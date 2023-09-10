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宜蘭力麗威斯汀度假酒店 首次參與世界旅遊大獎評比

聯合新聞網／ 時尚漫旅

即榮膺台灣頂級度假村殊榮

宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於9月23日迎接六週年慶，值此充滿喜悅的金色九月更傳好消息，宜蘭力麗威斯汀度假酒店首次參與世界旅遊大獎便榮膺台灣頂級度假村殊榮。同時為六週年規劃一系列慶祝回饋活動，以最實質的優惠來感謝各界愛護與鼓勵！

首次參與世界旅遊大獎 即榮膺「台灣頂級度假村Taiwan’s Leading Resort」肯定

世界旅遊大獎 World Travel Awards(WTA)成立於1993年，主要對全球旅遊業中的從業者進行肯定和嘉獎，並表揚傑出表現者。所有獲獎者均由旅遊業專業人士、商務及休閒旅客透過網站投票選出，是業界最具公信力的獎項之一。宜蘭力麗威斯汀度假酒店於本年度世界旅遊大獎評比，榮膺台灣頂級度假村Taiwan’s Leading Resort，首次角逐獎項即獲得此一肯定，為六週年邁向一值得紀念的里程碑。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店總經理李叔咸表示，獲得台灣頂級度假村殊榮不僅是得到國際肯定，更是對服務團隊最大的鼓勵。此次得獎除了向國際邁出一大步外，更促進酒店未來打造創新體驗。感謝這六年來所有支持與愛護，未來團隊將持續傳遞更優質服務給每位入住的賓客。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店身為宜蘭第一家國際五星級酒店，自2017年9月正式營運始，即著重於營造靜謐氛圍，以獨立式的全天然開放空間，搭配百年歷史的員山溫泉美人湯，不僅提供旅客們遠離世俗塵囂的尊寵享受，更成為國際旅客到訪宜蘭時的指定首選之處。此次迎來得獎，對館內所有同仁而言極其重要，未來更將著重於創新服務與精緻體驗，以宜蘭在地人文特色結合Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Well等六大元素，讓所有旅客深刻感受「Let’s Rise!精彩起來」的品牌精神。

關於「宜蘭力麗威斯汀度假酒店 The Westin Yilan Resort」

由力麒建設股份有限公司及力麗酒店股份有限公司投資，萬豪國際酒店集團(Marriott International, Inc）旗下品牌Westin在宜蘭員山之經營管理，為宜蘭首家國際連鎖品牌酒店。以東方禪風詮釋日式傳統雁型設計的建築風格、錯落的斜屋頂、飛行的入口意象、常綠喬木、櫻花林及落雨松展現日式景觀及溫泉聚落的多樣風貌。酒店以獨有的員山溫泉碳酸氫納全為主要特色，共有91間房，有11種房型選擇，包含8間親子主題房、1間無障礙客房及6間有私人游泳池的獨棟Villa別墅。酒店更設有6間獨立湯屋、室內戶外露天風呂及V SPA，打造現代奢華、幸福舒活的度假享受。

「歡慶六週年」回饋活動

為歡度六週年慶，宜蘭力麗威斯汀度假酒店自9月01日至30日，舉辦回饋活動。期間旅客可享餐飲及住房實質優惠。期間入住平日以一泊三食住房專案，可同時享有知味西餐廳自助晚餐、翌日早餐及舞日本料理午餐定食兩客，優惠價8,666元起；入住三天兩夜住房專案，可享每晚6,666元起之優惠。以上專案均可享SPA療程深層減壓護理60分鐘加購價3,000元(原價3,600元+10%)，９月入住壽星再加贈生日慶祝禮盒，含生日掛旗、壽星帽及生日道具，並以優惠價6,666元加購生日壽星專屬佈置。 另外9月23日當天於宜蘭力麗威斯汀度假酒店，將邀請原住民歌手莫言獻聲，給各位與會嘉賓難忘的生日之夜。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店除了專注於本業的經營發展，亦不忘回饋社會之企業精神，每年持續捐贈100張住宿券，落實關懷弱勢團體與在地鄉親。此次適逢六週年慶，於9月23日當日晚間將舉行公益捐贈活動。以暑假舉辦之納涼祭公益籤詩募得之金額，全數捐贈予宜蘭聯合勸募基金會。宜蘭力麗威斯汀度假酒店期待凝聚各界力量為社會注入更多溫暖，讓每位宜蘭鄉親都能感受到不斷加乘的快樂能量！

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