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宜蘭勁好TOP10好食、好物、好所在

聯合新聞網／ 時尚漫旅
宜蘭力麗威斯汀度假酒店以火龍果鳳梨堡，獲得飯店組金質獎殊榮
宜蘭力麗威斯汀度假酒店以火龍果鳳梨堡，獲得飯店組金質獎殊榮

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以火龍果鳳梨堡 獲飯店組金質獎

2023年宜蘭勁好TOP10的好食、好物及網路人氣得獎名單出爐，由名廚江振誠擔任評審團召集人，從169件參選美食及商品中，共獲選60件。宜蘭力麗威斯汀於本次角逐中表現亮眼，以「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」特色產品，獲得網路人氣獎第一名及飯店組金質獎殊榮。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以火龍果鳳梨堡，獲得網路人氣獎殊榮
宜蘭力麗威斯汀度假酒店以火龍果鳳梨堡，獲得網路人氣獎殊榮

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示，火龍果鳳梨堡成分選用112年蘭陽紅龍果評鑑冠軍的員山在地火龍果，與冬山農會特選黑米結合火龍果汁調和麵粉，製作出蓬鬆、同時帶有嚼勁的粉紅色漢堡皮。後將宜蘭名產、口感細膩粉嫩的的膽肝以在地接軌國際，融合牛肉漢堡排，經反覆摔打後創造絕佳彈性，在大火煎烤下口感緊實焦香，極富口感層次，並結合番茄、起司、美生菜及新鮮鳳梨片，肉排香氣延伸熱帶水果酸甜滋味，創造幸福的味蕾樂章。

火龍果鳳梨堡研發團隊，為宜蘭力麗威斯汀林甄甄副主廚及林佳誠師傅，此次一同獲得雙冠軍
火龍果鳳梨堡研發團隊，為宜蘭力麗威斯汀林甄甄副主廚及林佳誠師傅，此次一同獲得雙冠軍

宜蘭力麗威斯汀度假酒店進一步表示，因為有團隊們的熱情，努力為旅人及在地朋友打造獨一無二的美味，才會獲得獎項肯定，希望各位旅客朋友來到宜蘭力麗威斯汀度假酒店可以享受到在地接軌國際的美好滋味，並且愛上宜蘭這塊土地。火龍果鳳梨堡將在10月1日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧開始販售，和大家一齊分享得獎喜悅。

火龍果鳳梨堡將在10月1日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧開始販售，和大家一齊分享得獎喜悅
火龍果鳳梨堡將在10月1日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧開始販售，和大家一齊分享得獎喜悅

「熱情仲夏：火龍果鳳梨堡」

販售日期：2023年10月01日起至12月31日止

販售時間：11:00至21:00（最後點餐時間20:30）

售價：420元+10%

加購優惠：火龍果鳳梨汁，加購價150元+10%

內容物：牛肉膽肝漢堡排、番茄、蒜苗絲、起司、美生菜及新鮮鳳梨片

販售地點：宜蘭力麗威斯汀度假酒店 1F咖啡酒吧

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