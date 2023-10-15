宜蘭力麗威斯汀度假酒店2023 ITF超值優惠3.6折起 體驗日式禪風溫泉秘境 品味幸福度假時光

年度最大旅遊盛事「2023 ITF台北國際旅展」將於2023年11月3日至6日隆重登場！宜蘭力麗威斯汀度假酒店 (攤位編號I區1108) 精心規劃住房、餐飲與泡湯等多項超值優惠，並於10月16日至11月10日，於線上旅展開賣！其中原價19,635元「豪華/精選客房 一泊一食平日住宿券」直接下殺3.6折，ITF旅展價僅需6,999元；其中購買乙張雙臥室獨棟泳池別墅 一泊一食平日住宿券，另外加贈一張豪華/精選客房一泊一食平日住宿券，同時現場提供多項滿額贈禮優惠。因此無論是體驗溫泉風呂，抑或品味美食佳餚，此刻正是計劃年度出遊最佳時機！

宜蘭力麗威斯汀度假酒店2023 ITF現場滿額贈禮如下：

滿15,000元 (含) 以上，加贈知味西餐廳平日單人晚餐券乙張、品牌飲料提袋乙個

滿30,000元 (含) 以上，加贈天夢雙饗券乙張、及品牌旅行袋四件組乙份

滿50,000元 (含) 以上，加贈Heavenly SPA五行元素芳療券(50分鐘)二張、限量品牌保溫杯乙個

宜蘭力麗威斯汀度假酒店，擁有離塵不離城的地理位置特色，採現代簡約的東方禪風空間，營造靜謐雅閑的度假氛圍。擁有獨立式的全天然開放空間，85間客房搭配6間獨棟泳池Villa別墅，給予入住賓客靜享度假時光。酒店溫泉水質清澈透明屬於碳酸氫鈉氯化泉，不僅是蘭陽十八景之一，更是俗稱的「美人湯」。酒店設有「知味西餐廳」將在地食材與國際美食結合，提供餐檯全區美食Buffet料理；「舞 日本料理」源自江戶時代的獨特宴客菜餚，呈獻原汁原味的會席料理；「CAFÉ LOUNGE」供應輕食及下午茶，為休閒度假與放鬆時刻的最佳選擇。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店2023 ITF現場超值優惠如下：

住房優惠

豪華/精選客房 一泊一食平日住宿券：僅需6,999元 (原價19,635元)，折扣下殺6折

豪華/精選客房 一泊二食平日住宿券：僅需7,999元 (原價22,099元)，折扣下殺6折

Villa雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券：僅需36,888元 (原價63,525元)，折扣下殺8折

Villa雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食三天兩夜平日住宿券：僅需55,888元 (原價127,050元)，折扣下殺4折

餐飲優惠

知味西餐廳 雙人自助晚餐券：僅需1,650元 (原價2,464元)，折扣下殺7折

舞 日本料理 雙人定食午餐券：僅需999元 (原價1,496元)，折扣下殺7折

咖啡酒吧 雙人下午茶券：僅需999元(原價1,518元) ，折扣下殺6折

休閒優惠

露天風呂 單人泡湯券：僅需680元 (原價1,400元)，折扣下殺9折

天夢雙饗券-天夢湯屋 (90分鐘)+舞 日本料理午餐兩客/知味西餐廳晚餐兩客 (二擇一)：僅需3,288元 (原價5,176元)，折扣下殺4折

Heavenly SPA 五行元素密碼芳療券 (50分鐘)：僅需2,680元 (原價4,200元)，折扣下殺4折

買十送一優惠

雙臥室泳池獨棟別墅_三天兩夜平日住宿券

豪華/精選客房_一泊一食平日住宿券

知味西餐廳雙人自助式晚餐券

天夢雙饗券

露天風呂單人泡湯券

買一送一優惠

買乙張雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券，加贈乙張豪華/精選客房_一泊一食平日住宿券

買十送二優惠

買十張Heavenly SPA 五行能量平衡芳療券，加贈阿育吠陀頭皮舒壓券二張

雙臥室獨棟泳池別墅 特別優惠

現場購買雙臥室獨棟泳池別墅一泊一食平日住宿券十張，可任選以下優惠：

豪華客房/精選客房 一泊一食平日住宿券十張

雙臥室獨棟泳池別墅 一泊一食平日住宿券乙張

如需更多酒店訊息，請訪問「宜蘭力麗威斯汀度假酒店www.westin-yilan.com 」，或洽詢03-923-2111，宜蘭縣員山鄉永同路三段268號。