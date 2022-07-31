2022屏東電影節開鏡大吉 10部作品競逐首獎六十萬

2022屏東電影節已邁入第七年，為支持與鼓勵台灣電影創作者，以總獎金60萬元號召優秀電影創作者踴躍報名，今年徵件主題「屏東Come True」，共有10組團隊自全國143件優秀劇本中脫穎而出。27日於縣府大禮堂舉行開鏡儀式，由縣長潘孟安、活動大使連奕琦導演及評審團帶領本屆入圍者們一同進行祝禱儀式，共同祈求拍攝順利！

本屆電影節特別邀請Netflix熱門影集話題之作─《華燈初上》連奕琦導演擔任活動大使，號召參賽者發揮想像力和創意，跟屏東談場戀愛。

「屏東是適合影視拍攝及文學創作的地方」縣長潘孟安強調，屏東不僅只有特殊的地景地貌與湖光山色外，更是許多人文故事的創作靈感來源，相信今年的電影節，除了能培養國家及社會更多影視創作人才，也期待創作者們能挖掘屏東更多在地的溫馨故事，並祝福影視團隊們拍攝一切順利。

潘縣長指出，電影產業是燃燒自己的工作，需要熱情來維持，感謝導演連奕琦及評審們，願意將自己的資深經驗來傳承教導，期許年輕團隊們要勇敢作夢才有改變的力量，屏東就是提供給懷抱夢想的電影人一個Dream Come True的地方，歡迎有夢想的電影人到屏東，讓優秀的電影作品，世代相傳。

縣府表示，期望藉由每年舉辦電影節徵件活動，集結來自不同領域的影視工作者別具匠心的靈感，將劇本中的生動對白與人物豐富情感融合在地景色，呈現大家眼裡不一樣的屏東，進而達成匯集參加團隊的拍攝作品推廣當地特色之目標，促進城市行銷，使屏東的地景風情與人情溫暖能讓更多人看見！

導演連奕琦表示，2003年至2009年是台灣偶像劇的黃金年代，屏東有獨特的海景、沙漠、樹林等多面向風景，是拍攝影片最佳首選，而近期加上推出史詩大劇斯卡羅，讓民眾對於本土文化的挖掘更具影響力，他也分享自己長期關注屏東在地行銷影片，對於縣府所呈現影片的高質感感到相當驚艷外，也讓公部門形象更加活潑。

「屏東永遠跟你來真的！」連導演強調，屏東是近代華語電影的起源 ，在華語電影市場委靡的時代，屏東拍出一部刷新歷史記錄的電影，而後華語電影市場展現一番榮景，陸續有許多優秀電影人被看見，台灣的電影市場包容力很強大，很高興縣府提供影音競賽平台，讓電影人多了一個夢工廠，也期望所有入圍夥伴們，一同尋覓屏東不一樣的面向。傳播暨國際事務處表示，歷經一個月徵選期間，共吸引143組團隊參賽，每部劇本各有千秋，使評審委員陷入艱難抉擇，最終選出10組優秀劇本。而每組入選團隊皆獲得10萬元拍攝補助金，並於昨日《監製工作坊》活動，安排評審委員與所有團隊進行一對一專業指導交流，現場討論劇本改寫方向及分享拍片指南，期許入選團隊能夠展現出更加豐富的精彩作品。

本屆入圍的10組團隊將在屏東進行為期一個月的駐地拍攝，最後評審將依創意表現手法、故事架構、作品完整度等方向進行綜合評分，頒發「最佳導演獎」、「最佳演員獎」、「最佳剪輯獎」等獎項，共同競爭首獎獎金60萬元。

未來將會舉辦首映會、下鄉放映，播映十部入圍佳作，並開放網路人氣票選，邀請民眾一起欣賞、選出心中最愛的作品，共同決定「網路人氣獎」得主，相關活動期程，請持續關注屏東電影節官網。