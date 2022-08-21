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起動・音樂・魅力 TAA國際HI-END音響大展圓山飯店開展

聯合新聞網／ 時尚漫旅
2022TAA國際HI-END音響大展重回圓山飯店開展
2022TAA國際HI-END音響大展重回圓山飯店開展

2022TAA國際HI-END音響大展，8/18/日於圓山大飯店熱烈開展。今年為音響大展的32週年，主辦單位音響協會以「起動・音樂・魅力」為主題，希望能夠創造更多愛樂人口，提昇精緻音樂的鑑賞層次，展現台灣社會優質藝術文化及影響力。

因全球疫情影響，國內外各大音響展紛紛停辦；而以往會來台參展的外國廠商，雖因疫情關係無法前來參與，但德國與馬來西亞的Hi-End音響協會皆特地寫下祝福。此次在疫情的限制下，仍吸引了國內外許多廠商參展，不但有高達150個展廳，還結合了「國際汽車音響競賽協會台灣分會」增加了戶外花園廣場展示汽車音響，希望能使參觀民眾感受到更加多元的音響魅力。

社團法人臺灣音響發展協會張文錦理事長表示「莫札特說『如果愛是一種力量（force），那音樂是一種魅力（driving force)』，本屆音響展活動口號 『起動，音樂，魅力』的構思，也就是冀望提倡多聆聽音樂的文化，探索發現音樂的內涵和其中的魅力，從而紓解大家生活的壓力，起動生產力，創造力。這也是我們台灣音響發展協會所肩負的社會責任與宗旨。而打造一個讓大家所期待的音樂及音響節慶月，這是我們一直以來努力的目標。」

另外，今年音響大展傾全力製作的發燒精選CD，曲目總計14首，邀請國內十位收藏超過萬張CD、黑膠唱片的發燒友們共同遴選，並由各大唱片公司提供音樂授權，讓觀展民眾返家後還能繼續享受音樂盛宴。展覽期間，除了音響發燒器材可參觀之外，更有耳機、藍芽音響等展示。

《時尚漫旅36》
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