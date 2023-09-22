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「2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇」圓滿落幕 劉意川邀全民攜手開創數位新紀元

聯合新聞網／ 時尚漫旅
▲2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇趨勢論壇，由工商時報社長陳國瑋（左起）主持，國會與國家產業全球發展促進會總會長劉意川、世界客屬總商會理事長徐享崑、商業發展研究院院長王建彬、Gogoro台灣總經理姜家煒等出席分享。圖／王德為攝影
▲2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇趨勢論壇，由工商時報社長陳國瑋（左起）主持，國會與國家產業全球發展促進會總會長劉意川、世界客屬總商會理事長徐享崑、商業發展研究院院長王建彬、Gogoro台灣總經理姜家煒等出席分享。圖／王德為攝影

危機，等於危險加上機會！疫情帶來危機，同時也加速數位時代的進展，帶來許多機會，數位化儼然成為全民趨勢，數位經濟發展一日千里。面對數位浪潮襲捲，全民如何因應？產業如何創造商機？一向積極促進產業發展、國際交流的「國會與國家產業全球發展促進會」，近日假台北美福飯店舉辦「2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇」，由轄下「台灣紅新聞」和「數位行銷文創產業發展委員會」企劃執行，當天吸引近600人次來賓與會。而為了讓議題效益更廣、影響更遠，更與台灣原住民事務發展協進會、世界客屬總商會、客家委員會、原住民族委員會、臺北市政府原住民族事務委員會，結合原住民族、客家族群，企盼藉由族群合作，全民攜手共創數位經濟未來美好願景。

「國會與國家產業全球發展促進會」總會長劉意川表示：「數位對每一個人都非常重要，數位的發展與應用關係著全民的生活與便利，可以提升企業營運能力，經濟成長更可以成為國家競爭力，在此次活動中，希望可以達到拋磚引玉的效果，喚起全民對數位應用的重視與回響。」

本次論壇以數位經濟、全球永續為兩大議題主軸，邀請產官學研界專家貴賓擔任講師，從不同領域和角度，引領與會者共同解密數位經濟的決勝點。由國會與國家產業全球發展促進會總會長劉意川、工商時報社長陳國瑋、立法委員孔文吉、原住民族委員會技監王瑞盈、世界客屬總商會理事長徐享崑、財團法人中衛發展中心研發長葉神丑擔任開場嘉賓。

而「國會與國家產業全球發展促進會」也特別推出來自不同行業領域的5位「臺灣數位發展推廣大使」，「台灣紅新聞」副董事長兼總經理翁雅蓁說明：「經過將近一年的徵詢與洽談，5位大使個個是其專業領域的翹楚，包括：艾普拉斯整合行銷有限公司總經理李俊達、倚禮國際有限公司執行長潘俊豪、聚財課有限公司董事長蔡孟璋、永豐農業生技有限公司總經理高山淥、烏魚仔文創發展有限公司創意總監劉爾金等人，他們未來將與促進會共同深化國家數位發展，為產業開啟諸多商機，共創數位經濟新紀元！」

▲ 「2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇」日前假台北美福飯店舉辦，吸引近600人次來賓與會，期盼全民攜手，共創數位經濟未來美好願景。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供
▲ 「2023第一屆臺灣數位經濟全球高峰論壇」日前假台北美福飯店舉辦，吸引近600人次來賓與會，期盼全民攜手，共創數位經濟未來美好願景。圖／國會與國家產業全球發展促進會提供

論壇活動分為上、下兩場，邀請產、官、學、研各界專家擔任講師，共同解密數位經濟，上午場邀請到內政部警政署刑事局副局長黃壬聰發表「智慧防詐的數位新經濟」，在發展數位經濟的同時，也要注重風險問題，為眾貴賓指點迷津。下半場則邀請更多專家，一同探討全球數位經濟發展創新之前瞻趨勢，由陳國瑋主持，與談人劉意川、王瑞盈、財團法人商業發展研究院院長王建彬、Gogoro臺灣總經理姜家煒等貴賓，從不同領域以及角度，引領與會者共同解密數位經濟的決勝點。

國會與國家產業全球發展促進會總會長劉意川在趨勢論壇中表示，數位經濟已非新議題，因此透過今天辦理數位經濟趨勢論壇，希望國會與國家產業全球發展促進會成為提供數位經濟引言的平台，整合大家的想法，結合更多資源與資訊，進而與數位部互動，提供政府官員政策上的建議，集合大家的力量與意志，相信能夠促使政府訂定較好的政策。希望可以從跨族群數位經濟出發，共同打造第一屆的數位平台，增加大家對數位經濟的意見，匯集產生正面的力量，打擊數位產生的風險，例如防詐，以因應臺灣在數位轉型的發展。

※論壇完整影片：

2023 臺灣數位經濟全球高峰論壇 上午場

https://www.youtube.com/watch?v=ot9ro-FMcQ0

2023 臺灣數位經濟全球高峰論壇 下午場

https://www.youtube.com/watch?v=JpApst9rpMc

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