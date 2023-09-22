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2023彰化商圈GO購祭 月月都精彩到10月

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2023彰化商圈GO購祭9月16日活動開跑啦!彰化縣政府表示，為歡慶彰化建縣滿300週年與2023彰化GO購抽獎活動，9月到10月份特別與商圈合作，舉辦「2023彰化商圈GO購祭」系列活動，從9月16日開始，連續七周，有商圈小旅行、創意市集、美食踩街、生態體驗等活動，週週都有精彩活動到10月28日，歡迎全國鄉親吃喝玩賞就是要來彰化商圈~

縣長王惠美表示，為輔導商圈永續經營，並透過創意行銷，型塑商圈品牌形象，今年特別成立商圈輔導團，針對縣內12大商圈辦理一系列商圈經營領導與數位行銷課程、專家諮詢服務與診斷輔導外，也引導商圈結合彰化GO購消費抽獎與建縣300年活動，推動「2023彰化商圈GO購祭」系列活動，分別有永樂商圈「永樂300年，茶酒咖市集」、田中商圈「探索消費新樂趣，玩轉田中商圈」、北斗商圈「好食寶斗邀，中秋美食踩街活動」；10月份開始則陸續有北門商圈「食在北門集章趣」、鹿港廟口商圈「廟口呷平安、蝦猴生態體驗」、鹿港老街商圈「來鹿港呷糕餅飲好茶」、田尾商圈「園藝生活風格日」、打石巷商圈「拾起員林第一街的懷舊時光」市集活動等，透過商圈小旅行、美食踩街、生態體驗等體驗活動，讓大家更認識自己生活這塊土地，認識彰化不一樣之美~

經濟暨綠能發展處表示，9月16日首次登場是「永樂300年，茶酒咖市集」，現場有彰化最在地的花壇茉莉茶、二水葡萄酒及八卦山咖啡等彰化特產展售；9月24日則有「探索消費新樂趣，玩轉田中商圈」一日小旅行；9月30日則歡迎全國親鄉，來參加「好食寶斗邀，中秋美食踩街活動」，有上百攤美食等著您來享用。

經濟暨綠能發展處補充，10月份還有商圈接力賽活動，10月7日「食在北門集章趣」活動，在員林北門商圈可以一邊逛美食，一邊集點拿優惠；10月14日有「廟口呷平安、蝦猴生態體驗」活動，在鹿港新祖宮舉辦；10月15日則在鹿港公會堂舉辦「來鹿港呷糕餅飲好茶」活動，在鹿港老街不但能細細品味知名糕餅，也能喝到鹿谷好茶；10月21日有「園藝生活風格日」活動，在田尾怡心園舉辦綠意生活展示區，共規劃6座植生牆及1座互動綠意佈置牆，同時搭配陽台綠化設計展8座陽台綠化展示；10月28日有「拾起員林第一街的懷舊時光」市集活動，在員林黎明巷與光明街周邊，舉辦精彩市集體驗活動，將員林過去的繁榮及故事呈現給大家~相關活動詳情，請追蹤各商圈粉絲專頁或彰化縣商圈活動官方網站查詢https://yongle-chcg.oppa.tw/。

未滿18歲請勿飲酒  開（騎）車不喝酒　喝酒不開（騎）車！

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