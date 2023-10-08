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馬祖腰山遊憩園區開工啟動記者會

聯合新聞網／ 時尚漫旅

連江縣政府為推廣「馬祖腰山遊憩園區開工啟動與馬祖觀光廊帶展」，於9 月 29(五)至10月2(一)連續四天，在台北世貿一館 2023 台北國際秋季旅展設置專屬攤位，今(1日)更盛大舉辦馬祖腰山遊憩 園區開工啟動記者會。本次活動由連江縣-陳冠人副縣長、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處-黃桂珠副處長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會-蕭博仁理事長、中華民國民宿協會全國聯合會-張心盈總會長、連江縣旅行同業公會楊曜誌-理事長、交通部觀光署-資源規劃科 吳盈璇科長、連江縣交通旅遊局-石人文副局長、以及網紅部落客作家-肉魯，共同為「腰山遊憩園區」揭開序幕。

馬祖四鄉五島各有特色，南竿更是馬祖最大城鎮中心，其預於 2024 年上半年開幕的「腰山遊憩園區」則是位於南竿制高點、是未來馬祖觀光旅遊的重要亮點區域，最新規劃的旅遊園區，占地一公頃、結合智慧觀光的概念，園區內規劃三大場館-「行政服務中心」、「智慧觀光導覽館」、「遊憩體驗場館」，必 成為熱門的 IG 打卡點!園區內可供講座、DIY 課程、市集、品嘗馬祖特色美食，更可以享受不同美景的洗禮!

連江縣副縣長表示：「我們透過活化位於南竿最核心地帶的腰山營區，把軍事營區與聚落轉譯成為文化創意資產，用智慧化的設計結合休閒、生態、景觀體驗與文化保存，成為連結馬祖四鄉五島的旅遊基地，推動馬祖全境成為一座包含戰地文化、特殊生態的天然博物館，更以此為目標，以腰山為中心連結馬祖資源，為遊客提供沉浸式的文化體驗， 並以此主題打造國際休閒渡假島。」，相信「馬祖腰山遊憩園區」將成為馬祖旅遊最具指標性的地標! 另外，旅遊達人-肉魯分享：「馬祖腰山遊憩園區不僅可購買馬祖特產伴手禮，還可以體驗手做DIY、認識馬祖的自然景觀以及歷史 痕跡，搭配跳島旅遊行程，旅程豐富且自由，結合寓教於樂，讓馬祖成為更適合親子旅遊的觀光聖地!」。

在現在呼籲和平的年代，將蘊含歷史記憶的營區轉為遊憩園區，不僅回顧那個運籌帷幄的時代記憶，更讓腰山華麗轉身，一覽南竿無敵的絕美風光！

歡迎大家於展覽期間，至台北國際秋季旅展 台灣伴手禮暨觀光特產展 B 區攤位 B628/B630，舞台區每天整點皆有活動，除了有獎徵答，還有一元競標、以及旅遊業者分享馬祖在地文化! 另外還有進駐腰山遊憩園區的DIY工作坊示範製作，也鼓勵大家不妨趁著本次機會，一同前往馬祖，看看富有軍事色彩的「腰山營區」搖身一變，成為「腰山遊憩園區」! 動靜皆宜、老少咸宜!2024 年歡迎大家一起到「腰山遊憩園區」共襄盛舉!

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馬祖腰山遊憩園區開工啟動記者會

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