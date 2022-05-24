快訊

獨／業績太差和採檢人潮有關？ 餐廳老板驚訝PCR成全民運動

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

inLove Café喝咖啡也可以昂首闊步 更有態度

聯合新聞網／ 時尚漫旅

一大早，忙完家務瑣事，送孩子上學順便到超市採買，如果可以順道帶一杯咖啡回家，享受難得的個人時光小確幸，那該多好？在出外行旅的路上，若能隨手來上一杯濃醇香的咖啡，熟悉的味道，暖口也暖心，那該多棒？現在，關於咖啡的問題，都能夠在家樂福超市得到最適切的答案。

雨林聯盟認證咖啡豆，美味與多元純淨兼備

咖啡，已然成為除了水之外，最受歡迎的飲品，喝咖啡，也已經成為人們日常生活的一部分，但你知道嗎？咖啡豆的選擇，也可以彰顯你的理念與價值觀，家樂福inLove Café，採用以國際環保組織「雨林聯盟（RA）」認證的咖啡豆，讓喝咖啡這件事，變得更有意義，也更有價值。

雨林聯盟認證可不是簡簡單單就能得到，全世界只有不到6％的咖啡獲得雨林聯盟認證，除了需要限制用藥，還要透過嚴格完善的制度管理，降低種植過程中對環境的污染，同時確保咖啡豆農權益及公平交易價格，在種種嚴格的管理要求下，選擇了雨林認證咖啡豆，代表入口的咖啡健康乾淨，且咖啡豆是在符合嚴格生態條件的土地上生長的；不僅兼顧環境友善、永續生活的理念，也擁有更多元且純淨的咖啡體驗，喝咖啡，也可以喝得這麼昂首闊步、這麼有態度，讓每一個消費，創造更多永續的未來。

量販首創，杯測師團隊監製高質感咖啡

除了不計成本選用雨林聯盟認證咖啡豆，家樂福inLove Café更聘請國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師及咖啡團隊，歷經三個月反覆測試，才選出巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆這款豆子口感圓潤平衡，帶有濃郁的可可、烤堅果及桂圓香氣，入口滑順，香醇的尾韻更帶點楓糖的甘甜感，讓人回味無窮。目前有美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵三種口味可以選擇，燕麥奶拿鐵選用瑞典頂級燕麥奶品牌Oatly做為植物奶基底，喝得美味，更喝得安心。

隨手可得的美味雨林認證咖啡，就在街頭巷尾的好鄰居，家樂福超市裡，不論是一早需要來點個人時光的全職媽媽、需要醒腦趕時間的上班族、熬夜前來補零食跟精神食糧的夜貓族，或者在路上的旅人，只要看到熟悉的，家樂福超市的燈光，就能喝到inLove Café醇厚香濃的咖啡，加厚外帶杯，暖口暖心不燙手，搭配家樂福100％無添加麵包如遵循傳統法國工法，使用安佳奶油層層折疊烘烤出的法式手工大羊角，就是一套精緻又能安心享用的點心，補充心靈良藥之餘，更獲得滿滿元氣。

《時尚漫旅35》
《時尚漫旅35》

延伸閱讀

苗栗夢幻下午茶！ 全台最大玫瑰花園「雅聞七里香玫瑰森林」 森林玻璃屋喝手沖咖啡無低消&不限時

大學只讀2個月 叛逆小子成咖啡達人用實力闖星級飯店

咖啡商命案「槍手」認罪 另2共犯也要處罰

爬夢幻樹屋喝咖啡！ 屏東秘境景點「開門見山樹屋咖啡」 田園景觀下午茶超Chill

相關新聞

inLove Café喝咖啡也可以昂首闊步 更有態度

一大早，忙完家務瑣事，送孩子上學順便到超市採買，如果可以順道帶一杯咖啡回家，享受難得的個人時光小確幸，那該多好？在出外行旅的路上，若能隨手來上一杯濃醇香的咖啡，熟悉的味道，暖口也暖心，那該多棒？現在，關於咖啡的問題，都能夠在家樂福超市得到最適切的答案。

馬祖燕鷗季即將到來 萬事俱備迎接稀有嬌客黑嘴端鳳頭燕鷗

夏日將至，全世界僅有約100隻的極危物種黑嘴端鳳頭燕鷗，即將回到馬祖進行繁殖。今年在主管機關及執行團隊的努力下，已經完成鐵尖島的棲地經營管理工作，一切準備就緒，迎接嬌客的到來。今年重新建造了擺放器材的監測小屋、擴建電力及即時影像傳輸系統，更有望進行黑嘴端鳳頭燕鷗繁殖的直播，讓大家不必在千里奔波，就能即時在手機上看到黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖狀況。

俄羅斯美女歌手Soa宋蕊安 飽覽奢華杜拜城的中東風情

來自俄羅斯的美女歌手Soa 宋蕊安先前和家人一起去杜拜十日遊。他們除了待在杜拜享受陽光沙灘的度假之旅外，還參觀盛大舉辦的2020杜拜世界博覽會，也去了阿布達比，更走訪世界級必訪的知名景點謝赫扎耶德大清真寺，這趟與家人同遊的旅程很輕鬆自在。

《發現大絲路》印度宗教聖地巡禮

印度，一個對信仰虔誠的國家，有如此複雜而多樣的宗教信仰體系，人民擁有各種不同的宗教信仰，也造就了印度各式風格的宗教建築。身在一樣擁有多元信仰的台灣，不妨比較看看兩國之間在宗教建築上的差異。

田園寧靜到五星服務都能滿足 帶毛孩寵物旅伴一起遊歐洲

毛孩也想和你一起遠足郊遊嗎？歐洲哪個國家最歡迎寵物造訪？這篇文章帶大家發掘與犬貓同遊歐洲的多種方式和獨特享受，也給牠們伴你遠行放風、結交新汪汪喵喵朋友的美好回憶。

沉浸溫泉氤氳的美好 頂級體驗宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭第一家國際連鎖品牌飯店––宜蘭力麗威斯汀度假酒店，身處山林田園之間，氛圍中自帶一份溫婉與靜謐。不論是身處露天風呂與大自然為伴，或是沉浸於專屬客房的私密空間，搭配上主廚特製細緻美味的創意料理，每個時刻皆讓身心浸淫在尊寵與幸福之中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。