變身行家 深度嘗鮮歐洲獨特博物館大收集

大家印象中的展覽是什麼樣子？是寧靜嚴肅、或人擠人看不見名作？難得到歐洲旅行，逛博物館一點也不浪費時間，充滿外語名稱的歷史和地名一點也不無聊，歐洲人把創意都放進展覽裡了！坐進橡木桶用餐、自己製作高級義式冰淇淋、走進愛情世界探索內心，這些博物館通通都能帶來驚喜，讓人不知不覺變成歐洲通。

義大利⸺全球第一座冰淇淋博物館

南歐美食天堂⸺義大利從不讓人失望，尤其是香濃卻不若美式油膩的解暑冰淇淋！連吳寶春的台中店也推出過手作義式冰鋪，六種獨特口味首推「酒釀桂圓」冰淇淋與「ice麵包」，有麥香的歐風冰品超夢幻。而就在義大利「粉紅之城」波隆那Bologna旁邊，有座義式冰淇淋博物館，引你走入風靡全球的冰品花花世界，這裡甚至開了「義式冰品大學」，甜品迷們進來深度學習一下吧！

話說遠在美索不達米亞興盛的時代，就有跑者專門上山取雪來為貴族的飲料甜品降溫，然後羅馬人和周朝開始，也有人自己特製的雪貝冰品來度過炎炎夏日，根據歷史記載，古時候的冰淇淋已經高達400多種口味，讓人不禁佩服先民的創作靈感和追求美食的熱情！

而我們從小常見的美式冰淇淋，其實背後也有悠長歷史，那就是70年代的義大利移民將義式冰淇淋（Gelato）傳進美國，然後當地人加以修改的版本，但因為含有奶油和較多脂肪而成為「邪惡」美食。義式冰淇淋作為現代雪糕的元祖，吸引人的除了對歐洲文化的嚮往，還有傳統手工、糖分少熱量低、原料新鮮、口感紮實卻清爽……等讓全世界無法說不的理由！

近代義大利本土也曾經歷傳統製冰工藝衰落的時期。但還好愛吃懂吃的當地人非常堅持改良滅菌與製造科技，並開始使用玻璃冰櫃、商業化行銷，讓食客更安心、全球的義式冰淇淋店也越來越多。

義大利本土當然也就成為追尋極致冰淇淋美味的夢土！Carpigiani冰淇淋博物館2012年開幕，是全世界第一座冰淇淋博物館；完美發揮歐洲人熱愛保存傳統的精神，由本地最大的冰淇淋機製造廠籌畫，呈現古代至今的冰品歷史、懷舊文物、製造過程與器材，開發十幾種導覽團，還能深入廚房親自做一份義式冰淇淋。在這名為「冰品大學」的專業環境裡，旅人們能夠和同好們一起，全方位認識這人見人愛的香甜好物！

博物館的體驗項目也很豐富：親手製作義式冰淇淋、冰淇淋歷史、兒童工作坊、品嘗會等等，親子、好友、愛侶或自己前來都很好玩；更有情人節、萬聖節、聖誕節等限定冰品等著讓大家驚艷！請記得預約為數不多的英文導覽哦。

丹麥⸺探索幸福博物館

北歐國家總是在世界幸福感排行名列前茅，他們的生活觀是什麼樣子呢？大家想不想探索幸福的多種可能？走一趟「最快樂國度」丹麥在疫情期間新開的幸福博物館（The Happiness Museum），保證有好心情！

喜歡思考人生和人性的北歐人，身處環境沒有西歐、南歐繁忙，珍惜慢活、懂得滿足，雖然嚴冬漫漫，卻是全球最快樂的一群人！在這裡，人們更能貼近自己原本的樣子⸺而這就是幸福的源頭！這座小小的博物館開放許多話題讓大家自由想像和體驗多種「幸福」的來源和意義。

大家可以在哥本哈根市區的一棟老房子裡找到這鮮黃陽光的招牌，走進來探看各種世界各國有幸福氣息的珍貴藏品，或許是當地人喜歡的童話、是療癒美食菜單、是喜慶典禮的照片，也有可能是多國語言探討幸福的書刊，有你我想得到和想不到的廣泛主題，讓大家從不同文化解讀這人們最想擁有的無形感受！當然我們也可以從科學角度出發，翻看全球有關幸福的統計和資料解說，短短半天時間，大家不知不覺發現自己的感官被打開了，也能回家向親友介紹人類追求幸福的歷史、文化和藝術成就喔。

