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全台唯一 獨家水戰遊行 義大遊樂世界

聯合新聞網／ 時尚漫旅

義大遊樂世界邀你一起向酷暑發起挑戰，打造全台獨家最大規模的近距離水戰遊行，還有超級水站之冒險奇航、飛越愛情海、海盜奇航等消暑清涼設施，以及皇家劇院奇幻之旅大秀，更有全台最大15,000 坪室內親子樂園，一票到底清涼消暑嗨玩整個夏天。8 月底前搭乘飛越愛情海、超級水戰之冒險奇航、5D 鬼船、VR 主題館等任3 樣設施，還有機會抽到限定好禮。

天旋地轉

全台唯一，驚呼連連！體驗無法自拔的天旋地轉，坐上高達18 層樓加上360 度大旋轉明星遊樂設施，心理的忐忑在醞釀翻轉，天旋地轉啟動後，才是尖叫聲此起彼落無限延續的開端！

讓你從低速一直到極速，東翻西轉外加公轉和自轉，順時針轉動後再加上逆時針轉動，強大無比的離心力，絕對在

120 秒內把你的煩惱拋向天際。

亞洲唯一U 型滑板極限挑戰

X-Game 中特技表演的U 型滑板竟然也可以是遊樂設施的一種！來到義大遊樂世界千萬別錯過全球唯一的「極限挑戰」，在直聳入天高塔和獨眼巨人的尖刀下， 向上衝破天際再向下俯衝，感受心臟跟著一縮一放， 有別一般遊具刺激新震撼！全程120 秒保證讓您回味無窮。

5D 鬼船 誰是第99 位乘客?!

多個驚點場景，伴隨虛擬鬼魂，讓你虛實難辨！快和伙伴一起登上驚天駭人的鬼船吧！船上到底有什麼呢? 魔咒? 骷髏? 寶藏? 只有勇於冒險的人才知道。

飛越愛情海

全台最高的高速俯衝快感，超大水花帶你飛越愛情海，在三頭龍的環伺下緩緩上升，心跳、緊張隨之高漲！穿過火山後，全身籠罩在向下俯衝的氣氛中，哇！心臟似乎要靜止了！高速快感與超大水花，一坐就讓你上了癮，挑戰俯角15 度的急速向下衝，狂暴水花襲擊後，濕的徹底，大呼再玩一次。全台最高的高速俯衝式噴水遊樂設施，480 公尺長軌道、二段式衝程，240 秒帶你飛越愛情海。

奇幻之旅

在台灣也能體驗外國風情！結合特技與魔術大秀，40 分鐘無冷場；帶你暢遊世界。義大遊樂世界「奇幻之旅」國家級水準大秀有專業燈光與音效設備及頂尖舞者詮釋各國文化風情！玩樂園看大秀，場場爆棚，不容錯過！

圖文提供｜義大遊樂世界

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