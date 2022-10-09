省去舟車勞頓 運動度假新時尚 福容福隆打造最美山海休閒之境

旅途中的舟車勞頓最易削弱遊玩興緻，想要一覽最美黃金沙灘，住在雙北不用捨近求遠，位於東北角的福容大飯店福隆，不僅擁有大片金黃沙灘，更因臨近舊草嶺環狀自行車道與草嶺古道，成為北台灣最佳山海度假勝地，並在戴瑞宏總經理帶領下，結合水上、自行車、爬山踏青等休閒活動，以運動度假概念，打造出後疫情時代的度假新時尚。

小交通輕鬆抵達 離雙北最近的山海渡假天堂

近年15分鐘城市行旅成為主流，滿足旅行的一切，只要走路或騎自行車15分鐘就好，福容福隆大飯店就擁有如此難得的重要地理條件，以飯店為中心，福隆海水浴場的黃金沙灘進在眼前，距離福隆火車站也只要跨過台2線馬路、走路約10分鐘即達，站前同樣也是租借單車與舊草嶺環狀自行車道的起點；想要挑戰腳力，鄰近的草嶺古道延伸至桃源谷亦是東北角踏青健行最佳路線之一。

得天獨厚的山海位置，加上便利大眾交通，即使不開車，也很容易到達，如同曾率領淡水福容成功找到「親子飯店」定位的現任總經理戴瑞宏所說，不用遠赴國境之南，這裡是離雙北最近的山海度假天堂，輕鬆坐擁綠意與湛藍，省去舟車勞頓，將度假時光真正花在休閒體驗上。

運動度假新風潮 一年四季都有主題私房玩法

由於靠海近山，無論沙灘水上、爬山踏青、騎自行車等休閒活動都很適合，因此自率領福容福隆團隊以來，戴瑞宏總經理創造出度假結合運動的可能性，依照一年四季氣候與時節，加上作為絕佳休憩中繼站，開創了全新運動度假新風潮。春暖花開首先登場的是四月中旬的「鐵道馬拉松接力賽」，追著火車路線，橫跨雙溪、貢寮，最後回到飯店完成比賽，沿途飽覽卯澳漁港、三貂角燈塔以及貢寮雙溪老街等人文暨天然景緻。進入炎炎夏季，福隆沙雕季於每年五月左右登場，來看沙雕之餘，緊鄰的福隆海水浴場也具備許多水上活動，安全的峽灣內十分推薦SUP立槳體驗，特選清晨與傍晚時分前往雙溪河上，能分別欣賞日出與日落河畔美景。

步入秋天，正是踏青郊遊涼爽時節，踩著電動單車一路從舊草嶺隧道、萊萊秘境、卯澳漁港，繞回福隆站前，一個多小時單車之旅剛剛好兼顧漫遊與運動。別忘了，這裡也是個靠山之城，每年十一月的東北角芒花季，唯有踏上草嶺古道才能看到白靄如雪的芒花美景一片，走上頂端還能遠眺龜山島；最後由東北季風帶來一系列風箏節與現場地景藝術展示活動，福容福隆的一年四季，玩都玩不完，讓旅客玩遍山與海，盡興度過每次旅程。

只想賴在獨棟Villa裡 享受海洋溫泉的溫暖滑潤

當然，度假就是要隨心所欲的放鬆，也可以選擇待在飯店哪兒都不去，享受完善主題設施與獨家活動；化身福隆旅遊大使的戴瑞宏總經理則推薦福容福隆溫泉沙灘VILLA度假別墅，座落綠意盎然園區，伴隨遠方海浪聲與泡湯池所散發的木質清香，在私人湯屋空間享受福隆海洋溫泉的的浸潤，度過只屬自己的自在靜謐時光。

此外，福容福隆本身也積極打造各式主題活動，冬天繽紛熱鬧的歡慶聖誕儀式派對，與2022年夏天獨家限定的「霹靂布袋戲」沙雕展及霹靂英雄見面會，都能為旅客帶來更豐富超值的度假體驗，無論何時來到福容福隆永遠都有驚喜，是一年四季都能玩好玩滿的最佳旅點。

圖片提供/福容大飯店 撰文/時尚漫旅編輯部