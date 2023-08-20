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2023 金山甘藷季 放藷假來去田間焢土窯

聯合新聞網／ 時尚漫旅
8月26日千人焢窯主活動有許多劇團演出及摸彩活動。圖/金山區公所提供
8月26日千人焢窯主活動有許多劇團演出及摸彩活動。圖/金山區公所提供

擁有火山特殊土質，加上陽明山系水泉灌溉的得天獨厚條件，讓新北市金山特產甘藷香甜美味，每年八月初到十月底是甘藷的產季，金山區公所配合產季持續辦理的金山甘藷季，每年也都吸引了許多遊客共襄盛舉。

來金山體驗農田中採挖有機甘藷。圖/金山區公所提供
來金山體驗農田中採挖有機甘藷。圖/金山區公所提供

2023 金山甘藷季！放藷假來去田間焢土窯。圖/金山區公所提供
2023 金山甘藷季！放藷假來去田間焢土窯。圖/金山區公所提供

隨著時代得變遷，焢土窯這項活動已是爸爸媽媽小時候的共同回憶。這個暑假帶你在大自然環境中，認識及體驗農田中採挖有機甘藷。將新鮮現挖的甘藷直接包起，放入窯土中悶熟，鐵鏟輕輕挖開，金山的壓箱寶——甘藷的香味撲鼻而來。金山著名的臺農 66 號紅心甘藷及 57 號黃心甘藷，吃起來當香甜可口，加上是親手焢窯的，特別有不一樣的風味，每一口都吃的到濃郁健康的好滋味。

金山甘藷香甜可口。圖/金山區公所提供
金山甘藷香甜可口。圖/金山區公所提供

金山區長劉昌松表示，「 2023 金山甘藷季－眾望所藷」系列活動已正式開跑，今年 8 月 26日千人焢窯除了有午後場及星光場外，還邀請到許多表演團體及劇團演出，現場也有小農市集可購買到正宗的金山甘藷，其餘的親子創意 DIY 甘藷體驗、摸彩抽 50 吋電視大獎等等，都是不可缺席的精彩活動，錯過就要再等一年，希望民眾趁著暑假假期，安排一場北海岸之旅，白天騎騎腳踏車、吹吹海風，遊遍金山各知名景點。

美味的焢窯雞與66號紅心甘藷。圖/金山區公所提供
美味的焢窯雞與66號紅心甘藷。圖/金山區公所提供

而本次為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配 2023 金山甘藷季活動，可以上中華郵政「 i 郵購」網站輕鬆購買！預購活動從即日起至 9 月 18 日止，商品寄送台灣本島免運費，快上 i 郵購https://www.postmall.com.tw。

活動最新詳情請至

新北市金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/

新北市金山區公所臉書專頁：

https://www.facebook.com/jinshangov 或電洽：「2023 金山甘藷季活動小組」：02-2321-2738。

資料詳洽：新北市金山區公所 農經課 張課長孟元 (02)2498-5965 分機

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