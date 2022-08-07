2022金山甘藷季開跑了！星光田園焢窯趣

2022金山甘藷季開跑了！每年夏、秋正是甘藷豐收的季節，金山區是臺灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，正是金山甘藷鬆軟Q甜的原因，甘藷富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高，金山區出產的臺農66號及57號都是甘藷中的極品，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動邀請全國民眾共襄盛舉，做伙到金山輕旅遊、焢窯呷甘藷。

一系列甘藷季活動在今(29)日揭開序幕，記者會現場邀請金牌蔬食主廚林聖智以甘藷設計出高顏質的客製料理─「時蔬甘藷義大利餃」、「橙莎莎QQ球/酸甜甘藷涼凍/甘藷燒肉串」等3道甘藷料理，並帶領大家進行「炭燒甘藷泥脆餅」的製作，蔬食料理結合甘藷蹦出新滋味，喜歡嚐鮮的朋友們可在家輕鬆料理；今年推出夜間星光窯活動，窯數有限每窯1,200元，自8月1日中午12點起開放上網報名，今年更增加了交通接駁項目可供焢窯民眾一併選購；另外主活動當天現場除了焢窯體驗，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子DIY活動和夜間蚊子電影院，是暑期親子活動去處最佳選擇，其中免費親子DIY活動更是採用朱銘美術館推出的甘藷製天然蠟筆進行DIY彩繪體驗，別具特色。

新北市副市長謝政達表示，本年度的「金山焢窯點藷成金」千人焢窯主活動將在8月27日展開，今年活動為了擴大服務報名焢窯的民眾，更加強了交通接駁，除了於金山市區設接駁點安排免費接駁專車可接送民眾至主活動會場外，更讓民眾在報名時可選擇於板橋車站、臺北車站、南港車站等加購接駁專車接送至金山來回，讓大家更輕鬆的參加活動。

▲新北市副市長謝政達(左六)、農業局長李玟(右一)、金山區長廖武輝(左五)，為2022金山甘藷季活動揭開序幕！（圖／金山區公所提供）

金山區長廖武輝表示，每年6月至10月是金山甘藷的產季，這個時期才有機會吃的得到正宗金山種植的甘藷，臺農66號紅心甘藷在產季也特別的甜美，2022甘藷季為了讓更多民眾參與也帶動金山地區觀光及週邊商機，除了主活動外更推出了一系列活動，更將小農市集結合8月28日在地舉辦的金山甘藷馬拉松賽事，讓推廣金山農特產品發揮最大效益。

農業局長李玟表示，本次為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2022金山甘藷季活動，於8/15日起在中華郵政「i郵購」開放訂購，且每一箱賣出之金額，都將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費，讓大家吃甜甜做愛心，鼓勵民眾踴躍購買！

而好客的金山農友，也將於9月３日至9月4日、9月７日至9月８日分別在都會區的臺北希望廣場及板橋農會舉辦展售會，夏天特有的美好滋味，讓大家搭捷運就可以方便購得，與家人分享。

▲本年度的「金山焢窯點藷成金」千人焢窯主活動將在8月27日展開，為了擴大服務報名焢窯的民眾，更加強了交通接駁。（圖／金山區公所提供）

活動最新詳情請至

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2022金山甘藷季活動網站：https://www.jinshan.info/