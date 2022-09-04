解封後動身出國！國際旅行難題何解？

經過2年多的等待，出境旅行終於逐漸開放。我們能訂機票出國了嗎？疫苗證明怎麼準備？

物價與機票價格飛漲，出國如何省旅費？數十國邊境陸續解封，《時尚漫旅》旅居歐洲的特約編輯第一手報導國際旅行實況，並附上出國旅行必看建議！

北美與歐洲旅行現況：熱門目的地與防疫措施

「亞洲客人要回來了嗎？」巴黎市區一位店員興奮地問著；經過2年多的封城、封關的旅遊空窗期，無論是旅客或貨物都經歷過大悶鍋，亞洲團體客還沒重返歐美，但各大百貨和景點已經重開大門；如今近60個國家解除邊境管制，甚至不需嚴格防疫就可以接待外國旅人了！

雖然疫情期間，許多人已經逐漸喜歡往二三線城市、郊野安排行程，但熱門航點如東京、首爾、曼谷、巴黎、倫敦等地的機票價格，相比2019年漲價依然比較明顯－－至少多了3成到7成，前所未見的飆升讓人看得心驚驚；廉價航空也有類似漲幅，疫後旅遊的挑戰從還沒出國就已經開始。

今年也因為烏克蘭危機、油價全面上漲和通貨膨脹等全球性的問題，出國的花費從機票、住宿、當地交通到餐飲都有感上升，主要城市的旅館也因為疫苗普及後的暑假來臨而常常滿房，預訂必須比往年更早完成。而行程終於開始，卻發現商店、餐廳、車站和機場等公共場所，也都因為人手不足而排起長長的隊伍……走向2022下半年，對於出國旅行，我們應該有什麼心理準備？

報復性旅遊潮湧現：機場通關靠運氣

小編今年夏天在北美和歐洲，在倫敦機場經歷無止盡地排隊，看見工作人員有序接待旅客，卻因為人太多，前進的速度很慢。幸運的是，接下來在兩個航班之間抵達巴黎，機場幾乎不需排隊即可入境；過幾天從巴黎機場離境，提早5小時到達機場還是碰上和倫敦一樣的大量人潮，從機場外環已經開始塞車，在海關前也因為長時間等待，完全無法逛商店或買餐食。

各航空公司機票比疫情前賣得還好，的確也顯示報復性旅遊正在發生，主要機場與城市已經基本恢復疫情前的人潮，2年間的不安和嚴格防疫措施似乎已經消散，各地的大型活動也強勢復活，如果是要買票的場合，光是看到眼前的人潮等著排隊進場，就想放棄了。

但也因為少了來自亞洲的旅行團，如巴黎凡爾賽宮、楓丹白露等稍遠離市區的景點在今年7月都未見幾年前常有的大批亞洲面孔，如果想避免敗興而歸，建議大家安排參觀郊區或開放預購門票的景點。我們常聽說歐美國家早早放寬防疫措施，在當地也得到印證。除了航班上各航空自有口罩規範，飯店、車站與機場依然有「請戴口罩，保護自己也保護他人」的標語和消毒酒精站，基本上走跳歐美已經沒有嚴格的防疫設施或規定了，幸好當地人似乎比較習慣見到戴口罩的路人，不再像疫情剛開始時，戴口罩有可能被人指指點點。

但也因此，旅人們若想謹慎防疫，還是得自備足夠的口罩、小罐酒精，在餐廳入座或大眾交通工具上能適當使用，旅館也普遍有「Covid-19 Qualified標章」，讓客人們更放心。

航空公司與機場：航班供不應求、航站爆滿與行李問題

準備好出國玩了！能夠一路順利嗎？這個問題在今年很難回答。因為大小航空公司和機場，都經歷了過去兩年裁員、減班、飛機維修停滯等需要好幾個月重新招募、調度足夠飛機的時間，且今年報復性出遊的人數高出航司預期太多，航班延誤不再是少數，行李丟失甚至機票被臨時取消更讓人困擾。歐洲各地解封後回到機組、機場或車站的員工卻發現工作量大增，但薪水福利皆無長進，便發起夏季罷工，為解封後的長途出行增添更多變數。

所以大家可能聽說過，為了緩和混亂和人員調度問題，歐洲大航空公司削減半數航班、更改起飛時間、「停售機票」，倫敦與阿姆斯特丹等機場決定「限制人數」以脫離6成以上航班誤點的窘境、出發航班取消率比2019疫情前多出３倍等難以想像的情況都在今年發生過；小編的歐洲航班提前3個月預訂且確認座位，也曾在出發前1個禮拜航空公司通知「已取消」！已經預訂好後段行程的小編焦急聯絡航司，等了好多順位才接通電話，而且票務好不容易找到的航班還是候補機位；小編後來不斷嘗試更改日期和等待後，才拿到和原先預定出發日期相近的航班座位，而提前3小時到了多倫多機場看到爆滿的候機室，因為需要中轉，出發時航班已經延誤2小時而整晚都擔心無法趕上下一班飛機。也有朋友光是在倫敦火車站，就因為站內太多人而無法準時抵達月台，只能在當地多留一晚！

7月份歐美延誤和擁塞情況最嚴重的機場有布魯塞爾（72%航班誤點）、法蘭克福、倫敦、布達佩斯、里斯本、巴黎、阿姆斯特丹、多倫多、雪梨、奧蘭多等；相較之下情況較好的有義大利貝加莫、都柏林、馬德里等。而行李抵達延誤或丟失更是近期航班的另一個標誌，首先是因為航班與機場無法確保行李準時下機，而暫停接受寵物託運。再來就是許多乘客的噩夢－－到站後過了好幾個小時、甚至好幾天都等不到行李，要麼在機場開啟漫長等待模式、要麼先行離開機場，開具行李證明，由航空公司後續客服處理、航司與保險公司賠償行李遺失費用等，對於旅人來說不僅浪費了珍貴的時間，物品遲到或遺失也十分不便－－請記得這非常時期，航空與運輸服務業都極為忙碌，要等到客服接到電話或找到解決辦法，需要運氣與強大的耐心，但在場提供服務的人員都很辛苦，請記得向他們道謝哦。

雖然市場上普遍預測這樣的混亂會持續到今年底，且高油價與通膨依然，但因為航空業與服務業逐漸復甦、設備與人員一一補齊，且許多航司都重開航線或加開新航點，大家今後的國際旅行選擇將更多樣，高昂機票價格也有慢慢回落的可能。

圖文提供/Pnina －Instagram @pninasala、Pixabay、Unsplash