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謝炳金謝洧銘珍藏館創辦人：讓台灣木藝飄香世界

聯合新聞網／ 時尚漫旅
謝洧銘暢談自己的創業歷程
謝洧銘暢談自己的創業歷程

盛產樟木的苗栗三義，在日本人對當地樹木加工品的喜愛而逐漸發展木雕產業後，成了全台灣獨一無二、充滿樟木香的木雕之城且盛極一時。但不敵外部競爭的壓力，三義木雕產業逐漸凋零，所幸仍有許多職人工匠，堅持守護著這項傳統。如今被視為夕陽產業的木雕迎來了改變的契機，而背後的重要推手，就是在地的優秀青年創業家－謝洧銘。

放眼望去，琳瑯滿目的木雕展示店及撲面而來的木香，是三義水美木雕街歡迎遊客的獨特方式。而在各式各樣、別出心裁的招牌及店名中，獨樹一格的「謝炳金謝洧銘珍藏館」顯得格外醒目，而其創辦人正是有著遠大抱負及使命感、用木頭譜寫人生傳奇的謝洧銘先生。

謝炳金謝洧銘珍藏館陳列之諸多木藝品
謝炳金謝洧銘珍藏館陳列之諸多木藝品

不畏挑戰毅然創業 打造產業全新風貌

「因為父親當年很反對我自己創業，一方面為了尊重父親、二方面也彰顯自己創業艱辛，取名珍藏館是希望收藏木雕及其文化，不是為了買賣，才如此取名」。有著誠懇及爽朗的笑容，在地出生、四十多歲的謝洧銘，父親謝炳金先生原本從事原木家具買賣，使他自小就對木材產業耳濡目染。

但不像一般家庭都希望子承父業，嚐盡辛苦及眼見木材產業即將凋零，從小父親就希望他走不一樣的路，高中時就讓他至仁德高中護理科就讀，畢業後更至台中弘光科技大學就讀二技復健科，並以副學士考上復健師。但這樣的求學歷程並不改變他對木頭、木雕的熱情，高中時他就自己在家中手雕木工藝品轉贈師長，更協助學校師長採購木雕藝品，直到一九九八年八月，二技畢業後適逢當時兵役政策改變，謝洧銘不需再入伍服役，懷抱著對木頭的熱愛，他毅然決定投入創業。

雖然外界普遍不看好，但謝洧銘仍將所能湊得的三萬元投入創業，首先他選擇加工成本較低的風化木著手，透過風化木只需簡單打磨即可搭配成花器題材背景的特性，他陸續供貨給台北建國花市、台中國光花市、彰化田尾花市的花農，慢慢開始累積財富。

同時「上天總是眷顧腳踏實地的人」，謝洧銘在學生時期，曾在神岡的民德醫院實習並打工，因鄰近國道，許多國道事故傷患都送至該院處理，因為本身個性，他常會主動向員警提供茶水，也因此與國道員警結下了一段善緣。

得知謝洧銘創業，許多泰安分隊的同仁都主動來向他買木雕、牌匾等當贈品或祝賀使用，也因為產品做工精細、品質優良，許多它隊員警也紛紛前來訂製產品，就此一傳十、十傳百，許多其他單位也紛紛前來訂製，如林務局全國國家森林公園評比、員工績優獎牌、空軍嘉義聯隊的木頭飛機、現存台南八田與一紀念園區的大洋丸號木頭船模型及諸多寺廟木雕，都是由謝洧銘製作，足見其作品受到普遍青睞。值得一提的是，謝洧銘抱持有單就接，認真負責的態度經營客戶，疫情期間業績反而逆勢成長。而許多本來不看好他創業的長輩也紛紛給予肯定，並以他的案例回頭鼓勵家中晚輩參與，可說謝洧銘的努力，為三義木雕產業打造了全新風貌。

