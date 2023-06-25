溫泉飯店的涼夏玩法 高雄‧花季度假飯店

百年優質湯泉 22℃清涼湧泉洗去燥熱

出雲風呂有齊全的泡湯設備

距高鐵台南站約20分鐘車程，距高鐵左營站約35分鐘車程，本以為僻居鄉間的飯店在軟硬體設備上可能會和四、五星級飯店有落差，但在花季飯店走逛一圈，很快就會發現這個想法大錯特錯。花季飯店2009年成立，歷經整整三年的精心擘劃，雕砌山水花木，解開塵封數十年的大崗山天然湧泉封印。

巧月雙人套房_二中床房型，16坪的空間，房內即有可欣賞景觀的大泡湯池

以日式為主要裝飾風格，處處設置價值不斐的藝術品和家具，大廳櫃臺後方即是價值數千萬的日本藝術家真跡，從餐廳、客房到走廊，四處皆能感受到豐沛的人文藝術氣息。

日治時期，警察療養所開啟了崗山頭的溫泉歷史，崗山頭天然湧泉為22℃的低溫碳酸氫鈉泉，春夏最適合浸泡沁涼身心；秋冬則將湧泉水加熱，除去身體寒氣，達成四季養生循環。不分四季，飯店的「出雲風呂」皆提供冷水池、低溫池與高溫池，半室外男女裸湯近百坪，水療按摩池、三溫暖烤箱、蒸汽室和洗沐用品皆有提供，只要人走進去即可，省去自備用品、漏東漏西的困擾，十分方便。若喜歡更隱密的泡湯場地，飯店內也有私人湯屋區，可短暫休息或住宿。另外，每一間客房都附有極廣闊的湯池，就算是最基本坪數的巧月房型，也能滿足房間內泡湯的奢華享受。

巧月雙人套房_二中床房型，16坪的空間，房內即有可欣賞景觀的大泡湯池

40坪親子套房 雙湯池超大浴室空間

超大雙池浴室，牆壁上是水球計分標牌

容納成人+小孩沒問題！超大浴池

為了迎接夏天和親子暑期出遊熱潮，特別推出「親子主題套房」，於40坪寬敞空間中規劃出藺草和室客廳、兩大床及設有水球牆的雙湯池超大浴室空間，三代同遊也能有足夠的空間活動！對於想體驗日本榻榻米的住客，更是不能錯過的絕佳機會。房內另備有色彩繽紛的兒童大型積木與童趣風十足的帳篷，足夠讓孩子們盡情放電，創造與孩子們的暖心時光！入住此套房就會贈送一袋水球，將水球往水球牆的計分板砸去十分抒壓，連大人都愛不釋手。還會贈送當年的可愛生肖娃娃，皆是由飯店自行設計生產。目前此親子套房僅有一間，若有需求，請務必提早預定。

藺草和室附有積木、帳篷，想在榻榻米上過夜也ok

主廚海陸雙主菜 台灣時令食材入西餐

夏季西式料理主菜_櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔

今年「食堂餐廳」推出四客西式料理晚餐，由主廚精選海陸雙主菜，將鮮甜海味加乘優質肉品作為料理主調，佐以清爽調味與繽紛擺盤。想像在遍植異葉南洋杉的適意環境中，聽著輕快的現場Live演唱，瞬間拋開夏日炎炎熱浪，恣意享受百分百的慵懶與放鬆。

花季度假飯店「食堂餐廳」主廚邱楷復，以夏季清爽味覺作為發想，設計出「羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦」、「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」、「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」及「櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔」。

羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦

羅西尼菲力為法國經典名菜，選用油脂極低且肉質軟嫩的菲力牛排，搭配入口即化的香煎法國鵝肝、淋上混搭夏日特產黑松露醬的紅酒醬汁，搭配肉質厚實、口感Q彈帶勁的深海大明蝦襯映五彩米果及鮮蔬，完美的呈現了海陸雙拼的豐富多層次口感。

肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭

以美式煎烤方式料理上等戰斧肉排，主廚用洋蔥、蘋果加入肉桂拌炒後，佐以產自南投的蘑菇特調醬汁，搭配富含Omega-3多元不飽和脂肪酸的大西洋鮭魚，將細嫩與鮮美在口中和諧交織，創造出驚艷舌尖味蕾的動人滋味。

爐烤農場珠雞襯龍膽石斑

嚴選高雄田寮在地養殖，肉質口感細緻的16 oz珍珠雞，以爐烤方式料理出焦糖色的酥脆外皮、具有淡淡甜香軟嫩的滑口雞肉，搭配膠質豐富的香煎龍膽石斑與特製香料鹽，減少過度烹調盡可能重現食材原味。

櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔

僅選用紐西蘭一歲以下的小羔羊肋排，肉質鮮嫩汁多甜美，少了一般羊肉的腥羶味。以先煎後烤至軟嫩的羊排搭配主廚特製帶酸甜味的酒漬櫻桃紅酒醬汁，為大人系的羊排料理；鮮炸至酥脆的軟殼蟹蘸上風味清爽帶微酸甜的搭搭醬，口感不只清爽可口，更能感受到滿滿的夏日情懷。

鄰近景點

月世界地景公園 花季度假飯店離知名的月世界僅有約8分鐘車程，月世界現有規劃完整的步道，近年更蓋好清水模遊客中心，有許多當地攤商以及711進駐。這裡也是採買在地農特產的好地方，像是以月世界為主題的「泥岩冰淇淋」用多種豆類製作，泥漿般的顏色嚐起來卻清爽可口，同時販賣入味的茶葉蛋和特製皮蛋，很受遊客歡迎，蜜蕉、紅心芭樂與口感Q彈獨家配方的內門黑糖糕都是十分推薦的伴手禮。

大崗山高爾夫球場 南部唯一一個可在夜間打高爾夫球的球場，佔地十分遼闊，即便不會打球，到這裡用餐、欣賞滿地綠意亦是十分悠閒。許多熟客會在結束高爾夫球後，選擇到花季度假飯店洗去一身汗水，泡湯舒緩身心。

攝影‧撰文｜時尚漫旅

圖片提供｜花季度假飯店