我們建議大家拿著智慧型手機參與互動式展覽，「我們希望來到幸福博物館的每個人，都可以從展品裡獲得自己獨到的看法和對待世間萬物的另一種方式；如果我們都懂得從日常百態裡找到美好的元素，那就能幫助自己和身邊的人保持正能量！」這就是成立幸福博物館的目標。

我們還需要常一個人坐在家看個人成長書嗎？想不想走一趟博物館邊玩邊找答案呢？

克羅埃西亞⸺心碎療癒博物館

親愛的，愛情的分分合合我們一起看個透。近年越來越高人氣的濱海國度⸺克羅埃西亞為大家端上「心碎博物館」（Museum of Broken Relationships）的幾千件來自全世界的收藏品和分手故事，歡迎處於愛情不同階段和狀態的人們，都決定勇敢地走進這裡聽聽別人的經歷、心情的迂迴迭起、一段關係中紀錄點滴回憶的禮物和觸景傷情的景象……也許我們能因此獲得療癒、啟發和勇氣！

每年接待超過10萬人，這座2010年開幕的博物館聽起來小眾卻一點也不偏門，畢竟無論什麼文化背景的人們都能有所共鳴，得過國際博物館獎項，也巡迴過許多國家安慰人們、幫助大家思考感情關係、探索自己的內心；就如館員所說：「我們的社會總會大肆慶祝或紀念重要的節日慶典，彰顯自己的幸運和快樂，但我們也需要正視幸福未滿的那些時刻！」。例如，你會看見30年前曾經流行的舊式手機，女生說：「當時我的男朋友把手機給了我，讓我再也找不到他……」、男孩寫給女孩的泛黃情書、被取消的婚禮白紗等等，讓大家的心馬上變得柔軟善感的展品。

在這明亮乾淨的空間裡，我們可以選擇用中文或英文進入深夜電台般的時空，開始聆聽各大城小鎮那些牽動心弦的、誇張奇特的、低調黯然的各種愛情故事，在感嘆的同時，了解當事人是怎麼走出情傷、如果是自己又會怎麼做呢？解開這樣的愛情方程式，會如何幫助自己成長呢？在友善親切的氣氛中看遍全世界的愛情故事後，大家也可以留下自己的感情軌跡，或為心碎的人們加油打氣，讓後面的訪客也遙寄祝福給你！心痛的經歷會成為能量，每段傷感時期都是我們明白人生另一層意義的機會。

葡萄牙⸺美酒博物館全新開幕

波多葡萄酒區（World of Wine Museum, WOW）2020年盛大開業了！為什麼葡萄牙人會選擇波爾圖當博物館據點呢？不只因為燈光美氣氛佳、美食處處，也因為她是本國的「美酒首都」，出產紅到海外的波特酒，尤其是老饕酒單的葡國至愛。

這是歐洲疫情期間最大的旅遊企劃之一，WOW打造出一個小世界，園區有6個博物館、9間餐廳酒吧和咖啡館、活動展演空間、精品商店和葡萄酒學習區；訪客不僅能隨心欣賞世界文化遺產城市的美景，還能從白天玩到黑夜，在新藝術風格的建築裡體驗和品嘗精心設計的美酒和巧克力、參加紡織時裝導覽，和專業人士互動的同時深入了解這些讓生活更優雅有品味的元素、認識葡萄牙當地釀酒和製造美饌、華服傳統產業的獨特故事，大人和小孩都會玩得很盡興、吃得很滿意，看完長達9000年的釀酒歷史，無壓力變身成為歐洲美食文化小行家！

在WOW，你可以選擇在橡木桶裡、輕鬆小酒吧、高雅輕吧、或生猛海鮮餐廳享受在波多的好日子，晚上則可以入住WOW的關係奢華酒店，在柔美河流和月色的陪伴下進入夢鄉。接下來幾天安排去附近的5座酒莊，或波特酒博物館（Port Wine Museum）參觀，更深度認識葡萄酒的百變和美妙；如果時間有限，那麼貴為全球首個世界文化遺產保護的酒區⸺杜羅河谷（Douro Valley）就是你的目的地了。祝大家歐洲博物館之旅收穫滿載！

圖文提供/ Pnina – Instagram @pninasal