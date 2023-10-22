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韓國當代藝術家卞大龍台北舉辦My Bear創作個展

聯合新聞網／ 時尚漫旅

丹意信實集團旗下的D&L Gallery日前引進韓國當代藝術雕塑家卞大龍北極熊My Bear系列作品，並特別邀請卞大龍專程來台於D&L Gallery舉辦My Bear創作個展，向本地藝術愛好者及粉絲們分享他的創作。

北極熊My Bear系列是卞大龍最具代表性的創作，卞大龍的許多作品被南韓國家現代及當代美術館藝術銀行、愛茉莉太平洋美術館(Amore Pacific Museum of Art)，和文化放送株式會社(MBC)位於首爾的總部等多處收藏。

卞大龍出生於1972年，自釜山國立大學取得藝術學士、碩士及博士學位，現於釜山國立大學及蔚山大學任教。卞大龍的創作由「日常生活」與「相互關係」之中獲取靈感，透過溫暖療癒的造型作品揭示目前世界亟須正視與思考的問題，從而啟發人們建立一個彼此關懷且具有同理心的社會。

卞大龍的創作承載着大大小小的故事，而這些故事大多都是與生活環境息息相關。他早年在一部紀錄片中了解到冰川融化對於北極熊的生存所造成的滅絕性影響，並被影片中一隻瘦弱的北極熊在人類棄置的垃圾桶中翻找食物的一幕所震懾，

在卞大龍所敘述的故事中，他將北極熊因快速惡化的自然環境而面臨滅絕的危機，以及社會上弱勢族群遭致邊緣化而逐漸失去生活立足之地的事實，編織成一個又一個引人入勝的故事作品。

為北極熊送上彷如北極家鄉冰雪般的雪糕球，算是一份慰藉的禮物。看著小熊們將雪糕球頂在頭上、拿在手上、滾著把玩，就能令人為牠們感受到無比的溫馨。看著香甜的雪糕球讓小熊們快樂幸福的樣子，熊媽媽還為可愛的孩子們種植了雪糕樹。卞大龍的雕塑品就是具有此種牽動人心的奇妙魅力。這樣的發想和想像力不僅令人拍案叫絕，同時也令人不勝唏噓。

卞大龍藉由可愛模樣的北極熊一針見血地將主體意識融入至作品中，期盼能喚起人們對自然環境遽變的關切，進而伸出援手，停止對自然環境無情的破壞。

卞大龍在兒時的夢想是成為一位畫家，到了高中時期接觸到石雕之後，開始深受雕塑藝術的吸引。他的創作方式非常傳統，使用泥土捏塑造型，裹上石膏製作出模具，再將塑膠料材注入模具中，待料材凝固後打碎石膏，即可獲得塑膠原型。之後開始進行研磨，不容許存有任何微小的氣孔，直至研磨完全平整後，才能夠在進行塗裝步驟時達到仿若陶瓷般光滑無暇的質感。豐實的量感又可愛的北極熊即是在點點滴滴的時間與汗水中孕育而成。此外，他為作品的浮雕抹上了和諧引人的色彩，讓雕塑擁有一種繪畫般的意象，似乎透露出他兒時想要成為畫家的想望。

卞大龍以積極正向的元素，創造出引人入勝的故事。以《My Bear》為主題的創作藝術展，希望人們可以靜下思考如何為深陷環境惡化威脅中的動物及社會上苦難無助的弱勢族群貢獻出一份心力。

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