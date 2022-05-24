inLove Café喝咖啡也可以昂首闊步 更有態度

一大早，忙完家務瑣事，送孩子上學順便到超市採買，如果可以順道帶一杯咖啡回家，享受難得的個人時光小確幸，那該多好？在出外行旅的路上，若能隨手來上一杯濃醇香的咖啡，熟悉的味道，暖口也暖心，那該多棒？現在，關於咖啡的問題，都能夠在家樂福超市得到最適切的答案。

雨林聯盟認證咖啡豆，美味與多元純淨兼備

咖啡，已然成為除了水之外，最受歡迎的飲品，喝咖啡，也已經成為人們日常生活的一部分，但你知道嗎？咖啡豆的選擇，也可以彰顯你的理念與價值觀，家樂福inLove Café，採用以國際環保組織「雨林聯盟（RA）」認證的咖啡豆，讓喝咖啡這件事，變得更有意義，也更有價值。

雨林聯盟認證可不是簡簡單單就能得到，全世界只有不到6％的咖啡獲得雨林聯盟認證，除了需要限制用藥，還要透過嚴格完善的制度管理，降低種植過程中對環境的污染，同時確保咖啡豆農權益及公平交易價格，在種種嚴格的管理要求下，選擇了雨林認證咖啡豆，代表入口的咖啡健康乾淨，且咖啡豆是在符合嚴格生態條件的土地上生長的；不僅兼顧環境友善、永續生活的理念，也擁有更多元且純淨的咖啡體驗，喝咖啡，也可以喝得這麼昂首闊步、這麼有態度，讓每一個消費，創造更多永續的未來。

量販首創，杯測師團隊監製高質感咖啡

除了不計成本選用雨林聯盟認證咖啡豆，家樂福inLove Café更聘請國際咖啡質量鑑定學會（CQI）認證的咖啡杯測鑑定師及咖啡團隊，歷經三個月反覆測試，才選出巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆這款豆子口感圓潤平衡，帶有濃郁的可可、烤堅果及桂圓香氣，入口滑順，香醇的尾韻更帶點楓糖的甘甜感，讓人回味無窮。目前有美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵三種口味可以選擇，燕麥奶拿鐵選用瑞典頂級燕麥奶品牌Oatly做為植物奶基底，喝得美味，更喝得安心。

隨手可得的美味雨林認證咖啡，就在街頭巷尾的好鄰居，家樂福超市裡，不論是一早需要來點個人時光的全職媽媽、需要醒腦趕時間的上班族、熬夜前來補零食跟精神食糧的夜貓族，或者在路上的旅人，只要看到熟悉的，家樂福超市的燈光，就能喝到inLove Café醇厚香濃的咖啡，加厚外帶杯，暖口暖心不燙手，搭配家樂福100％無添加麵包如遵循傳統法國工法，使用安佳奶油層層折疊烘烤出的法式手工大羊角，就是一套精緻又能安心享用的點心，補充心靈良藥之餘，更獲得滿滿元氣。