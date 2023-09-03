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金山「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯同樂

聯合新聞網／ 時尚漫旅
▲新北市金山區公所於8月26日在新北市金山區玉爐路旁舉辦「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯體驗活動。圖/金山區公所提供
▲新北市金山區公所於8月26日在新北市金山區玉爐路旁舉辦「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯體驗活動。圖/金山區公所提供

新北市金山區公所於8月26日在新北市金山區玉爐路旁舉辦「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯體驗，上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。

▲農業局長李玟、金山區長劉昌松及蒞臨「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯活動的貴賓們一同開焢窯為主活動揭開序幕。圖/金山區公所提供
▲農業局長李玟、金山區長劉昌松及蒞臨「眾望所藷焢窯趣」千人焢窯活動的貴賓們一同開焢窯為主活動揭開序幕。圖/金山區公所提供

農業局長李玟表示，每年8、9月正是金山區特產甘藷的產季，緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就金山的甘藷口感綿密細膩，甜度特別高，為了展現新北甘藷特色，活動前特別廣邀農友參加「甘藷王競賽」，藉由優良的品質來宣傳在地甘藷，除了甘藷外金山地區溫泉及金包里老街也聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、嚐美食。

▲上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。圖/金山區公所提供
▲上千名民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。圖/金山區公所提供

金山區長劉昌松表示，在暑假最後一個週末，有許多民眾帶小朋友來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台有蘋果劇團兒童劇場表演、妮妮姊姊帶動跳活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗DIY刮畫手作，夜間更有許多親子共同欣賞螢光棒螢火表演，今天的親子歡樂派對讓參加民眾在暑期的最後一個週末收穫滿滿。

▲蘋果劇團性平兒童戲劇表演。圖/金山區公所提供
▲蘋果劇團性平兒童戲劇表演。圖/金山區公所提供

這次甘藷季主活動結合蘋果劇團表演性平兒童戲劇活動及性平有獎徵答活動，藉由兒童劇的方式加強家長及小朋友性別意識及性平觀念，透過兒童劇表演結束時演員下台和小朋友互動並辦理有獎徵答活動，詢問有關性平相關問題，翻轉性別刻板印象。

沒來會場的民眾想要品嚐在地高品質甘藷，除了可到金山老街及金山地區農會展售中心購買外，9月2日至3日捷運善導寺站旁的「臺北希望廣場」，9月4日至5日府中站「板農活力超市廣場」，都能夠買到在地青農、農友生產最新鮮最對時的「新北健康三寶」甘藷，現場包含各式新鮮農產品，還有甘藷藷片等加工品美食，歡迎闔家光臨選購。

▲金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，即日起至9 月18日止，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！買甘藷、做愛心！。圖/金山區公所提供
▲金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，即日起至9 月18日止，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！買甘藷、做愛心！。圖/金山區公所提供

金山區公所及中華郵政股份有限公司基隆郵局特別合作，推出金山紅心甘藷禮盒，在全台灣郵局皆能買到，也可以利用「i郵購」網站，搜尋「金山農會」及「金山嚴選」商城(https://www.postmall.com.tw)輕鬆購買金山甘藷，選擇寄送可以24小時取貨的i郵箱取貨，方便又快速至 9 月18日止，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！買甘藷、做愛心！

活動最新詳情請至

新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/

新北市金山區公所臉書專頁：https://www.facebook.com/jinshangov

或電洽：「2023金山甘藷季活動小組」：02-2321-2738。

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「IP Empower Taipei賦能·台北」正式啟動

近年IP產業（Intellectual Property，智慧財產）備受關注，IP產業鏈也逐漸衍生到包含新創、藝術、音樂、動漫、遊戲等領域；同時IP產業鏈包含創作者、品牌經營者、代理商、產品製造商，甚至衍生的廣告、行銷、展覽公司等，如同會展產業匯聚了各關聯產業，具有推動總體經濟發展的動能。為推動IP經濟，臺北市會展產業基金會在市府「城市創新接軌國際讓世界的行事曆有臺北」的願景架構下倡議「IP Empower Taipei 賦能･台北」，透過「協力共創」為運作共識，擇定「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」等四大符合產業趨勢主題，結合九場指標活動及10位策展夥伴共同合作，期為打造臺北市成為IP產業友善環境邁出第一步。並於8月18日舉行啟動記者會，除揭示「IP Empower Taipei」視覺意象，也宣布「Empower Block賦能台北基地」正式對外開放！

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擁有火山特殊土質，加上陽明山系水泉灌溉的得天獨厚條件，讓新北市金山特產甘藷香甜美味，每年八月初到十月底是甘藷的產季，金山區公所配合產季持續辦理的金山甘藷季，每年也都吸引了許多遊客共襄盛舉。

全台唯一 獨家水戰遊行 義大遊樂世界

義大遊樂世界邀你一起向酷暑發起挑戰，打造全台獨家最大規模的近距離水戰遊行，還有超級水站之冒險奇航、飛越愛情海、海盜奇航等消暑清涼設施，以及皇家劇院奇幻之旅大秀，更有全台最大15,000 坪室內親子樂園，一票到底清涼消暑嗨玩整個夏天。8 月底前搭乘飛越愛情海、超級水戰之冒險奇航、5D 鬼船、VR 主題館等任3 樣設施，還有機會抽到限定好禮。

第八屆金山甘藷王競賽成績出爐

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第八屆金山甘藷王競賽，比賽於8月14日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組，今年共有54組作品參賽。比賽結果：甜度組第一名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度高達13.2度，相當於水梨的甜度，第二名由高添福所種植其甜度有10.5度，第三名則是劉小愉甜度為9.8度；重量組第一名由張慧美以2540公克拔得頭籌，第二由劉小愉所種植其重量有2340公克，三名則由陳慧珠的2240公克獲得。造型組則由丁玉艷之甘藷以如同孔雀般美麗優雅型態而得名。

眾矚目的「2023金山甘藷王競賽」即將展開！

每年8月金山甘藷產季來臨時，農友們開始挑選自家種植出最有重量、甜美可口或是造型特殊的甘藷前來參賽，今年甘藷王競賽已經來到第八屆，農民揮灑汗水用心耕耘，歷經一年努力在金山優渥土地上種植出優良天然的甘藷，即將在8月14日一起來金山區公所進行比拚，相信本次競賽也是在地一年度的盛事，甘藷農民早已蓄勢待發準備來競爭甘藷之王！

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