新世代跨界掀背 CITROEN C4 & E-C4 OPEN MY WAY 打破框架不設限

【本報記者劉奕廷、鐘翠蓮台北報導】CITROEN雪鐵龍汽車台灣總代理寶佳聯合汽車日前宣布引進CITROEN C4 & E-C4兩車款，並以「OPEN MY WAY 打破框架不設限」為主訴求，自10月7日起於全台新車展示/試乘中心開放賞車體驗，亦可利用官方網站線上預約試乘，喜愛該品牌的消費者，不要錯過賞車的機會，建議售價106.9萬元起。

此次CITROEN C4 & E-C4擁有純油、純電兩種動力選擇，C4車款還贏得蟬聯4屆國際引擎大賞殊榮，而E-C4以零排放、零震動、高靜肅性的全新電能體驗，造就同級唯一純電跨界掀背！

擁有International Engine of the Year最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，暢快輸出130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升17.7公里的優異油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，優異高經濟性表現傲視同級；並配備EAT8智慧型8速手自排變速系統，綿密齒比設定、靈活換檔反應，結合最新E-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制，擁有Eco節能、Normal一般、Sport運動三種駕駛模式，操之在握的靈活駕馭感受，更以簡馭繁展現高度科技氣息。

純電動能部分，CITROEN E-C4搭載永磁同步電動馬達、BMS電源控制單元與高容量驅動電池，擁有136匹 / 260牛頓米充沛動能，且配置50 kWh（瓩時）驅動電池，最大充電功率為100kW（瓩），以歐洲WLTP測試規範實測續航里程357公里，中華民國經濟部能源局依NEDC標準實測續航里程則達378公里；CITROEN E-C4採用CCS1規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之DC直流快速充電器，經系統自動優化設定，最高可使用100kW（瓩）充電功率替驅動電池進行充電，補電至80%蓄電量約24分鐘內即可完成，若使用 AC交流WallBox目的地充電器，以7.04 kW（瓩）充電功率補電，自20%至80%蓄電量約需4.5小時，如額外選購旅行用充電器，透過110V或220V插座之安全妥善停車區域為車輛進行補電，2.3 kW（瓩）充電效率自20%至80%蓄電量約需14.5小時。

同時，CITROEN提供純電動車型驅動電池8年/16萬公里原廠保固，更針對電池模組配備液冷循環散熱裝置與加熱泵，適時調節驅動電池溫度，提升充電速度、優化行駛續航力，有效維持驅動電池效能。

新世代跨界掀背 CITROEN C4 & E-C4擁有純油、純電兩種動力選擇，建議售價106.9萬元起。

CITROEN E-C4以零排放、零震動、高靜肅性的全新電能體驗 造就同級唯一純電跨界掀背！

新世代跨界掀背CITROEN C4 & E-C4，時尚掀背造型，完美融合運動休旅元素，除展現實用高機能性外，也為緊湊掀背身形增添前所未有的視覺張力，憑藉法式百年造車工藝，拉力賽道累積之豐富經驗，以獨到底盤調教及靈活操控設定，為駕駛帶來豐富駕馭樂趣；同時，CITROEN C4 & E-C4標配 PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONSR魔毯液壓懸吊系統，結合新世代 CITROEN ADVANCED COMFORT 頂級舒適座椅，配備ADAS先進駕駛輔助系統，為全車乘員打造平穩舒適及安全的行車感受。

CITROEN C4汽油動力的自信暢快，為駕駛創造愉悅的操駕體驗，同級首款100%純電動能的CITROEN E-C4，以零排放、零震動、高靜肅性結合平穩行車感受，打造前所未有的舒適愜意。

創立於1919年，源自法國的CITROEN雪鐵龍汽車，隸屬於全球第四大汽車集團，為STELLANTIS汽車集團14個汽車品牌之一；104年來CITROEN以專注人、車與生活之法式獨特創新造車工藝，為全球車壇帶來許多嶄新汽車科技，造就前衛大膽設計、未來科技座艙、高品質舒適乘坐體驗及豐富駕駛樂趣車款，完美演繹『NOTHING MOVES US LIKE CITROEN』品牌核心價值。

1928年第一代CITROEN C4發表上市，為掀背車型揭開序幕，接續的CITROEN AMI 6 / AMI 8、GS / GSA、BX、ZX、XSARA、C4（2004、2010年）及C4 CACTUS，累積超過1,250萬輛銷售表現，而全新CITROEN C4 & E-C4承襲品牌造車底蘊與百年淬鍊，集結前衛大膽設計、創新精神、緊湊造型、寬敞車室、卓越操控及優異的舒適乘車感受，以新世代跨界掀背為全球車壇重新詮釋，不僅滿足多元用車需求，更完美演繹CITROEN獨到汽車工藝。

新世代跨界掀背CITROEN C4 & E-C4，傳承CITROEN前衛大膽、創新思維，以全新品牌造車語彙結合雙人字型齒輪廠徽意象，完美融合法式美學工藝，前車水箱護罩與廠徽合而為一，搭配CITROEN VISION LED頭燈及雙人字型LED日間行車燈組，獨樹一幟更展現精彩自信。

源自空氣力學的流暢線條勾勒時尚優雅掀背造型，全車多處運動休旅元素，造就緊湊肌肉輪廓，結合獨家專利之AirbumpR預防開門碰撞與摩擦裝置，防刮材質有效降低撞擊或摩擦造成之損害，強化視覺印象更增添防護功能。同時，俐落的車頂線條延伸至車尾，略微傾斜的車頂與側窗連成一氣，不僅是與經典CITROEN GS車系致敬，而後窗、尾門、後擾流板與雙人字型LED尾燈組建構出的獨特設計，靈感來源更是汲取自2004年CITROEN C4 COUPE，饒富魅力的迷人曲線難以錯認。

