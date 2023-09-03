金山「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯同樂

新北市金山區公所於8月26日在新北市金山區玉爐路旁舉辦「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯體驗，上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

▲農業局長李玟、金山區長劉昌松及蒞臨「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯活動的貴賓們一同開焢窯為主活動揭開序幕。圖/金山區公所提供

農業局長李玟表示，每年8、9月正是金山區特產甘藷的產季，緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就金山的甘藷口感綿密細膩，甜度特別高，為了展現新北甘藷特色，活動前特別廣邀農友參加「甘藷王競賽」，藉由優良的品質來宣傳在地甘藷，除了甘藷外金山地區溫泉及金包里老街也聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、嚐美食。

▲上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。圖/金山區公所提供

金山區長劉昌松表示，在暑假最後一個週末，有許多民眾帶小朋友來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台有蘋果劇團兒童劇場表演、妮妮姊姊帶動跳活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗DIY刮畫手作，夜間更有許多親子共同欣賞螢光棒螢火表演，今天的親子歡樂派對讓參加民眾在暑期的最後一個週末收穫滿滿。

▲蘋果劇團性平兒童戲劇表演。圖/金山區公所提供

這次甘藷季主活動結合蘋果劇團表演性平兒童戲劇活動及性平有獎徵答活動，藉由兒童劇的方式加強家長及小朋友性別意識及性平觀念，透過兒童劇表演結束時演員下台和小朋友互動並辦理有獎徵答活動，詢問有關性平相關問題，翻轉性別刻板印象。

沒來會場的民眾想要品嚐在地高品質甘藷，除了可到金山老街及金山地區農會展售中心購買外，9月2日至3日捷運善導寺站旁的「臺北希望廣場」，9月4日至5日府中站「板農活力超市廣場」，都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食，歡迎闔家光臨選購。

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活動最新詳情請至

新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/

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或電洽：「2023金山甘藷季活動小組」：02-2321-2738。