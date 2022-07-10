潘孟安化身俠客對戲Ken導 為屏東創意廣告節廣發英雄帖

2022屏東創意廣告節徵件即日起開跑，潘孟安縣長首次化身俠客粉墨登場，和阿Ken導演合拍徵件影片，為屏東創意廣告節造勢；屏東縣政府歡迎滿腹才華創意的各路好手踴躍挑戰，30秒短片就有機會獲得首獎50萬元，相約「各路英雄好漢屏東見！」

「透過廣告看到的世界充滿驚喜，能夠把不可能化為可能」，潘孟安縣長表示，屏東創意廣告節邁入第四屆，為廣告和影視人才提供一個聚焦平台，以及自由創作的空間，期待今年參賽者帶來更多優秀作品。

今年屏東創意廣告節邀請擁有導演、演員、主持多重身份的全方位藝人阿Ken擔任代言人，阿Ken拍攝過的廣告無數，他認為一個吸引人的廣告最重要的就是『創意』，劇情平鋪直敘後來個回馬槍，在最後出奇不意的告訴人家你在拍什麼，讓人回味無窮就是成功的廣告。

▲蔥寶和潘孟安縣長、阿Ken合體宣傳2022屏東創意廣告節

阿Ken與潘孟安縣長在屏東書院拍攝廣告後，走訪勝利星村創意生活園區，驚豔屏東的人文風景可以保存得如此完整，「屏東真的不一樣！」。他說每個人心中都有一個屏東的樣子，30秒可以很豐富、可以說故事、可以無厘頭，不僅可以展現個人特質還有機會獲得50萬首獎獎金，屏東創意廣告節不只是一個比賽，更是一個被看見的機會。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，廣告節今年海報也很有創意，邀請到曾榮獲多項國內外插畫、設計、藝術與文學獎項的台灣藝術家陳姵含設計，作品中色彩豐富的色塊與蝴蝶、昆蟲的翅膀做結合，帶給人一種童真、豐富的感覺，其表達將兒時的童心，化作美好的記憶，與廣告節希望透過短片將創意留存下來的理念，相當貼近，成為今年活動看點之一。

▲台灣藝術家陳姵含作品中充滿童趣表達自由想像和屏東創意廣告節意念不謀而合

屏東創意廣告節即日開放投稿至8月31日止，共分兩階段；將會選出8組優質團隊進入決選，入選後提供每組5萬元的拍攝補助金，並邀請廣告界具實務經驗的編導及剪輯師擔任導師。

參賽者不限國籍、語言、年齡，影片內容文青、搞怪各種想法方向不拘，只要30秒的廣告影片與屏東相關、且為未曾公開發表的原創作品，歡迎都報名挑戰。決賽將選出首獎、最佳劇情創意獎、最佳視覺設計獎、最佳城市行銷獎及評審團特別獎等，首獎獎金高達50萬元。

配合防疫管理措施，劇組拍攝期間需全程配戴口罩，如已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測者，拍攝演出時得不佩戴口罩，相關資訊可上活動官網查詢。

屏東創意廣告節相關資訊及報名方式請上活動官網查詢：https://ptaf2022.com/

2022屏東創意廣告節影片連結：https://youtu.be/-V2FR05J-W8