特色，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（下稱馬管處），攜手馬祖觀光圈產業聯盟，年年舉辦馬祖特色食材創意料理競賽暨成果發表活動，繼去年首屆以「紅糟炒飯」炒熱話題後，今年度則延伸2023臺灣美食展之馬祖料理票選活動，以「淡菜」為主角，今(3日)在福澳碼頭盛大舉行第二屆活動，現場吸引數百位鄉親與來馬遊客同樂。

本次活動連江縣議會張永江議長、陳貽斌議員、南竿鄉林志東鄉長、連江縣產發處林志豐處長、航港局北部航務中心蔡振萬專委、第一0岸巡隊張竣翔主任、連江航業公司朱秀平董事長、釆盟免稅店邱博文副理及連江縣港務處代表等出席開幕儀式。主辦單位馬管處表示，去年紅糟炒飯王活動，引起熱烈迴響，今年選擇淡菜，除了持續推廣不同的馬祖美味，更因為吃過馬祖淡菜的人都會訝異它的美味是進口淡菜無法比擬的，希望透過這次比賽，激發業者將馬祖淡菜以多樣創意料理方式呈現，增加後續推動馬祖美食之旅的亮點。

第二屆馬祖特色食材創意料理競賽共有15組團隊參加，分4輪進行，由知名美食家梁幼祥擔任評審長，邀請中華料理職人餐旅交流協會陳宗佑理事長、國立高雄餐旅大學李怡君教授及紫金堂股份有限公司高玫總監組成評審團，更特邀馬祖餐飲交流協會林中超理事長擔任在地諮詢顧問，分別從菜餚口味、是否注入馬祖元素、創新、實用性、外觀等面向進行評分。經過激烈比拚，冠軍是來自台灣的盧世英，其將淡菜、魚麵以多國創意料理手法結合的「青香馬祖風情麵」，獲得評審團肯定，充分展現淡菜料理的多樣性。

本次活動現場同步舉辦海味市集，販售生鮮淡菜及馬祖在地海味開發的相關伴手禮，協助馬祖觀光圈業者增加曝光度；現場也舉辦了海趣DIY手作活動，讓參與者能更認識淡菜食材整備過程並提升海洋環境保護知能。此外，活動並請到知名美食家梁幼祥至現場推廣淡菜特色料理，透過深入淺出、活潑的介紹，讓大家除了更懂吃，更能學會淡菜及其料理相關知識，達到寓教於樂的效果。

特色海鮮料理，就如同馬祖的好山、好景、豐富的歷史文化，都是上天與前人留給我們美好的贈與，馬管處與馬祖觀光圈產業聯盟會不斷地發揮創意，提升馬祖的觀光品質，歡迎國內外好朋友，讓我們相約在嶼眾不同的馬祖來趟閩東美食之旅。希望透過今天的活動精采呈現馬祖精選好食、好物、好風光!也期待明日參與第八屆馬祖國際馬拉松的跑者，登島體驗馬祖特色料理文化，來趟「嶼」眾不同、海味十足的離島深度之旅。

延伸閱讀

丹參找稻幸福！11月11日來苑裡鎮品嘗丹參創意料理

元旦3天連假！離島航線7萬個座位 下周一上午9時搶票

真的來了！《勝利女神：妮姬》中文小編12日VTuber出道 瑟狗集合討罵啦

半個台灣在下雨 鄭明典：不是典型東北季風雨

相關新聞

己所不欲勿施於人 餵食野鴿造成擾鄰 動保處特辦7場活動加強民眾教育

臺北市近年因民眾任意餵食野鴿導致族群數量劇增，已影響都市環境，及造成民眾對健康安全有疑慮，動保處呼籲市民請勿餵食野鴿，才能讓野鴿數量回歸自然平衡。

馬祖淡菜「嶼」眾不同 創意料理海味十足 馬祖觀光圈第二屆特色食材創意料理競賽

為促進馬祖觀光產業的轉型升級並提升地方餐飲特色，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（下稱馬管處），攜手馬祖觀光圈產業聯盟，年年舉辦馬祖特色食材創意料理競賽暨成果發表活動，繼去年首屆以「紅糟炒飯」炒熱話題後，今年度則延伸2023臺灣美食展之馬祖料理票選活動，以「淡菜」為主角，今(3日)在福澳碼頭盛大舉行第二屆活動，現場吸引數百位鄉親與來馬遊客同樂。

園藝生活風格日暨陽台設計展 10/21~29在田尾盛大開展！

「2023彰化商圈GO購祭」系列活動-「園藝生活風格日暨陽台設計展」，在10月21日田尾鄉民族路1段393號(詠泉園藝對面)熱鬧登場，邀請在地特色店家，將居家常見植物，打造成八種不同園藝風格的【陽台設計展區】，搭配整片植生牆，打造園藝版的【IKEA】，現場還邀請「彰」顯青年超有料創意的「沃土豐河彰農市集」，及延續去年口碑爆棚的園藝主題大師講座、朱槿花評鑑成果展示等，即日起至11月19日前加入田尾公路花園協會官方line@，至會員店家再享優惠，消費可集點換盆栽、摸彩券，秋冬遊賞來田尾公路花園商圈，絕對讓您值回票價、收獲滿滿。

10年服務 十載精彩 世界漫遊再出發 歐德集團打造幸福企業 邀您入席

「10年服務 十載精彩」堅持打造幸福企業為目標的歐德集團，為了感謝資深員工對公司的努力付出以及提升同仁國際視野，特別舉辦「資深員工。10年。沖繩之旅」，鼓勵大家認真工作努力玩。

歸璞.泊旅 10 月 20 日慶開幕暨榮獲國際品牌與設計金獎

歷經多年規劃，由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design 團隊及張嘉勳建築師，集結國內外各項設計界的菁英，參與規劃位於日月潭的微型旅宿，加上經營業者的決心與勇氣，大刀破斧將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建，堅持一磚一瓦、職人工匠的精神，以全新品牌「歸璞．泊旅」呈現，意謂回歸自然，英文名為BeoreBeore，寓意B ee（成為）OreOre（自然堅石），與自然融合的經典創作，從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務，歷經無數精雕細琢，於10 月20日正式迎賓！

馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動

為了促進馬祖觀光產業的轉型升級並提升地方特色，於11/3(五)交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將攜手馬祖觀光圈產業聯盟於南竿福澳碼頭85度C廣場，舉辦一場馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動，歡迎到馬祖遊玩旅客及在地鄉親共襄盛舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。