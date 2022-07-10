書那娜游波多 享受葡式浪漫的慢步調美學

出發到葡萄牙前在往搭機時的路途時、腦海中第一印象是讓我想到的是過去大航海時代殖民勢力龐大、範圍遍佈在各國國家那輝煌的歷史，雖然這是我初訪葡萄牙，但我並沒有選擇大家都耳熟能詳的里斯本，而是選擁有最大港口的第二大城──波多。波多位於葡萄牙沿著杜羅河上游的部分，不僅冬溫夏涼氣候宜人、土壤肥沃，也是葡萄牙重要的農業區；這邊盛產的葡萄酒也是世界數一數二名產地、十分有名。而在這裡還有一個老城區也被列為世界文化遺產，原本只是計畫來ㄧ星期，沒想到被這悠閒又浪漫的城市給深深迷住了，察覺到時已經默默在這住了ㄧ個月，在這城市獨有的慢活美學步調中無法自拔。

火車站就是藝術！老城區知名景點巡禮

聖本篤火車站

若要提喜歡波多的原因，對我而言、不外乎是能在充滿葡式建築下穿梭自在行走這點最吸引我，能夠充分細細品味這裡的人文特色在生活中真是一大享受。

造訪老城區，首先我會推薦的是波多知名的藍白瓷磚火車站──聖本篤火車站。滿牆的磁磚拼畫，敘述著大航海時代的輝煌，還在行駛的火車站，歷史感的裝修，磁磚與鐘擺，來往的人們，站在這都能感受到濃厚的葡式氣息。

另一個遊客必訪的景點「萊羅兄弟書店」號稱全世界最美的書店，門口總是排滿慕名而來的遊客，聽說當年JK羅琳旅居波多，這裡曾啟發她許多關於魔法世界的靈感，很可惜造訪時因為大排長龍就沒有機會細究內部。

而在書店步行10分鐘的距離，有ㄧ間歷史性的咖啡館Majestic cafe，據說JK羅琳在創作哈利波特時也有很多時間在這完成，在這百年歷史的咖啡館裡，從店員的制服就能看出一脈相傳傳承的滋味，逛累了很推薦來休息或者喝杯咖啡，十分愜意。

波多主教堂和foz最美日落海岸線

散步到老城區的波多主教堂，可以感受冬季的陽光打在臉上，座落於山頂上的羅馬式大教堂外型就像個城堡，裡面也如堡壘般的設計，部分壁畫是藍白瓷磚裝飾，與其他歐洲教堂對比尤其獨特。

在18世紀，宗教的力量最為盛行，主教堂尤其是人們心靈與信仰的寄託，過了百年再走入教堂，至今還能感受到莊嚴的味道。沿著杜羅河夕陽餘暉的照映下，路易一世大橋來往的車輛，兩旁的老街與人們各個愜意的談天，喝著波多產的酒，聽著音樂，吃著葡式美食，在這裡感受最當地居民慢活又浪漫的生活。

沿著老城的另ㄧ頭，也是我最愛的波多海岸線區域──Foz位於波多城市較靠海邊，相較於老城區的平房與接地氣的生活，這裡屬於較富人區地方，很多旅居波多外國人也會選擇這邊居住。因為夏日靠海灘可玩水曬太陽、冬日則可在海岸邊散步看日落。這邊就像自成一格的小型社區，海邊與美麗夕陽絕佳風景，我會推薦留ㄧ天來這裡。整條foz海岸線都有咖啡廳、餐廳，也可以看到很多居民在這運動等，環境十分清幽的地方。

最古老的葡萄產地──杜羅河酒莊

波多酒舉世聞名，杜羅河谷周遭丘陵上佈滿的葡萄園，也是全世界最古老的葡萄產區，這地區還被列入聯合國教科文組織世界遺產。我十分推薦要去酒莊的朋友們在波多租車，來趟公路旅行，只要兩小時多就來到杜羅河村莊。綿延的葡萄園，寧靜的杜羅河沿岸，將南歐的自然景緻裝飾得令人心曠神怡，光是視覺享受就能讓沉醉其中。整個村莊有非常多不同的葡萄酒莊園能參觀與品酒，在春夏季，也有杜羅河品酒船的各個行程可以選擇。

