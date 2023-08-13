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眾矚目的「2023金山甘藷王競賽」即將展開！

聯合新聞網／ 時尚漫旅

每年8月金山甘藷產季來臨時，農友們開始挑選自家種植出最有重量、甜美可口或是造型特殊的甘藷前來參賽，今年甘藷王競賽已經來到第八屆，農民揮灑汗水用心耕耘，歷經一年努力在金山優渥土地上種植出優良天然的甘藷，即將在8月14日一起來金山區公所進行比拚，相信本次競賽也是在地一年度的盛事，甘藷農民早已蓄勢待發準備來競爭甘藷之王！

本次競賽將在8月14日(星期一)於金山區公所4樓會議室進行，報名收件時間為上午9點至下午3點，共分為重量組、甜度組、造型組三種類別進行評選，每組參加名額上限100名，屆時將經由專業評選各自選出前3名得主予以獎勵，其中甜度王競賽的甘藷，僅限定金山地區種植之台農66號品種。重量王及造型王僅限定金山地區種植但不限品種皆可參加競賽，共計3組競賽。入選作品還會在8月26日金山甘藷季主活動會場展出，讓民眾親眼見識農友的心血結晶，歡迎金山農友們踴躍報名。

此外，8月26日主活動當天除了將盛大舉行千人焢窯，現場還有農夫市集、甘藷DIY及闖關遊戲……等多樣趣味活動，民眾不只能參加焢窯親自體驗金山甘藷的美味，也能藉由參與周遭活動增進對金山甘藷的認識。

金山區長劉昌松表示，舉辦甘藷王競賽能促進參賽農友彼此交流種植經驗，希望藉此提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農產品。同時也為了讓民眾能夠見識到農民辛苦耕耘的成果，特別安排甘藷王獲獎作品在金山甘藷季主活動當天展示。雖然無法讓民眾購買得獎之甘藷回家，但在9月2日、3日於台北希望廣場及9月4日、5日於捷運府中站板橋農會大樓旁也將舉辦展售會，讓對金山甘藷及農產品有興趣的民眾前往購買。

甘藷王競賽資訊即其他活動相關資訊可至金山區公所網站查詢：https://www.jinshan.ntpc.gov.tw/

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