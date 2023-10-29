10年服務 十載精彩 世界漫遊再出發 歐德集團打造幸福企業 邀您入席

「10年服務 十載精彩」堅持打造幸福企業為目標的歐德集團，為了感謝資深員工對公司的努力付出以及提升同仁國際視野，特別舉辦「資深員工。10年。沖繩之旅」，鼓勵大家認真工作努力玩。

歐德集團執行長陳國偉中帶領同仁到沖繩旅遊，一起冒險，探索世界之美

因為疫情停辦多年的獎勵旅遊，終於在今年10月重新啟動，在歐德集團服務滿10年的資深員工，含眷屬共135位，由執行長陳國偉帶隊，前往日本沖繩，進行為期4天3夜之旅，陳執行長表示「引進人才、培育人才、鼓勵人才，是集團的重要方針，與志同道合的夥伴一起冒險，探索世界之美，磨礪自己的能力是非常美好的事。」

歐德舉辦10年資深員工之旅。讓設計師實現可以帶爸媽一同享受異國風情的夢想

讀萬卷書不如行萬里路，以人為本的歐德集團，每年都會舉辦國內外旅遊犒賞員工，增廣同仁見聞外，並可增進各部門同仁的情感交流，實踐努力工作拼命玩的幸福人生，提高團隊默契及向心力，讓企業上上下下揪感心。

以人為本的歐德集團，每年都會舉辦國內外旅遊犒賞員工，實踐努力工作拼命玩的幸福人生

這趟資深員工獎勵之旅，讓服務滿10年的設計師及同仁既開心又興奮，紛紛表示「來到歐德從少女變成少婦，成長許多，還可以出國充電再出發，超棒。」；「謝謝公司讓我帶爸媽一起飛沖繩，十年的堅持努力讓我實現最初夢想。」；「感謝公司10年員旅，讓一起奮鬥的歐德家人可以創造更美好的回憶，繼續往下個10年邁進。」

歐德集團「重視人才、寵愛人才」，提供優質環境，共享工作像螞蟻、生活像蝴蝶的精采人生

幸福企業、幸福員工慢慢遊，歐德集團「重視人才、寵愛人才」誠摯邀請人才一起入席，共享工作像螞蟻、生活像蝴蝶的精采人生。也將秉持「歐德人一家人」的心，以更專業、更熱誠、持續服務更多的消費者。

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