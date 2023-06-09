虎尾春秋布袋戲主題設計旅店歡慶五週年！

館內結合濃厚的布袋戲文化，除了在公共區域可以看到許多傳統布袋戲元素外，虎尾春秋更以布袋戲的六個角色：「生、旦、淨、末、丑、雜」作旅店房型的區分，各個房型更依據角色特色設計打造。

虎尾春秋館內亦設有餐廳及酒吧，Sunny Q陽光公主以童話故事為主題，與台灣本土藝術家武巴合作，以「Q公主與她的好朋友」為題創作了一系列色彩飽滿豐富的童趣插圖。餐廳更結合在地，將季節性食材融入菜色，提供老少咸宜的多樣化餐點選擇。沐砌Moonchill 天台酒吧位於飯店10樓，提供調酒、啤酒等多樣化酒水選擇，半露天的微醺氣氛與優美環境，已是當地酒客晚上必到的打卡景點。

這一路走來虎尾春秋非常感謝曾經在這裡落腳的每一位旅人，六月份為期一個月的週年慶活動誠摯邀請大家一同與虎尾春秋同樂。即日起至112.06.30止，旅店有多項優惠，詳情請上粉專、官網。

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