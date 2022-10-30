最療癒旅行 全球三大洲獨特泥火山溫泉

時序入秋，天氣漸涼，養生資訊和保暖小物再次回到我們的眼前。

出國放鬆泡進暖呼呼又排毒養顏的火山泥溫泉浴，怕冷、怕痛、怕累、怕老一次解決，遠離塵囂同時提高免疫力、看世界遺產！

太平洋

「Tiffany夢幻藍ｘ天使白」可以一次擁有。我們到靠近亞洲的碧海藍天小島－－帛琉遠離塵囂，穿越熱帶雨林，泡純白細滑的火山泥。Milky Way Lagoon「銀河潟湖」名字很浪漫，就像夜裡的星光和世界都靜靜陪伴著自己。

與世界上其他火山泥溫泉不同，海泥是獨特的療癒白，火山灰經過千萬年的沉積，為我們留下富含礦物質的天然護膚品；本地人說，多敷臉、再跳進Tiffany夢幻藍海水幾次，你的外表會年輕10歲！當然，帛琉也是戶外運動的天堂，有世界級的浮潛點，也有豐富的生態讓當地政府格外珍惜。5年前，所有旅客都須在護照章戳上簽署「帛琉誓詞(Palau Pledge)」才能入境，承諾尊重與愛護當地文化和環境！

「地獄之門」Hell’s Gate（原名很美－－是毛利語「我的寶貝」Tikitere）位於南半球提供大家另一重享受。相比上段提到的天使仙境，名稱雖有點驚悚，不過這座位於紐西蘭的萬年古老溫泉其實很容易親近；有150年以上歷史的老牌spa中心更有隱密和細緻的泥漿或硫磺泉水養護服務累積高人氣，一邊看著自然奇觀、一邊享受溫熱按摩，度假就要這麼完美。

地獄之門位在奧克蘭東南郊外，附近是南半球最大的溫泉瀑布、泥火山，敷完泥漿紓壓後，偌大的公園還有導覽帶大家認識居住於此超過700年的毛利人原民文化、神話，以及風味餐讓你流連忘返！

歐洲

「完美視野ｘ海天一色」的絕景，有誰比希臘更出名？終於到希臘聖托里尼，別在第一站的懸崖酒店景觀就止步，離開人潮，搭艘小船去群島的中心－－卡美尼(Palea Kameni)火山島泡溫泉吧！

愛琴海會帶你到達飄著硫磺味、微微泛黃泛紅的小島卡美尼，踏上這擁有2000多年歷史的老火山，努力探索活火山一天後，泡進泥漿溫泉，一邊回望整座聖托里尼島，才發現全景有夠壯觀！就算在冬天，溫暖的海水，也能給你舒服的泡湯體驗。雖然這裡是絕美拍照環境，硫磺和礦物質的顏色可能會暈染你的泳衣，別帶最貴的那件來泡泥漿。

「世界遺產火山島泥浴」就在西西里島。這個人人嚮往的地區不只有色彩繽紛的房屋、海鮮和入口即化的雪糕捲cannoli，火山島Terme di Vulcano也很有魅力！整個地區的景點和秘境太多，大家很容易就玩累了；這時候來場溫暖的排毒護膚浴是最好的充電方式。

西西里島是地中海最大的島嶼，還是 UNESCO 教科文組織世界遺產。免費對公眾開放的泥火山溫泉藏在當地人的口袋清單裡，沒有特別詢問的話，很可能玩得不亦樂乎而錯過溫泉！經過疫情期的休整，當地人正把這處寶地改建成spa中心，下次有機會去義大利，看看全新的渡假村開幕了沒吧！

如果你的目的地是北歐，那麼連接德國、丹麥和荷蘭的北海「足浴」也對身體很好哦。這個地方叫Wadden Sea，也是擁有獨特生態的世界遺產保護區，是全球最大的濕地，視野一流！富含礦物質的泥漿護膚品也是熱門特產，是寓教於樂又能保養皮膚的好地方。

美洲

「世界級葡萄園邊的800萬年火山」聽起來就非常值得專程前往！這就是美國納帕谷Napa Valley人見人愛的理由。Calistoga火山溫泉現在已經擁有多個齊全的spa中心，給大家享受早期原住民發現的療癒溫泉，泥漿浴、羊奶浴等超滋養的項目可選，逛完全球最優質的葡萄園產區之一，泡完溫泉再享受一頓美美的佳釀套餐，每一秒都很愉快。

「在火山口上泡溫泉」這麼特殊的體驗不是人人都敢舉手，而能到奇幻多元的南美洲探險，你很幸運！哥倫比亞也有一處有名的火山區Volcán Del Totumo，讓大家有機會在火山口享受泥漿浴很刺激，但也很安全！

通常你會先需要到達該國的西北城市Cartagena，然後搭乘小巴士或報團參加一日遊到火山區，泥浴在長長的階梯上方，因為是免費進場，大家都會聚在火山口一起泡泥漿，空間不是很大，一定要慢慢走進深達8公尺的泥漿裡去。現場沒有洗浴設施，但結束後可在旁邊的湖邊簡單洗去身上泥漿，當地有許多婦女收費替你沖洗，盡量不要泡到頭髮或眼睛。

祝大家泡湯愉快！

撰文/ Pnina – Instagram @pninasala 圖片提供/ Pnina、Miles Holden、謝佳真