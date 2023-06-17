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【跟著星走】孟慶而全創作音樂會619與您有約

聯合新聞網／ 時尚漫旅

「放眼望去，創作歌手我最辣」 孟慶而催票喊話，性感開唱!

孟慶而深夜在社群有感寫下：睽違四年辦音樂會，雖然我有近十萬粉絲，社群觸及更超過30萬大軍強度，相較以前應該會容易很多，但坦白說…票房還是需要大家齊心協力推動！請放心，我不難過，不灰心，也不是埋怨，只是更確定自己要調整方向、更加努力在音樂上耕耘。

孟慶而與四年前創立公司起而行文化，近年一直在從事音樂製作產業，廣告、流行音樂，有許多作品，最近也跨足台語界，幫雄鷹娛樂旗下新人唱將余曼曼量身打造單曲「慢慢等待你」，頗受好評。這次不到一個月籌劃演唱會，場地更是在三週前才確定，直呼自己一定是瘋了！演唱會主題以即將發行新歌「跟著星走」為主題，這首歌是孟慶而剛受洗時所寫的歌曲，敘述從黑暗中被信仰救贖的心情。

演唱會由曾獲金曲金馬獎殊榮的音樂人老公eddie擔任音樂總監，並在以全創作方式呈現，讓孟慶而的創作能量一次爆發。至於演唱會穿著，孟慶而則透漏，雖然這次著重在創作展現，但性感程度也不會讓大家失望。喊話說出：「放眼望去，創作歌手裡也沒有比我辣的了。」

【跟著星走】孟慶而全創作音樂會。

時間：6/19 （一）19:30-21:00（19:00進場）

地址：台北市大安區市民大道三段198號2樓

睽違四年，歷經疫情的迷惘，生命的轉折，在黑暗中卻始終有一顆星光指引我們。這次音樂會，將積累多年的創作能量一次爆發，透過音樂、一字一句，赤裸真誠分享生命的美好與酸楚。

購票連結：https://www.accupass.com/go/chreetge

預購票：500元整 現場票：600元整

主辦單位：起而行文化傳媒事業有限公司

協辦單位：雄鷹娛樂文創、斑馬設計、新奇鹿錄音室、慶泰電腦

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