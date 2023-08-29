「IP Empower Taipei賦能·台北」正式啟動

文/編輯中心

近年IP產業（Intellectual Property，智慧財產）備受關注，IP產業鏈也逐漸衍生到包含新創、藝術、音樂、動漫、遊戲等領域；同時IP產業鏈包含創作者、品牌經營者、代理商、產品製造商，甚至衍生的廣告、行銷、展覽公司等，如同會展產業匯聚了各關聯產業，具有推動總體經濟發展的動能。為推動IP經濟，臺北市會展產業基金會在市府「城市創新接軌國際讓世界的行事曆有臺北」的願景架構下倡議「IP Empower Taipei 賦能･台北」，透過「協力共創」為運作共識，擇定「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」等四大符合產業趨勢主題，結合九場指標活動及10位策展夥伴共同合作，期為打造臺北市成為IP產業友善環境邁出第一步。並於8月18日舉行啟動記者會，除揭示「IP Empower Taipei」視覺意象，也宣布「Empower Block賦能台北基地」正式對外開放！

日本動漫界coser人氣王伊織萌(右二)受邀參加「IP賦能臺北」啟動記者會，並在臺北市政府產業發展局長陳俊安(右三)主持下，與四大產業代表：張武業祕書長(左一)、彭子威理事長(左二)、溫筱鴻理事長(左三)、蔡雲山秘書長(右一)共同按鈕啟動。圖/業者提供

臺北市政府產業發展局局長陳俊安在出席啟動記者會中表示，自2021 年 Covid-19 本土疫情爆發，會展與新創產業遭受近30年來最大的衝擊，國內外展覽被迫延期、縮小規模，甚至取消，周邊產業也連帶受到影響。隨著疫情結束，各行各業也準備重新提振商機，彌補疫情期間造成的損失。臺北市政府著眼後疫情時代的產業經濟振興政策與措施，期望打造臺北為「充滿國際觀的活力城市」－讓國際走進臺北。對於會展基金會所倡議的「IP Empower Taipei 賦能･台北」，係以「賦能」與「創新」為意象與園區內具發展潛力的指標活動合作，並投入人力、資源，以建立活動品牌與亮點，透過媒合活動幫助 IP 產業創造商業價值，同時匯聚IP產業領域能量，以「IP經濟」來創造商機。他也期待可以藉此重新形塑臺北市的4項發展、5個中心願景，打造臺北IP友善環境，達成市政願景中「城市創新接軌國際讓世界的行事曆有臺北」目標 !

第41屆開拓動漫祭開展首日，吸引了滿場喜愛日本動漫的青少年觀眾。圖/業者提供

會展基金會副執行長陳文鑠在介紹「IP Empower Taipei 賦能･台北」時指出，本計畫係透過「協力共創」為運作共識，擇定「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」等四大符合產業趨勢之主題，結合9場活動，整合N24台北方舟、digiBlock台北數位產業園區、T-fashion台北時尚中心等3個新創基地的營運團隊與7個活動策展廠商，總共10個合作夥伴共同合作（註：詳參考資料）。規劃以「共同策展」、「共同主辦」、「共同策展＋共同主辦」三種模式，緊扣各領域IP主題，媒合會展基金會新創基地營運夥伴及花博園區既有優質活動策展廠商共同合作，為既有活動注入創新元素，並打造聯名品牌，以活動創造話題。亦將統籌傳統大眾媒體、社群媒體、市府及會展基金會本身宣傳資源，運用多元管道波段推播行銷。透過創新IP系列活動，賦能台北，提升IP產業創造商業價值，打造臺北成為IP產業的友善環境。對此，國際時尚藝術文化協會理事長 溫筱鴻、佐臻股份有限公司董事長 梁文隆、台北市立大學張武業教授及大椽股份有限公司DIGITIMES資深副總經理兼營運長蘇育正在記者會上代表產業界表達肯定，也感謝市府及會展基金會對產業的支持。會中也邀請日本知名動漫IP Coser，在台灣也具高人氣的伊織萌擔任神秘嘉賓現身一起參與啟動儀式，更為「IP Empower Taipei」做了最佳詮釋！

「Empower Block賦能台北基地」，做為推動產業公共政策、新創實證場域及商業收費租借使用，提供創新創業、動漫電競、文化創意及運動生活等四大領域合作夥伴及新創基地團隊使用。

今日記者會同時揭示「IP Empower Taipei 賦能･台北」視覺意象，也向媒體介紹「Empower Block 賦能台北基地」。Logo的視覺設計，係從「Taipei」萃取「ip」兩字，體現於「Empower」字內，代表從臺北發掘獨特IP，並透過Empower「賦能台北」培養臺北獨有內容。Logo中的ip顏色可以隨著搭配不同活動變換，象徵多元領域。而類似power on開關的線圈圖樣，則有啟動意涵，象徵以IP的力量Empower臺北產業發展。為了體現此能量，會展基金會收回原「fashion Block Taipei台北時尚新創中心」空間重新規劃並自行營運，並命名為「Empower Block賦能台北基地」，做為推動產業公共政策、新創實證場域及商業收費租借使用。提供創新創業、動漫電競、文化創意及運動生活等四大領域合作夥伴及新創基地團隊使用，作為策展活動或計畫延伸之軟硬體展示、會議、交流、訓練、教學、實驗場域創作發表。亦可搭配爭艷館短期性商業策展活動做為附屬收費空間，用以舉辦會議、講座、發表、記者會、見面會等小型活動，本基地也於今日正式對外開放。

第41屆開拓動漫祭8月18日在台北花博園區爭艷館開展，今年度首次將展期延長為3天。圖/業者提供

記者會啟動儀式結束後，陳局長及與會貴賓參觀「Empower Block賦能台北基地」。目前已邀請策展夥伴之一的社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）及中華民國迷你足球協會（迷你足球）策展。TAVAR協會規劃於C區打造XR智慧座艙「TAVAR EXPO」，運用跨屏智慧與人機應用，用手勢控制將場域管理AI化，以科技智能IP作為創新體驗與國際交流的重要實證場域。而迷你足球協則於D-G區導入運動體感檢測，設計多達18樣運動能力檢測關卡，透過智慧數據收集分析讓小朋友樂在運動學習，並預計今年10/7在花博爭艷館舉辦兒童全明星運動會，期將運動賦能IP作為國內外推動「兒童身體護照」的重要驗證據點。