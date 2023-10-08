與道合真、崇法善良 台中烏日無極武恩聖宮喜迎松山慈惠堂瑤池金母分靈金尊澤披中台灣

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聯合新聞網／ 時尚漫旅
台中無極武恩聖宮主委潘學恩率領眾善信敬拜台北松山慈惠堂王母娘娘
台中無極武恩聖宮主委潘學恩率領眾善信敬拜台北松山慈惠堂王母娘娘

文/陳建維

位於台中烏日的無極武恩聖宮，於9月29日中秋佳節迎來宮內盛事，由主委潘學恩、副主委潘彩龍、陳今平、林森秋及總幹事許夢熊等一早率領無極武恩聖宮眾善信北上前往台北松山慈惠堂迎請瑤池金母分靈金身回無極武恩聖宮鎮殿濟世，場面隆重盛大。

潘學恩主委、潘采龍副主委迎請王母娘娘金尊
潘學恩主委、潘采龍副主委迎請王母娘娘金尊

無極武恩聖宮主委潘學恩於年初前往四川峨嵋山九老洞完成任務返台後，武恩德財神爺接續指示前往台北松山慈惠堂體悟八天七夜，期間深透悟得郭葉子堂主一番話「心念真誠感天地，靈光一束透天庭」，再難再苦都得完成興廟弘道大願，達到大開方便之門，廣度迷津，普度眾生苦難的誓願與理想，並接獲無形旨意寵受母娘分靈金身前往武恩聖宮座鎮傳授懿旨，八天七夜任務完成即刻返回台中後在宮內例行的濟事過程中，武財神降鸞表示上天旨意瑤池金母分靈金尊於農曆八月十五日即將來本宮並於隔日完成安座大典，冥冥慈天一切將會是最好的安排。

松山慈惠堂王母娘娘安座無極武恩聖宮
松山慈惠堂王母娘娘安座無極武恩聖宮

本著「取之於社會，用諸於社會」，積極參與社會公益，目前除提供信眾服務外，已有許多信眾固定一起參與宮廟社會服務，發揚社會善心理念。無極武恩聖宮主委潘學恩身兼武恩德營造負責人，本業經營橋梁相關附屬鋼構，目前國內許多橋梁耐震補強的公共工程如國道十號里港至旗山段及自由路匝道拓寬工程等都由武恩德營造負責建設施工，捍衛民眾出行安全。

台中烏日無極武恩聖宮正殿內景
台中烏日無極武恩聖宮正殿內景

松山慈惠堂是北部地區瑤池金母娘娘信仰中心，聲名遠播，是無數信眾的精神寄託之所。主委潘學恩感念松山慈惠堂郭葉子堂主「悲天憫人、渡己渡人」的慈悲心懷，進而誠心、正念跟隨王母娘娘慈悲大願的具體實踐。最終獲得松山慈惠堂李瑞彬總策劃長的認同支持，期間也受得武恩德營造（股）有限公司林崇信總顧問的引薦，由台北市消防局吳俊鴻前局長的大力支持，才能有如此殊勝的因緣！

烏日無極武恩聖宮副主委 陳今平 奉請武財神進入無極聖殿恭迎母娘金身
烏日無極武恩聖宮副主委 陳今平 奉請武財神進入無極聖殿恭迎母娘金身

「發揚社會良善」是台北松山慈惠堂、與台中烏日無極武恩聖宮天官五路武財神信念呼應，乃至於國內各主要宗教廟宇的一致宏願，也期待藉由宗教撫慰人心的力量，讓我們的社會更加和諧、彼此關懷，進而達到一個和平安樂的理想社會！

台中無極武恩聖宮主委潘學恩率領眾善信迎請台北松山慈惠堂王母娘娘
台中無極武恩聖宮主委潘學恩率領眾善信迎請台北松山慈惠堂王母娘娘

國際英文版 / English version :In harmony with Taoism, advocating the Dharma and kindness, Taichung Wuri Wuji Wu’en Holy Palace welcomes Songshan Cihui Hall Yaochi Golden Mother’s Spiritual Golden Zunze to Pilgrimage to Central Taiwan

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