金門酒廠10月起高粱調酒進軍全台50間酒吧

【本報記者劉奕廷、鐘翠蓮台北報導】金門酒廠(9/25)舉辦記者會，剛上任不到一個月的董事長吳昆璋力展宏圖，在活動上宣布：自今年10月1日起，將與調酒教父Aki聯手，進軍50間頂尖酒吧，打造世界經典高粱調酒–「Kinmen Fizz 金門費茲」! 並與科技新創「PaperPlane酒吧指南」結合，建構酒吧數位體驗，力拚品牌年輕化與國際化！

吳昆璋說，金門酒廠上千位員工中有九成均依賴酒品的營收維生，金酒的銷售暢旺關係著整個金門的經濟命脈，所以必定要打響品牌的銷售與知名度，是他身為董事長的職責所在！

品牌革新 大師與全台酒吧力挺

吳昆璋提到，這次與台灣調酒職人合作，借重其專業發揮所長，使用代表台灣的金門高粱酒，共同努力打造一款國際知名的經典調酒，「讓有 71 年歷史的金門高粱酒，走進年輕人的酒杯裡」；另外，期望在台灣酒吧取得成績後，再進一步進攻居家調酒、即飲以及國外通路，讓金門高粱酒在國際舞台上開啟新頁。

金門酒廠努力實踐「文化入酒‧當代品酩」

因此，他上任後，希望以「文化入酒‧當代品酩」的品牌精神，加速翻新年輕人對金門高粱酒的舊有認知，在2月首度舉辦『中式白酒文化研習營』、5月舉辦「第一屆金酒盃全國調酒大賽」，總共吸引33所學校，177組同學熱烈參加；7~8月暑期快閃店「KK Bar 金酒吧 」，將戰地坑道搬進到台北華山，打造「五感六覺」的沈浸式體驗，讓社會大眾感受到金酒70+1的當代中式白酒新風潮，努力實踐品牌精神。

調酒教父Aki也分享這次合作涵蓋50間全台灣頂尖酒吧，橫跨北中南至離島，包含多間獲國際大獎酒吧，希望透過頂級酒吧的參與，能夠激發更多調酒的創意，並讓金門高粱酒成為新一代的調酒基酒(調酒時的烈酒主材料)」。

Kinmen Fizz 金門費茲高粱調酒

打造經典高粱調酒 50間酒吧創意加碼

Aki親自設計的「Kinmen Fizz 金門費茲」高粱調酒，酒譜使用58度金門高粱酒、台灣綠茶、南投盛產的梅子， 口感輕鬆，帶有豐沛的茶香與果香，這款酒譜的設計結構，保留了50間酒吧調酒師創意特色的空間，原料在世界各地都容易取得。

除「Kinmen Fizz」外，50間酒吧也響應金門酒廠的號召，每店額外加碼設計1杯富有店家特色的38度金門高粱酒創意調酒，將在今年底接續推出，全台共有50杯要等消費者來探索!

數位互動 走近年輕人、走向國際

全台50間合作酒吧在點選高粱酒特調時，只需掃瞄桌上 QR code，即可獲得餐酒消費折抵券，PaperPlane CEO涂立青提到：「透過此機制，金門酒廠得到年輕客戶，同時建立未來行銷客戶的渠道，PaperPlane的合作酒吧獲得了客流，消費者得到了折扣，創造了三贏」。

金門酒廠也將在2024年1月，透過PaperPlane舉辦的「酒吧指南」，將高粱調酒推向國際酒吧。

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