關於波多酒

在當地有個說法是：波多人喜歡用蜜先把你迷惑，再用酒來把你迷醉。波多酒是紅葡萄酒中很特別的ㄧ種，它屬於甜紅酒，也是十分適合配甜點的酒。初次品嚐波多酒，有別於一般紅酒單寧的澀口感，波多酒較為厚重，我也愛上了這有點烈又有點甜的滋味。相信大家都有聽過「甜酒較容易醉」這類的話吧？由其波多的葡萄酒只發酵了ㄧ半、將殘餘糖分保留在酒中，雖然口感甜但是它的酒精濃度比一般紅酒都來的高。

酒莊最美飯店──six senses Douro Vally

我會推薦酒莊最美飯店──six senses Douro Vally，座落於杜羅河谷的山丘上，這裡最特別的就是遠從19世紀就存在的莊園改裝成飯店，推開窗就是壯麗的山谷全景，彷彿掉入童話世界般美麗。來到此可以飽覽杜羅河谷蜿蜒起伏之美，大家都笑說這是ㄧ座自帶酒香的飯店。建議在此待個兩三天，徒步杜羅河景與山區，逛逛有機農場、無邊界泳池，也可以加入品酒活動等。

甜得像炫富的葡萄牙甜點

葡萄牙的甜品甜得像是在炫富一樣，不禁想像是不是製作過程中主廚悄悄加了很多的糖。說到葡萄牙文化就不得不提到過去殖民歷史有深刻關聯的巴西，不僅仍使用葡萄牙語為溝通語言，此外巴西還是世界第一的蔗糖供應出產地。首先提到大家都耳熟能詳的葡式蛋塔，老實說我ㄧ開始是無法接受那道地的甜度的，沒想到後來習慣後、我每天都要散步後都要上咖啡館點杯咖啡和一個蛋塔作為下午茶，我的午後時光才稱得上舒心，這才讓我大呼原來葡萄牙甜食的魅力並不是我初嚐的不喜歡，只是我那時尚未融入這裡的浪漫。

不是烤飯是泡飯

位於北大西洋的葡萄牙，由於這得天獨厚的地理優勢、來到此最讓人食指大動的美食還有海鮮。從前菜到主菜不論單點小食或是套餐，都可以在各種葡式美食中嚐到新鮮的海鮮。相較於大眾常訪的歐洲國家，葡萄牙的餐費親民許多。臨近的西班牙有知名的海鮮烤飯，葡萄牙其實也有類似的海鮮飯食叫做「海鮮泡飯」。

初看起來有點像台灣的海鮮稀飯，但只要淺嘗一口、就可以知道湯頭十分濃郁，有各種海鮮烹煮入味後的鮮甜，光是喝湯都能大呼滿足，雖然稱為泡飯，但是這道菜的米卻是粒粒分明，不是毫無口感糊狀。自從第一次在波多品嚐後也愛上這特色餐點，也許是讓我流連往返捨波多不禁駐足的於此的主因之一。

在這一個月的旅居時間中，細細探訪波多各個角落，除了景點，也學習享受著這個城市帶給我的各種美好斑駁的房屋、帶有特色的藍白瓷磚，看著曬滿衣服的平房下熱情卻帶有點羞澀的人們，每天的生活都是種放鬆享受。朦朧夜色下的波多和白天又不一樣了，一切都變得溫柔起來，杜羅河左岸一列列運酒商船，星羅棋布，再現波多當年的商業繁榮。杜羅河右岸如不夜城，歡快音樂，炫彩燈光，陣陣酒香飄過，讓人沈醉，讓我愛上這不那麼富麗的大城市卻很浪漫的─－波多。

撰文‧攝影/書那娜