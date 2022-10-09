眷味時光分享 不同視角融入桃園眷村元素

活動邁入第22年，2022桃園眷村文化節於10月7日至10月16日登場，今年以「眷光再現」為主題，活動有音樂劇、兒童劇、展覽、市集、小旅行等百場活動在中壢龍岡森林公園、桃園眷村鐵三角（馬祖新村、太武新村、憲光二村）、龜山眷村故事館、忠貞新村文化園區及陸光四村等處精彩展開！

2022桃園眷村文化節，舉辦多項創新活動，包含兒童劇「屋頂動物園」邀請安徒生和莫札特的創意劇場，融入桃園眷村元素演出；桃園首部眷村創作音樂劇，以穿越劇形式呈現兩代人情感的「歌唱吧！1977」；由國內知名狂想劇場演繹全國徵選出的眷村劇本《炊煙》、《竹籬歲月》、《家祭》精彩片段，以戲劇形式分享眷村生活點滴的「眷村劇本讀劇會」；還有桃園市政府與財團法人榮民榮眷基金會共同出版的台灣眷村系列繪本，運用童趣迷彩造型，讓小朋友們以充滿想像力的方式認識眷村文化的繪本主題展「碉堡故事屋」；整合5G技術的「真實夢境XR-六公里的返鄉路」及以聲光實驗性表演，詮釋戰爭過程影音感知經驗的「戰爭聲響 和平發聲」等。

邀集桃園5個在地眷村社區共同展出家的樣貌「眷．時光 社區共創展」；結合國家文化記憶庫眷村學知識轉譯的裝置藝術，帶你用不同視角認識桃園眷村； 10月9日邀請海鷗K人聲樂團，以阿卡貝拉在草地野餐傳唱經典歌曲；10月15日團圓食光宴邀請總舖師水蛙師（張和錦）端上經典眷味料理；敦青舞蹈團、何日君再來劇團演出《我們的花漾年華》、《小城故事》，重現眷村人物的生命故事；現場還有多場手作及實境體驗。

另外還有眷村走讀小旅行，帶領民眾一起走入桃園眷村鐵三角沉浸在光陰的故事。今年3月新開幕的「異域故事館」也將安排國慶市集及遊行活動，另邀請資深歌手在陸光市民活動中心演唱膾炙人口的歌曲，10月16日龜山眷村故事館辦理館慶暨新式眷村料理發表。總共超過130場豐富精彩活動，更多活動資訊請上「桃園眷村文化節」官方臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/bamboofence)。