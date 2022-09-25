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2022宜蘭國際綠色影展 作伙來看電影、擁抱自然！

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2022宜蘭國際綠色影展將在9月24日至10月23日舉行，今年主題設定為「IntoGreen宜‧歸林」，精心挑選多部與自然環境相關之電影，並透過移動電影院形式至各鄉鎮市播映，邀請民眾相揪來共襄盛舉。

本屆綠色影展規劃三大主題，其中「國際觀點」挑選《明日進行曲》、《毒藥天堂》、《惡水真相》三部國外作品，期許提升大眾對環境議題的重視；「台灣觀點」擇定《藻礁之聲》、《美力台灣3D》、《神殿》三部台灣紀錄片，讓觀眾藉由欣賞台灣的美，喚醒保育自然的意識；最後為「小綠芽影片」則為《維沃的精彩生活》與《龍貓》，讓孩童藉由動畫拓展不一樣的視野，從小開始培養環保觀念及國際視野。

9月24日將在羅東文化工場舉行開幕式，播映吉卜力經典電影《龍貓》，當日邀請活動大使黃子佼先生擔綱映後座談嘉賓，開幕當天前100位入場民眾將贈送縣內小農柚子1顆、前200位入場民眾另可獲印有影展LOGO與字樣之環保餐具1組，邀請大家於日常生活中力行環保生活。

影展期間規劃集章活動，民眾蒐集3枚印章（意即參加3場次）即可獲得精美禮品─木質手機底座；另將於各移動電影院（黃色底色場次）設置宣導攤位，觀影後發送以回收廚餘經堆肥製成之有機培養土，看電影的同時響應資源再利用。誠摯邀請所有縣民朋友，也期待外縣市的親朋好友來到宜蘭觀光的同時亦能參與影展，藉由影展加深您我與環境間的連結，共同響應環保議題。

《時尚漫旅37》
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