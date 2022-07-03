從頂級音響設備走向品味旗艦店體驗 打造極致奢華的美聆震撼

漫步於歷史文化交鋒的大稻埕，循著人文底蘊風華踏入百年古蹟，歷經歲月淬鍊後的巴洛克古厝裡，令人驚豔的坐落一間來自法國原裝製造的High-End音響旗艦店，有別於傳統商品陳列模式，以主題式沉浸體驗，從個人、一般家庭空間，到千萬級獨立視聽劇院，皆能感受頂級音響配備的細膩與震撼，獨一無二的文化互融與古今交錯，帶來極致顛覆激盪的全方位享受。

資料暨圖片提供/Focal

從發燒友專域走向生活品味美學 大稻埕旗艦店營造底蘊豐沛沉浸式體驗

難以想像，除了傳統南北雜貨、庶民美食、文創商品、文青咖啡廳等，大稻埕更進駐了頂級音響品牌旗艦店，老街區繽紛多元文化風貌平添宛如天籟的美聆氛圍，而作為發燒友所熟悉推崇的第一線High-End品牌，從專業領域走向品味美學，選擇曾經人文商業萃集、現仍保有歷史內蘊的迪化街成立全台首間旗艦店，不僅符合人潮聚集、店面獨立、可規劃完全獨立聆賞室的法國總部需求，更因獨特的懷舊城市韻味，與生活美學無縫接軌，打造出有別以往商品銷售的主題式沉浸體驗；伴隨門前騎樓天頂兩端FOCAL 100 OD8戶外喇叭飄揚優美樂音，踏入店內，不急著展示銷售，而是以落地窗前吧檯上多款兼顧外型質感與天籟音質的耳機與耳擴，迎賓邀請個人化試聽，無需多言，現場親身聆賞就是最佳介紹，也越發令人期待更往入內的家庭體驗區與千萬獨立聆賞室。

資料暨圖片提供/Focal

整合單體音響與串連電子技術成為品牌趨勢

大稻埕首間高端音響旗艦店為何如此令業界翹首以盼？除了絕無僅有High-End沉浸式視聽體驗外，首度將法國原裝製造單體音響從個人聆賞、All in One單機視聽、生活美學家庭視聽專區、汽車音響喇叭，到頂尖劇院系統中全台首次現身Focal 1000系列嵌入式喇叭與旗艦Utopia系列喇叭完整呈現，入口植生牆造景與木紋格柵端景設計，即可看出重視天然原始聲籟的品牌意念。相較於華麗雕琢的復古建築外觀，再往內部陳設結合簡約明亮的溫潤暖意，以車用音響專門展示牆為界，區分示範出不同主題的家庭聆賞體驗情境，

一為運用木紋版Mu-So的All in One與串流音樂電視播放，或採Naim一體式擴大機搭配FOCAL Chora 806書架喇叭的平易近人小家庭影音規劃，另一為配置FOCAL Kanta N°2三音路落地喇叭結合雷射電視的5.1.2聲道劇院規模，貼心重現一般家庭居宅中客廳與劇院的完美整合，讓小空間依舊可感受極度的聆賞震撼。

資料暨圖片提供/Focal

專業規劃師整合影音技術 為專屬空間量身訂製完美視聽饗宴

穿過天光灑落的長廊中庭，兩支FOCAL 100 OD6 戶外喇叭延續樂音繚樑，準備進入千萬獨立聆聽室，旗艦店規劃兩區獨立視聽空間，不僅為了首次在國內展示可調中高低音與投射角度的旗艦1000系列嵌入式喇叭，以及Stella Utopia EM EVO旗艦系列落地喇叭，更展現品牌整體音響規劃的專業優勢，想要在商業空間、居家宅邸或私人度假招待所擁有多樣化、精緻且量身打造的音響規劃，以優異又強大的串流數位電子技術，加上揚聲器的絕美樂聲，足夠規劃出透過平板、手機與機電設備連結使用的全套智慧播放系統，在與室內設計師的合作之下，手指一滑一點閱，就能輕鬆控制場域內各區的音樂播放，並打造出融入居家美感的頂級劇院，獨創FPBN Lifestyle，量身訂造出專屬個人的聆賞品味美學。

資料暨圖片提供/Focal