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老台北人記憶，西華飯店正式進軍元宇宙，NFT重現經典客房

聯合新聞網／ 時尚漫旅

老字號西華飯店也進軍元宇宙，繼二月熄燈後，在七月舉辦的「西華飯店經典傢俱特賣會」粉絲圍著西華飯店排隊繞了幾圈，掀起一波西華鐵粉搶購盛況，趁著懷舊氛圍正濃，西華飯店更是順勢進軍元宇宙，9月29日將正式推出「典藏西華NFT」並在9月27日進行預熱首波【經典2006巨星套房】鐵粉限定競標。

根據NFT收藏愛好者觀察，全球掀起的NFT熱潮雖然稍微降溫，但在全球藝術品及娛樂圈的發行帶動下，NFT藏家仍看好NFT未來具極大成長空間，透過市場的盤整，藏家反而會更加看重實際的保存價值，這次西華飯店推出NFT不只具有台灣第一個32年老字號飯店走入元宇宙的稀缺性，像是競標NFT項目還有張國榮、王菲等巨星加持，更有相關實際可以體驗兌換的賦能，對於收藏或是後續作轉手拍賣，都有一定的保值空間及收藏價值。

在9月29日「典藏西華NFT」以西華客房為發想，以「圓」為概念，融合線上線下虛實打造360度完整體驗，在MaiCoin平台進行公開銷售，限量340個客房NFT及八款經典西華制服小熊，一站式NFT發行服務不只可以方便挑選喜歡的房號跟樣式，更是服務鐵粉「不用買幣，刷卡就能收藏NFT」還有下訂懶人包，一如西華飯店每一個小細節都用心服務精神，首購贈客房門牌鑰匙紀念禮盒作為藝術品可以永久典藏之外，還有獨家賦能好禮，抽獎獎項包含同業主旗下酒店所提供一年份台北萬豪酒店免費早餐及台北萬豪酒店免費停車權，可望成為西華鐵粉必搶的收藏清單。

詳情詳見西華飯店官方粉絲專頁

《時尚漫旅37》
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