極具收藏價值的天然樹抱石雕刻作品
極具收藏價值的天然樹抱石雕刻作品

從創業走向志業 文化傳承成為自身使命

實際上，真正讓謝洧銘賺到較高報酬的並非木藝品買賣，而是木材標售，林務局向來都會舉辦木材標售供木材商合法買賣，當時他剛好趕上台灣牛樟木熱潮（起源於生技業者牛樟芝培育），讓原本極便宜的牛樟木突然身價水漲船高，也讓他累積了許多財富，並進一步投資其他木種及木雕藝品。直至今日，謝洧銘已擁有三義地區最大的展示工廠及陳列館。

創業有成後，謝洧銘開始回頭思考木材、木雕產業對於自己的意義。就如同小時候雖然父親不鼓勵，但他仍會存錢買雕刻刀，自己刻製木雕一樣，他發現在賺錢之外，自己要擔負的應該是木藝產業的文化價值，包含木頭原材料的文化、材質、年份所代表的意義、而屬於「人」的雕刻文化意義，更是應發揚及思考如何傳承。

而近年來，三義地區開始聘請知名木雕師父至國、高中親自教授學生雕刻作為特色學程，傳承文化意義及其價值觀，讓謝洧銘十分讚賞及欣慰。 值得一提的是，不只是木雕產業，謝洧銘也非常重視木材本身的文化意義，如其工廠中，就有一批非常特別，由旅日的木材仲介商所轉介購買的二十八根檜木木材。

台灣盛產檜木，日據時代日本人大量砍伐檜木並運至日本，這些品質極佳的檜木並非當下全部使用，而有部分仍留存於日本，作為建築修補的預備材料。二○一一年日本發生311大地震並引起大海嘯，導致經濟受創，才會有這批木材回售台灣的機緣，經現場切割編號取樣錄影，謝洧銘發現確為台灣品質極佳的天然檜木，他立即同意以比市價高三分之一價格收購。至此，這批每一根都長達十幾米、直徑一米二，年份上千年的台灣檜木終於回到故鄉。

直到現在，許多企業都會前來參訪，也有人表達購買意願，甚至二○一九年被列為世界遺產的沖繩（琉球）那霸市首里城失火後之修復，日方都有透過管道來表達希望購買部分檜木做為重建之材料，惟重金當前，均被謝洧銘基於保護國寶的精神予以婉拒。他眼神堅定的表示：「我希望讓後代子孫可以看到這些珍貴的國寶留在台灣，並期待未來這些國寶能被有緣及有效率的運用」。

從日本購回，產於台灣之千年檜木
從日本購回，產於台灣之千年檜木

創業不忘公益 推動社會善良循環

個性質樸的謝洧銘常懷感恩的心，篤信佛教的他也認為自己一路的成功與順利，包含遇到許多貴人都是因為有佛緣庇佑，所以自從創業穩定後（約二○○八年），他每年都會撥一筆錢到台中大雅惠明育幼院拜訪並捐助白米，從一開始的一、兩百公斤到現在捐贈上千公斤，也和7-11台中區的老闆張天真一起買樂器捐贈，讓小朋友能有音樂的陶冶，其他尚有門諾醫院建院資金、苗栗育幼院、華山基金會、卓蘭鄉公益捐贈等，都盡自己所能投入協助。

而感念與國道員警的緣分，他更在二○一七年接任苗栗警友會主任，協助促進警民合作並加強警民感情。 最後談到對於木雕產業的期許，謝洧銘認為除了文化的傳承與保留之外，國際觀及創新是重要關鍵，首先台灣品質及技術精良，要重回領頭位置就是不要怕人家學，面對主要競爭者如中國大陸、日本，反而要互相交流切磋，才能針對自身缺點進行改正，進一步精進工藝。

在創新的面向上則首重培養新生代，年輕人更有創新的思維，不管是從商品的設計、行銷模式的擬定都更有彈性，能為木雕產業注入新的活水。最後他也期許能從自己出發，與鄉內諸多業界前輩、匠師一起努力，讓三義木藝產業能在可預見的未來揚名國際、飄香世界！

相關連結：謝炳金謝洧銘珍藏館

文/陳建維 攝影/溫偉庭

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