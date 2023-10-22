馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動

為了促進馬祖觀光產業的轉型升級並提升地方特色，於11/3(五)交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將攜手馬祖觀光圈產業聯盟於南竿福澳碼頭85度C廣場，舉辦一場馬祖特色食材料理競賽及成果發表活動，歡迎到馬祖遊玩旅客及在地鄉親共襄盛舉。

本場活動旨在彰顯馬祖地區豐富多樣的食材資源，透過馬祖的特色食材-「淡菜」 激發民眾創意料理的靈感。比賽的評審團將包括專業的料理界人士、美食評論家，以確保公正和多元的評選標準，得獎者最高可獲得新台幣3萬元整的獎金及豐富獎品。

此外，除了特色食材料理競賽，為串聯觀光圈整體延伸發展，藉由海運交通樞紐的中心聚集人潮，活動將同時提供200人份的淡菜供現場之遊客品嘗、以及舉辦海味市集、海趣DIY手作活動，期待在馬祖馬拉松前夕，透過這場特色食材競賽及成果發表等相關活動，能夠提升馬祖觀光產業的活力，吸引更多遊客前來品嚐當地的美食，大力宣傳馬祖在地海鮮產業、推展馬祖特色料理文化。

「特色食材料理競賽」

(1)線上報名時間：即日起至112/10/20止(額滿則提前結束)。

(2)比賽日期：112年11月3日(五)；上午7點開放現場開放報名(額滿則提前結束)。

「海趣DIY手作活動」為現場報名，活動詳情可至以下頁面查詢https://www.matsu.idv.tw/topicdetail.php?f=159&t=287298，或洽：

王小姐（02）2250-0636分機10

陳小姐（02）2250-0636分機12