歸璞.泊旅 10 月 20 日慶開幕暨榮獲國際品牌與設計金獎

華麗轉身 再創經典 入選國際品牌精奢旅宿

探索日月潭迷人樣貌 享受一場六感交織的愜意之旅

歷經多年規劃,由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design 團隊及張嘉勳建築師,集結國內外各項設計界的菁英,參與規劃位於日月潭的微型旅宿,加上經營業者的決心與勇氣,大刀破斧將原本營業十五年的旅宿整棟拆除再原地重建,堅持一磚一瓦、職人工匠的精神,以全新品牌「歸璞.泊旅」呈現,意謂回歸自然,英文名為BeoreBeore,寓意B ee(成為)OreOre(自然堅石),與自然融合的經典創作,從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務,歷經無數精雕細琢,於10 月20日正式迎賓!

無形之型 亦為形 屢獲國際設計界大獎

呈境設計Next Design 團隊精心將空間結合環境的感知,駕馭以日月潭的山、雲、湖做為設計元素,使空間呼應並回歸到最與生俱來的自然狀態,每一細節都將沉浸於日月潭的美景中。同時,設計也保留旅人環遊日月潭的心境及深度,轉化為對空間設計的追求,體現「無形之型。亦為形」的設計理念,昇華空間體驗的品質。尚未營運即榮獲2023 年「美國繆思設計大獎MUSE DesignAwards 金獎」及「澳洲墨爾本設計大賽Melbourne Design Awards 金獎」兩項國際設計大獎。

「麻雀雖小五臟俱全」 入選國際品牌的精奢旅宿

以卓越的軟硬體服務,入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統(Small Luxury Hotels of the World™,簡稱 SLHSLH),SLH 是跨越90 多個國家、擁有540 多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟,與此同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統(World of H yattyatt,簡稱WOHWOH),象徵與全球凱悅酒店同步,會員下榻凱悅集團酒店,兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。

打破度假風景區沒有精緻美食的通病

曾經與名廚江振誠在上海S ens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙Elvis 率領米其林廚藝團隊,打造Proq 196 餐廳,為日月潭提供罕見的Casual F ine D iningining,將不同節氣的在地食材以法式料理呈現,用料理為日月潭的湖山美景加持。

吸睛的建築外觀與獨樹一格的室內設計材料

知名建築空間創作–張嘉勳建築團隊,由建築外而內,精選日本窯變磚、馬賽克、疊磚、白色塗料等元素組成,造就藝術建築,白晝及四季變化,讓建築變成有表情,與日月潭融合的藝術建築設計作品,室內則整棟義大利特殊塗料,加上以義大利玻璃疊磚做空間格局、瑞典的藝術波龍編織地毯,讓內猶如洞穴歸隱的感覺!!

媲美五星酒店才有的行政酒廊

每間房客均能享受咖啡茶點的專屬空間,星空LoungeLounge,晚上特定時段更提供Happy HourHappy Hour(歡樂時光啤酒暢飲),結合音樂還有投影布幕,真是一大享受!

順著四季的更迭,日月潭的樣貌總是如此迷人,歸璞.泊旅在空間風格、頂規配備、驚艷美食、管家服務,都能帶給旅人超乎預期的體驗,並且早就已經超越了家的存在,不知不覺成為了撫慰心靈的回歸之所,加上國際品牌系統的加持,期望讓世界看到台灣,看到美麗的日月潭!

活動資訊

活動日期:2023年10月20日

活動時間:13:30~19:30

活動地點:南投縣魚池鄉水社中山路196號

主辦單位:歸璞.泊旅Hotel Beore / 呈境設計Next Design

官方網站::https://www.hotelbeore.com/

禁止酒駕 未滿十八嵗 禁止飲酒