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第八屆金山甘藷王競賽成績出爐

聯合新聞網／ 時尚漫旅
第八屆金山甘藷王競賽由左2金山區長劉昌松、左1奧梵映像執行總監王羿婷、右1紳音藝術中心黃威老師、右2小珍珠飾品手作品牌設計師黃靜茹，揭開序幕。圖/金山區公所提供
第八屆金山甘藷王競賽由左2金山區長劉昌松、左1奧梵映像執行總監王羿婷、右1紳音藝術中心黃威老師、右2小珍珠飾品手作品牌設計師黃靜茹，揭開序幕。圖/金山區公所提供

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第八屆金山甘藷王競賽，比賽於 8 月 14 日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組，今年共有 54 組作品參賽。比賽結果：甜度組第一名為丁玉艷種植的台農 66 號甘藷，甜度高達 13.2 度，相當於水梨的甜度，第二名由高添福所種植其甜度有 10.5 度，第三名則是劉小愉甜度為 9.8 度；重量組第一名由張慧美以 2540 公克拔得頭籌，第二由劉小愉所種植其重量有 2340 公克，三名則由陳慧珠的 2240 公克獲得。造型組則由丁玉艷之甘藷以如同孔雀般美麗優雅型態而得名。

金山區長劉昌松親自測量甘藷甜度，甜度王高達13.2度。圖/金山區公所提供
金山區長劉昌松親自測量甘藷甜度，甜度王高達13.2度。圖/金山區公所提供

（左）紳音藝術中心黃威老師、（中）奧梵映像執行總監王羿婷、（右）小珍珠飾品手作品牌設計師黃靜茹，3位評審老師認真評選參賽作品。圖/金山區公所提供
（左）紳音藝術中心黃威老師、（中）奧梵映像執行總監王羿婷、（右）小珍珠飾品手作品牌設計師黃靜茹，3位評審老師認真評選參賽作品。圖/金山區公所提供

金山區長劉昌松表示，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組其前三名得主將在於 8 月 26 日甘藷季主活動會場由市府長官頒獎表揚。造型組入選的前 30 組作品與重量組優勝甘藷也都會在 8 月 26 日甘藷季的會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

金山甘藷王重量組前三名。圖/金山區公所提供
金山甘藷王重量組前三名。圖/金山區公所提供

金山甘藷王第一名重量王得主由金山在地人張慧美及英國人老公以2540公克甘藷拔得頭籌。圖/金山區公所提供
金山甘藷王第一名重量王得主由金山在地人張慧美及英國人老公以2540公克甘藷拔得頭籌。圖/金山區公所提供

2023 年的金山甘藷季除甘藷王競賽外，於 8 月 26 日主活動千人焢窯當日，也特別安排了甘藷 DIY 體驗及舞台表演，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識，並特別於晚間 7 時安排了螢光秀表演，讓民眾在焢窯的同時也可以參與如同營火晚會的樂趣。另外 9 月 2 日至 3 日在台北希望廣場以及 9 月 4 日至5日於捷運府中站板橋農會大樓旁舉辦共 4 天的農特產聯合促銷展售活動；今年特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒。上中華郵政「 i 郵購」網站輕鬆購買，商品寄送台灣本島免運費；劉區長誠摯邀請大家 8 月 26 日（星期六）一起來金山「眾望所藷」，感受金山人文風景，體驗在地農村風情！比賽結果請至金山區公所網站查詢（http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/）或洽活動客服小組（02-23212738）查詢。

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第八屆金山甘藷王競賽成績出爐

新北市政府為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第八屆金山甘藷王競賽，比賽於8月14日舉辦，分別為甜度、重量及造型三組，今年共有54組作品參賽。比賽結果：甜度組第一名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度高達13.2度，相當於水梨的甜度，第二名由高添福所種植其甜度有10.5度，第三名則是劉小愉甜度為9.8度；重量組第一名由張慧美以2540公克拔得頭籌，第二由劉小愉所種植其重量有2340公克，三名則由陳慧珠的2240公克獲得。造型組則由丁玉艷之甘藷以如同孔雀般美麗優雅型態而得名。

眾矚目的「2023金山甘藷王競賽」即將展開！

每年8月金山甘藷產季來臨時，農友們開始挑選自家種植出最有重量、甜美可口或是造型特殊的甘藷前來參賽，今年甘藷王競賽已經來到第八屆，農民揮灑汗水用心耕耘，歷經一年努力在金山優渥土地上種植出優良天然的甘藷，即將在8月14日一起來金山區公所進行比拚，相信本次競賽也是在地一年度的盛事，甘藷農民早已蓄勢待發準備來競爭甘藷之王！

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