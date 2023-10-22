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歸璞.泊旅 10 月 20 日慶開幕暨榮獲國際品牌與設計金獎

聯合新聞網／ 時尚漫旅

華麗轉身 再創經典 入選國際品牌精奢旅宿
探索日月潭迷人樣貌 享受一場六感交織的愜意之旅

歷經多年規劃，由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design 團隊及張嘉勳建築師，集結國內外各項設計界的菁英，參與規劃位於日月潭的微型旅宿，加上經營業者的決心與勇氣，大刀破斧將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建，堅持一磚一瓦、職人工匠的精神，以全新品牌「歸璞．泊旅」呈現，意謂回歸自然，英文名為BeoreBeore，寓意B ee（成為）OreOre（自然堅石），與自然融合的經典創作，從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務，歷經無數精雕細琢，於10 月20日正式迎賓！

無形之型 亦為形 屢獲國際設計界大獎

呈境設計Next Design 團隊精心將空間結合環境的感知，駕馭以日月潭的山、雲、湖做為設計元素，使空間呼應並回歸到最與生俱來的自然狀態，每一細節都將沉浸於日月潭的美景中。同時，設計也保留旅人環遊日月潭的心境及深度，轉化為對空間設計的追求，體現「無形之型。亦為形」的設計理念，昇華空間體驗的品質。尚未營運即榮獲2023 年「美國繆思設計大獎MUSE DesignAwards 金獎」及「澳洲墨爾本設計大賽Melbourne Design Awards 金獎」兩項國際設計大獎。

「麻雀雖小五臟俱全」 入選國際品牌的精奢旅宿

以卓越的軟硬體服務，入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統（Small Luxury Hotels of the World™，簡稱 SLHSLH），SLH 是跨越90 多個國家、擁有540 多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟，與此同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統（World of H yattyatt，簡稱WOHWOH），象徵與全球凱悅酒店同步，會員下榻凱悅集團酒店，兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。

打破度假風景區沒有精緻美食的通病

曾經與名廚江振誠在上海S ens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙Elvis 率領米其林廚藝團隊，打造Proq 196 餐廳，為日月潭提供罕見的Casual F ine D iningining，將不同節氣的在地食材以法式料理呈現，用料理為日月潭的湖山美景加持。

吸睛的建築外觀與獨樹一格的室內設計材料

知名建築空間創作–張嘉勳建築團隊，由建築外而內，精選日本窯變磚、馬賽克、疊磚、白色塗料等元素組成，造就藝術建築，白晝及四季變化，讓建築變成有表情，與日月潭融合的藝術建築設計作品，室內則整棟義大利特殊塗料，加上以義大利玻璃疊磚做空間格局、瑞典的藝術波龍編織地毯，讓內猶如洞穴歸隱的感覺!!

媲美五星酒店才有的行政酒廊

每間房客均能享受咖啡茶點的專屬空間，星空LoungeLounge，晚上特定時段更提供Happy HourHappy Hour（歡樂時光啤酒暢飲），結合音樂還有投影布幕，真是一大享受！

順著四季的更迭，日月潭的樣貌總是如此迷人，歸璞．泊旅在空間風格、頂規配備、驚艷美食、管家服務，都能帶給旅人超乎預期的體驗，並且早就已經超越了家的存在，不知不覺成為了撫慰心靈的回歸之所，加上國際品牌系統的加持，期望讓世界看到台灣，看到美麗的日月潭！

活動資訊

活動日期：2023年10月20日

活動時間：13:30~19:30

活動地點：南投縣魚池鄉水社中山路196號

主辦單位：歸璞．泊旅Hotel Beore / 呈境設計Next Design

官方網站：：https://www.hotelbeore.com/

禁止酒駕 未滿十八嵗 禁止飲酒

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