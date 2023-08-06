宜蘭力麗威斯汀禪風秘境 夏之風物詩和秋之清酒會席

圖片提供｜宜蘭力麗威斯汀

攝影‧整理撰文｜編輯部

為了迎接正在進行的盛夏，以及提早為食慾之秋做準備，宜蘭力麗威斯汀度假酒店今年在夏秋兩季推出季節限定活動，分別是夏日「納涼祭」和秋日華麗會席料理，特別與鳥取縣知名酒造合作，為客人帶來結合台日最頂級的舌尖饗宴。

六大主題夏日納涼祭

歡樂的暑假開始了，為了打造特別的暑期回憶，宜蘭力麗威斯汀度假酒店首次推出日本納涼祭活動，活動總共分為六大主題，分別為「風物詩．海の日」、「風物詩．紫陽花」、「風物詩．夏の農田物語」、「風物詩．ヨーヨー釣り」、「風物詩．お祭リ」、「風物詩．和菓子」，活動含括賞鯨遊程、極酷衝浪教學、夏日遊艇住房專案、兒童夏令營、釣水球、劍玉、打彈珠活動、手作可麗餅、刨冰及夏日祭典表演等豐富內容，帶給大小朋友們豐富精采的夏日時光。

「風物詩．海之日」以藍色的夏日大海為活動主軸，推出夏日賞鯨行程、衝浪之旅以及夏日揚帆住房專案。「風物詩．紫陽花」以感受生活魅力為活動主軸。宜蘭力麗威斯汀精選夏日賞花秘境，由飯店出發一路往南，抵達頭城金面大觀。廣闊的繡球花野，舉目所及的美，在陽光的照耀下閃閃發亮，天地像鍍了一層金光，彷彿置身仙境，耀眼的讓人難以忘懷。

「風物詩．夏の農田物語」宜蘭力麗威斯汀與宜蘭縣員山鄉「棗稻田食玩農創空間」攜手合作，三天二夜的充實活動將由專業工作人員及飯店小管家，全程帶領孩子探索生態秘境、體驗農野日常，並在DIY的過程中體現友善環境共好生活。「風物詩．ヨーヨー釣り」由童年的趣味活動出發，本次活動結合劍玉體驗、彈珠台及釣水球活動，邀請房客一同來共襄盛舉。劍玉玩法是手握劍身的握柄，利用手腕控制力道甩動木球、操控技巧，讓木球停留在一劍、三皿或是皿與劍形成的任何空間，甚至還能將劍尖插在球的凹洞裡。

如果釣起來的水球夠多，還會有神秘小獎勵

「風物詩．和菓子」提供現場小朋友手作日式可麗餅，加上自己喜歡的軟糖、巧克力及新鮮水果，香甜滑順的滋味，輕輕咬一口客製化的美味！

鳥取縣「千代結」清酒 佐以宜蘭海鮮搭出意外好滋味

在疫情過後，特別與鳥取縣上道町知名酒造千代結合作，席間搭配千代結多款知名及得獎清酒，首次攜手推出餐酒會席料理「夏日歡宴」。創業於 1865 年的「千代結」指的是「永恆不變的人與人之間的堅定羈絆」，象徵著夫妻、親子、兄弟姊妹、摯友之間深刻情誼，也意謂著祝福。千代結重視傳統技術以及原料釀造，使用日本中國地區山麓地帶的優質軟水以及知名酒米，致力鑽研釀酒技術，期許讓顧客品飲到更多美味好酒。本次餐酒會將於舞日本料理盛大舉辦，將提供八道華麗精緻美食，分別為前菜「鰒魚土佐晶凍」、御椀「車海老帆立貝菊仕立」、造里「旬刺身七品」、燒物「和牛味噌醬燒」、煮物「野菜豚汁」、揚物「播磨灘牡蠣栗揚」、食事「松葉蟹野菇炊飯」與甘味「甜點與時令水果」等八道華麗精緻美食，席間搭配千代結金選清酒「千代結 夢幻極光 AWA SAKE氣泡酒」、「千代結 強力50純米大吟釀」、「千代結 千代結無濾過瓶燗火入」及「東光 吟釀梅酒」，晚宴時段將另提供「千代結 鼠男純吟」及「Tentaka醉戀蜂蜜酒」帶給與會貴賓細緻的味蕾饗宴。

餐酒會超值住房專案

宴會於2023年09月01日當日限定，午宴時段(12:00-14:00)享NT$3,980+10%；晚宴時段(18:00-21:00)享NT$4,980+10%。另搭配住房專案，可享專案價NT$15,500起，限量35位，在禪風秘境的度假氛圍裡，共品奢華幸福時光。