快訊

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生 根除C型肝炎卓越計劃」助力基層根除C肝 傳愛到偏鄉

聯合新聞網／ 時尚漫旅

雲林縣診所協會與雲林縣政府於9月8日舉行國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生,根除C型肝炎卓越計劃」的成果發表記者會，分享該計劃的重要成就於雲林縣偏遠鄉鎮C型肝炎根除，這項根除C型肝炎的合作計劃由國際扶輪3523地區、台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會攜手發起。

記者會中，出席人士包括雲林縣縣長張麗善、衛生局副局長張翌君，雲林診所協會理事長林嘉祈、國際扶輪3523地區第三分區助理總監黃文南、台北市瑞光扶輪社社長許文忠與該專案執行主委李昆錦，及扶輪社多位代表一同出席共襄盛舉。他們共同見證了這項傑出合作計劃的成果，這個計劃不僅聚焦在C型肝炎的根除，更著眼於改善偏鄉地區民眾的醫療環境。

國際扶輪3523地區台北市瑞光扶輪社和雲林縣基層診所合作，針對山區和沿海地區的潛在患者，解決他們就醫的困難。雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師推動計劃，主要做法包括提高地區治療C型肝炎的診所數，藉由培訓基層診所的非腸胃專科醫師、補助低收入戶的就醫費用、強化基層診所間的協調，以及提供行動手持式超音波檢查服務。這對於雲林縣推動C肝醫療政策是一大利器，因本縣偏鄉民眾大多為長者，就醫距離遠、務農繁忙常忽略需要定期至醫院做檢查，透過這項儀器，可協助基層醫師增添診斷便利性，藉由這一整年的努力整合成功，也證實了此項計劃非常具有參考性，提高了C肝治療效率，守護鄉親健康。

在成果方面，計劃的達成率超出預期，原目標是在今年九月份底前收治三百位病人，然而到今年六月底該專案已成功收治545位，達成了180%以上的目標達成率。在這些被收治的病人中，已有98%成功完成投藥根除C型肝炎。雲林縣原只有的七家腸胃專科診所治療C肝，現已經擴展到45家基層診所參與該計劃，即雲林縣有17%的診所投入C肝的治療，亦為全國診所最高比例。成功實現收治病人數，與醫院收治C肝病人比例已達1:1，為全國診所系統收治C肝病人比例最高，充分展現了基層醫療的優勢。帶給民眾真真實實的醫療可近性。因為診所協會給予一般科診所賦能治療慢性C型肝炎，使得民眾不需要長途跋涉到醫院去求診。該計劃還協助雲林縣的C型肝炎治療人數比例達60%, 亦高居全國之冠。

縣長張麗善表示這項合作計劃的成功凸顯了國際扶輪3523地區台北市瑞光扶輪社和雲林縣診所協會的堅定使命，以及他們對改善地區健康環境的承諾。該計劃不僅在根除C型肝炎方面取得了重大成就，同時也為基層醫療提供了一個成功的範例，彰顯了多方合作在促進社區健康方面的不可或缺性，因此特感謝國際扶輪3523地區、台北市瑞光扶輪社、雲林縣診所協會及各協辦單位共同為雲林縣C肝根除目標努力。再次提醒鄉親，不要放棄您的權益，只要年滿45至79歲（原住民40至79歲），均可享有終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務。

延伸閱讀

紅樹林危害台灣最大旱招潮蟹棲地 雲縣府與台塑合力砍除

侯友宜推老人健保補助 張麗善：我建議的

張麗善指侯友宜下午公布重大訊息 全國落實要花180億元

張麗善深夜發文：侯友宜今將有「重大宣布」請大家拭目以待

相關新聞

國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生 根除C型肝炎卓越計劃」助力基層根除C肝 傳愛到偏鄉

雲林縣診所協會與雲林縣政府於9月8日舉行國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生,根除C型肝炎卓越計劃」的成果發表記者會，分享該計劃的重要成就於雲林縣偏遠鄉鎮C型肝炎根除，這項根除C型肝炎的合作計劃由國際扶輪3523地區、台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會攜手發起。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店 首次參與世界旅遊大獎評比

宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於9月23日迎接六週年慶，值此充滿喜悅的金色九月更傳好消息，宜蘭力麗威斯汀度假酒店首次參與世界旅遊大獎便榮膺台灣頂級度假村殊榮。同時為六週年規劃一系列慶祝回饋活動，以最實質的優惠來感謝各界愛護與鼓勵！

金山「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯同樂

新北市金山區公所於8月26日在新北市金山區玉爐路旁舉辦「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯體驗，上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

「IP Empower Taipei賦能·台北」正式啟動

近年IP產業（Intellectual Property，智慧財產）備受關注，IP產業鏈也逐漸衍生到包含新創、藝術、音樂、動漫、遊戲等領域；同時IP產業鏈包含創作者、品牌經營者、代理商、產品製造商，甚至衍生的廣告、行銷、展覽公司等，如同會展產業匯聚了各關聯產業，具有推動總體經濟發展的動能。為推動IP經濟，臺北市會展產業基金會在市府「城市創新接軌國際讓世界的行事曆有臺北」的願景架構下倡議「IP Empower Taipei 賦能･台北」，透過「協力共創」為運作共識，擇定「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」等四大符合產業趨勢主題，結合九場指標活動及10位策展夥伴共同合作，期為打造臺北市成為IP產業友善環境邁出第一步。並於8月18日舉行啟動記者會，除揭示「IP Empower Taipei」視覺意象，也宣布「Empower Block賦能台北基地」正式對外開放！

2023 金山甘藷季 放藷假來去田間焢土窯

擁有火山特殊土質，加上陽明山系水泉灌溉的得天獨厚條件，讓新北市金山特產甘藷香甜美味，每年八月初到十月底是甘藷的產季，金山區公所配合產季持續辦理的金山甘藷季，每年也都吸引了許多遊客共襄盛舉。

全台唯一 獨家水戰遊行 義大遊樂世界

義大遊樂世界邀你一起向酷暑發起挑戰，打造全台獨家最大規模的近距離水戰遊行，還有超級水站之冒險奇航、飛越愛情海、海盜奇航等消暑清涼設施，以及皇家劇院奇幻之旅大秀，更有全台最大15,000 坪室內親子樂園，一票到底清涼消暑嗨玩整個夏天。8 月底前搭乘飛越愛情海、超級水戰之冒險奇航、5D 鬼船、VR 主題館等任3 樣設施，還有機會抽到限定好禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