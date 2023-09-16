沙崙智慧綠能科學城舉辦低碳轉型座談 探索企業可行路徑

產業如何因應淨零浪潮，完成低碳轉型為增加產業競爭力之國際趨勢；此外，全球ESG浪潮對應之政策規範亦直接影響了產業供應鏈。為協助南臺灣產業之低碳轉型及因應ESG潮流，本局於112年9月15日 (五) 下午1點30分假沙崙綠能示範場域E棟203室舉辦「製造業低碳路徑：產業轉型大探索座談會」，會中分別由財團法人塑膠工業技術發展中心的陳健強經理介紹中小企業節能減碳重要性與Line@碳服務工具；ESG永續發展協會余政龍博士分享ESG潮流下的製造業者之挑戰與機會；眾宇科技有限公司鄭新有顧問則針對製造業數位轉型實務進行分享，期盼透過本次活動，有助於引導南臺灣製造業者之數位低碳轉型。

沙崙智慧綠能科學城是臺灣重要的綠能科技發展區域，以技術創新和可持續發展為核心，致力於推動能源效率提升、碳排放減少和環境保護，均為淨零碳排下的核心議題。科學城聚焦於可再生能源、節能技術和能源儲存等領域的研究和開發，有助於減少對傳統高碳排放能源的依賴；且各種先進的技術和解決方案被開發，減少不同行業的碳排放，例如：能源效率提升技術、智能節能系統、清潔交通方案等。這些特質均顯現了沙崙智慧綠能科學城在推動能源、科技和城市發展方面的創新，與低碳轉型的目標相符，此將有助於促進臺灣的永續發展。

臺南製造業生產額位處全國第4位，食品及飼品、汽車及其零件與基本金屬製造業更在全國產業中名列前茅，凸顯出淨零排放趨勢下，臺南製造業的低碳轉型刻不容緩。因此，期盼藉由本次活動，促進科學城內進駐業者與南部製造業之合作，借助沙崙智慧綠能科學城內產業在能源發展、智慧科技與資安技術的先進技術量能，協助製造業者綠色轉型，帶動新一波經濟成長。