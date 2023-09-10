國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生 根除C型肝炎卓越計劃」助力基層根除C肝 傳愛到偏鄉

雲林縣診所協會與雲林縣政府於9月8日舉行國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生,根除C型肝炎卓越計劃」的成果發表記者會，分享該計劃的重要成就於雲林縣偏遠鄉鎮C型肝炎根除，這項根除C型肝炎的合作計劃由國際扶輪3523地區、台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會攜手發起。

記者會中，出席人士包括雲林縣縣長張麗善、衛生局副局長張翌君，雲林診所協會理事長林嘉祈、國際扶輪3523地區第三分區助理總監黃文南、台北市瑞光扶輪社社長許文忠與該專案執行主委李昆錦，及扶輪社多位代表一同出席共襄盛舉。他們共同見證了這項傑出合作計劃的成果，這個計劃不僅聚焦在C型肝炎的根除，更著眼於改善偏鄉地區民眾的醫療環境。

國際扶輪3523地區台北市瑞光扶輪社和雲林縣基層診所合作，針對山區和沿海地區的潛在患者，解決他們就醫的困難。雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師推動計劃，主要做法包括提高地區治療C型肝炎的診所數，藉由培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用、強化基層診所間的協調，以及提供行動手持式超音波檢查服務。這對於雲林縣推動C肝醫療政策是一大利器，因本縣偏鄉民眾大多為長者，就醫距離遠、務農繁忙常忽略需要定期至醫院做檢查，透過這項儀器，可協助基層醫師增添診斷便利性，藉由這一整年的努力整合成功，也證實了此項計劃非常具有參考性，提高了C肝治療效率，守護鄉親健康。

在成果方面，計劃的達成率超出預期，原目標是在今年九月份底前收治三百位病人，然而到今年六月底該專案已成功收治545位，達成了180%以上的目標達成率。在這些被收治的病人中，已有98%成功完成投藥根除C型肝炎。雲林縣原只有的七家腸胃專科診所治療C肝，現已經擴展到45家基層診所參與該計劃，即雲林縣有17%的診所投入C肝的治療，亦為全國診所最高比例。成功實現收治病人數，與醫院收治C肝病人比例已達1:1，為全國診所系統收治C肝病人比例最高，充分展現了基層醫療的優勢。帶給民眾真真實實的醫療可近性。因為診所協會給予一般科診所賦能治療慢性C型肝炎，使得民眾不需要長途跋涉到醫院去求診。該計劃還協助雲林縣的C型肝炎治療人數比例達60%, 亦高居全國之冠。

縣長張麗善表示這項合作計劃的成功凸顯了國際扶輪3523地區台北市瑞光扶輪社和雲林縣診所協會的堅定使命，以及他們對改善地區健康環境的承諾。該計劃不僅在根除C型肝炎方面取得了重大成就，同時也為基層醫療提供了一個成功的範例，彰顯了多方合作在促進社區健康方面的不可或缺性，因此特感謝國際扶輪3523地區、台北市瑞光扶輪社、雲林縣診所協會及各協辦單位共同為雲林縣C肝根除目標努力。再次提醒鄉親，不要放棄您的權益，只要年滿45至79歲（原住民40至79歲），均可享有終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。