CITROEN C4 & E-C4現代化車艙氛圍，大面積切削風格且對稱式的中控台，以5.5吋無邊框高解析數位儀錶，極簡風格易於資訊閱讀，且儀錶側邊設置溫和的間接式氛圍照明，烘托舒緩氣氛；前衛造型的皮革包覆多功能方向盤，於盤幅左側集成駕駛輔助控制功能，右側則為多媒體控制按鍵，使駕駛無須分神直覺操作。

CITROEN C4 & E-C4全車系標配10吋全彩觸控螢幕整合音響與通資系統，10吋HD全彩觸控螢幕採超薄無邊框設計及亮黑色鏡面處理，結合人字紋飾鍍鉻調整輪，以法國原裝繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，搭載TomTom導航圖資，提供3年OTA線上圖資更新服務；同時，結合MIRROR SCREEN鏡像系統，支援無線 / 有線雙模式連結智慧型手機Android AutoTM或Apple CarPlayR，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂，以及撥打電話等功能。

CITROEN C4 & E-C4更突破既有框架，將掀背車融合運動休旅特性，以跨界掀背之姿開創凌駕同級的寬敞車室，行李廂容積380公升，透過後座椅背全傾功能，可大幅提升至1,250公升，且寬闊的尾門開口便於裝載物件，足以應付日常用車，也滿足全家出遊、戶外活動等高載物需求；同時，全車多處貼心儲物空間，展現實用高機能。

CITROEN C4 & E-C4承襲CITROEN ADVANCED COMFORTR先進舒適車艙設計思維，同級唯一搭載CITROEN專利之PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONSR魔毯液壓懸吊系統，透過CITROEN獨家開發雙阻尼與漸進式油道，自動依照路面顛簸幅度進行吸震，無論是持續性碎震，抑或是道路坑洞，減緩車身過度起伏造成的不適晃動，打造魔毯般穩定平順行車感受。

CITROEN C4 & E-C4全車系配備CITROEN ADVANCED COMFORTR頂級舒適座椅，細膩質材及優異支撐表現提供絕佳乘坐品質，且受惠於2.67米長軸距設定，更兼顧後座乘員膝部空間。除此之外，CITROEN C4 & E-C4 FEEL+以上車型完整搭載ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST 快速道路 / 高速公路駕駛輔助系統、FCW前方車距警示系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、LPA車道保持輔助系統、SLI速率掃描辨識系統及TPMS胎壓偵測警示系統，SHINE車型更增加BSM 盲點偵測警示系統，超過20項駕駛輔助技術，為駕駛提供全方位輔助，舒適乘車感受更兼顧守護全車乘員安全的行車體驗。

CITROEN C4 & E-C4現代化車艙氛圍，大面積切削風格且對稱式的中控台，極簡風格易於資訊閱讀，且儀錶側邊設置溫和的間接式氛圍照明，烘托舒緩氣氛。

CITROEN C4 & E-C4擁有純油、純電兩種動力選擇 CITROEN C4以蟬聯4屆國際引擎大賞

擁有最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，暢快輸出130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升17.7公里的優異油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，優異高經濟性表現傲視同級；並配備EAT8智慧型8速手自排變速系統，綿密齒比設定、靈活換檔反應，結合最新E-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制，擁有Eco節能、Normal一般、Sport運動三種駕駛模式，操之在握的靈活駕馭感受，更以簡馭繁展現高度科技氣息。

純電動能部分，CITROEN E-C4搭載永磁同步電動馬達、BMS電源控制單元與高容量驅動電池，擁有136匹 / 260牛頓米充沛動能，且配置50 kWh（瓩時）驅動電池，最大充電功率為100kW（瓩），以歐洲WLTP測試規範實測續航里程357公里，中華民國經濟部能源局依NEDC標準實測續航里程則達378公里；CITROEN E-C4採用CCS1規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之DC直流快速充電器，經系統自動優化設定，最高可使用100kW（瓩）充電功率替驅動電池進行充電，補電至80%蓄電量約24分鐘內即可完成；若使用 AC交流WallBox目的地充電器，以7.04 kW（瓩）充電功率補電，自20%至80%蓄電量約需4.5小時；如額外選購旅行用充電器，透過110V或220V插座之安全妥善停車區域為車輛進行補電，2.3 kW（瓩）充電效率自20%至80%蓄電量約需14.5小時。

同時，CITROEN提供純電動車型驅動電池8年 / 16萬公里原廠保固，更針對電池模組配備液冷循環散熱裝置與加熱泵，適時調節驅動電池溫度，提升充電速度、優化行駛續航力，有效維持驅動電池效能。

CITROEN E-C4以零排放、零震動、高靜肅性的全新電能體驗 造就同級唯一純電跨界掀背！

新世代跨界掀背CITROEN C4 & E-C4，時尚掀背造型，完美融合運動休旅元素，除展現實用高機能性外，也為緊湊掀背身形增添前所未有的視覺張力，憑藉法式百年造車工藝，拉力賽道累積之豐富經驗，以獨到底盤調教及靈活操控設定，為駕駛帶來豐富駕馭樂趣；同時，CITROEN C4 & E-C4標配 PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONSR魔毯液壓懸吊系統，結合新世代 CITROEN ADVANCED COMFORT 頂級舒適座椅，配備ADAS先進駕駛輔助系統，為全車乘員打造平穩舒適及安全的行車感受。

CITROEN C4汽油動力的自信暢快，為駕駛創造愉悅的操駕體驗，同級首款100%純電動能的CITROEN E-C4，以零排放、零震動、高靜肅性結合平穩行車感受，打造前所未有的舒適愜意。